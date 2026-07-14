Irán reivindicó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Bahréin y Jordania tras los bombardeos de Washington (EP)

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) reivindicó este martes nuevos ataques con misiles y drones contra la base naval de Jufair, en Baréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, y afirmó que también alcanzó una base aérea en Jordania utilizada por las fuerzas estadounidenses. Los anuncios llegaron después de una nueva ofensiva aérea de Washington contra objetivos militares iraníes y en la tercera noche consecutiva de enfrentamientos entre ambos países en Medio Oriente.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el organismo militar sostuvo que “los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...) han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Baréin”.

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El IRGC también aseguró que los ataques provocaron “un incendio en los depósitos de combustible de la base” y que sus fuerzas “alcanzaron y destruyeron un radar Patriot, el radar de control aéreo de la flota, un sistema de radar de alerta temprana C-RAM y el centro de control y supervisión de las embarcaciones de superficie no tripuladas (USV)”.

El comunicado agregó que “la operación de represalia continúa” y sostuvo que la ofensiva respondió a los recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones militares y zonas costeras del sur de Irán.

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Horas antes, el Ministerio del Interior de Baréin informó la activación de las sirenas de alarma en todo el país e instó a la población a mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano.

Los anuncios llegaron después de una nueva ofensiva aérea de Washington contra objetivos militares iraníes y en la tercera noche consecutiva de enfrentamientos entre ambos países en Medio Oriente (REUTERS)

Por su parte, El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes por la noche que completó una nueva ronda de ataques contra Irán, en la tercera noche consecutiva de operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump, con bombardeos sobre múltiples objetivos militares, incluidos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

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En un comunicado difundido en sus redes sociales, el comando estadounidense sostuvo: “Durante la misión de cinco horas, las fuerzas estadounidenses atacaron con éxito objetivos militares en todo Irán, incluyendo Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, para debilitar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial”.

El CENTCOM señaló que la campaña militar continuará con el objetivo de afectar las capacidades ofensivas de las fuerzas iraníes y limitar sus posibilidades de realizar ataques contra objetivos civiles y el tráfico marítimo internacional.

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Además, precisó: “Las fuerzas del CENTCOM emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y sus capacidades marítimas”.

El comando estadounidense también informó que mantiene un amplio despliegue militar en la región y remarcó: “Más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio. Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas”.

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El anuncio del CENTCOM se conoció poco después de que Donald Trump advirtiera que su país mantendría la presión militar sobre Irán durante las próximas horas. En una entrevista con el canal conservador Salem News Channel, el mandatario afirmó que Estados Unidos realizaría ataques de gran intensidad contra territorio iraní durante la noche del lunes y la jornada del martes.

“Golpearemos a Irán muy fuerte”, aseguró el presidente, al sostener que Teherán no tendrá capacidad de respuesta frente a las acciones estadounidenses.

“No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada”, afirmó durante la entrevista, en la que también lanzó críticas contra los líderes iraníes al señalar que “no tienen otra cosa que bocas grandes”.

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(Con información de REUTERS y EP)