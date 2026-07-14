Francia celebra el Día de la Bastilla con un tradicional desfile militar, con Zelensky como invitado de honor y un amplio respaldo a Ucrania (REUTERS)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabeza este martes su décimo y último desfile militar por el Día de la Bastilla como jefe de Estado, con su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, como invitado de honor y una fuerte presencia de tropas que respaldan a Kiev frente a la invasión rusa. La ceremonia también incluyó un homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Niza, al cumplirse diez años del ataque que dejó 86 muertos.

El tradicional desfile sobre la avenida de los Campos Elíseos, que conmemora la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, comenzará alrededor de las 10:00 hora local. La ceremonia reunirá a unos 500 soldados de la denominada Coalición de los Voluntarios, integrada por países que apoyan a Ucrania, además de unos 25 militares ucranianos, que desfilaron detrás de las tropas de los Estados miembros de esa alianza.

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La participación de efectivos ucranianos y de países aliados se produce un día después de la reunión de los líderes de la coalición en París. Francia y el Reino Unido impulsan desde el año pasado este grupo de naciones dispuesto a participar en una eventual fuerza multinacional liderada por Europa una vez que exista un alto el fuego en Ucrania.

En la víspera del desfile, Macron pronunció su tradicional discurso ante las Fuerzas Armadas y defendió el compromiso europeo con la seguridad del continente. “El mensaje que enviamos al mundo es este: Sí, la paz es nuestro objetivo“, afirmó el mandatario.

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El presidente francés agregó: "Sí, apreciamos la libertad y el Estado de derecho. Y sí, estamos preparados para luchar para defenderlos. Siempre, y al costo de sangre si fuera necesario“.

En la víspera del desfile, Macron pronunció su tradicional discurso ante las Fuerzas Armadas y defendió el compromiso europeo con la seguridad del continente (REUTERS)

Desde el Palacio del Elíseo también destacaron el significado político del acto. Un integrante de la oficina presidencial sostuvo que el desfile representa "un poderoso símbolo de una Europa que toma conciencia de lo peligroso que es el mundo y que debe tomar su destino en sus propias manos“.

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La ceremonia transcurre bajo una intensa ola de calor que afectó a gran parte de Francia. Decenas de miles de personas asistirán a las celebraciones en el centro de París, mientras un incendio forestal avanza en las afueras de la capital y las autoridades prohibieron los fuegos artificiales en varias zonas del país debido al riesgo de nuevos focos.

Además del desfile militar y del espectáculo aéreo, la jornada nacional francesa concluirá con otro acontecimiento de gran expectativa: el partido entre Francia y España por las semifinales del Mundial de fútbol. La selección francesa busca regresar a una final después de conquistar el título en 2018 y perder la definición de 2022 frente a Argentina.

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Antes del encuentro deportivo, Macron dispuso realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados yihadistas que golpearon al país hace una década.

El homenaje recordará el ataque ocurrido el 14 de julio de 2016 en la ciudad mediterránea de Niza, cuando un conductor embistió con un camión a la multitud que abandonaba el espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Bastilla. El atentado provocó 86 muertos y más de 400 heridos.

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El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó posteriormente al atacante, un ciudadano tunecino de 31 años identificado como Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, que murió por disparos de la policía en el lugar del ataque.

El homenaje recordará el ataque ocurrido el 14 de julio de 2016 en la ciudad mediterránea de Niza, cuando un conductor embistió con un camión a la multitud que abandonaba el espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Bastilla (AFP)

El atentado de Niza ocurrió menos de un año después de los ataques coordinados del 13 de noviembre de 2015 en París y sus alrededores, que dejaron 130 muertos y constituyeron el peor ataque terrorista en tiempos de paz registrado en Francia.

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La edición de este año también marca el último desfile del 14 de Julio para Macron antes del final de su segundo mandato consecutivo, el máximo permitido por la Constitución francesa. El presidente dejará el cargo el próximo año y el escenario político ya apunta a las próximas elecciones presidenciales.

En ese contexto, la líder de la derecha nacional, Marine Le Pen, mantiene su intención de competir por cuarta vez por la Presidencia, pese a una condena por malversación de fondos.

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(Con información de AFP)