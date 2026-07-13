Crimen y Justicia

Identificaron al presunto asesino de Matías Ochonga, el joven que fue baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

La Fiscalía de Instrucción de San Francisco libró una orden de captura para Agustín Alexis Guevara, de 25 años y conocido como “Manay”. Sus antecedentes y por qué la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas

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El momento tras el crimen en San Francisco, Córdoba

Más de 24 horas después del brutal crimen de Matías Gerardo Ochonga (20), el joven que fue asesinado a balazos este domingo a la madrugada en la ciudad de San Francisco, Córdoba, durante los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Suiza por cuartos de final del Mundial, la Fiscalía a cargo de la investigación logró identificar al presunto homicida.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial, la Fiscalía de Instrucción de feria de San Francisco individualizó al principal sospechoso como Agustín Alexis Guevara, de 25 años y apodado como “Manay”.

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Así, los investigadores libraron una orden de captura para Guevara, quien hasta este lunes a la mañana permanecía prófugo de la Justicia, de acuerdo a la información que fuentes del caso le brindaron a este medio.

Ante este escenario, personal de la Policía de Córdoba realizó una serie de allanamientos para dar con su paradero.

Guevara registra antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

Este domingo, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, descartó de forma tajante que el homicidio estuviera vinculado de manera causal con los festejos deportivos. En contrapunto, el funcionario asoció el episodio como un presunto ajuste de cuentas.

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“Quien resulta muerto de tres disparos en la espalda a la altura de la nuca es una persona que estaba en libertad condicional hacía una semana por robo calificado, con frondosos antecedentes", puntualizó Quinteros en una rueda de prensa, ligando el hecho a disputas territoriales que suelen registrarse en la región.

Y en esa misma línea, detalló: “(El homicidio de Ochonga) Se dio en el marco de los festejos, pero claramente esto fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia de Córdoba, con la cuestión entre fronteras -con la provincia de Santa Fe- y San Francisco“.

El hecho

Ochonga fue asesinado a balazos durante los festejos por el triunfo que Argentina obtuvo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial, según indicaron fuentes del caso a Infobae, y la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

Sucede que la víctima había salido recientemente de prisión, luego de ser detenido por robos calificados. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente ligada a la investigación.

El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el cruce de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo de esa localidad cordobesa, donde los vecinos celebraban el pase a semifinales del Mundial. “Le dispararon por la espalda y escaparon”, agregó la fuente.

Las sospechas sobre la vendetta por droga están fundadas en las características del homicidio y en que tanto Ochonga como el presunto asesino son de Frontera, la ciudad cordobesa que limita con Santa Fe y que es un punto crítico para la seguridad, debido al dominio de bandas narco que operan en el territorio.

El joven, que residía en San Francisco, había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio. Tenía, además, dos pedidos de captura vigentes.

Luego de conocerse la noticia, los allegados de Ochonga comenzaron a despedirlo en redes sociales. “Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, escribió uno de sus amigos de acuerdo a La Voz de San Justo.

“Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre”, cerró la publicación.

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