Menos recursos para las provincias: cayeron las transferencias automáticas en el primer semestre

El reparto automático de fondos nacionales es una de las principales fuentes de financiamiento de los gobiernos subnacionales. (Infobae Argentina)

En el primer semestre del año, el esquema de reparto automático de recursos nacionales hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar signos de retracción. Este mecanismo, que incluye la coparticipación federal de impuestos, las leyes y regímenes especiales y la compensación del consenso fiscal, constituye una de las principales fuentes de financiamiento con la que cuentan los gobiernos subnacionales para sostener su funcionamiento cotidiano.

La dinámica de estos fondos está directamente atada al desempeño de la recaudación nacional, dado que se trata de un porcentaje fijo de lo que el Estado recauda por diferentes tributos. De esta manera, cualquier variación en la marcha de la actividad económica o en la política tributaria repercute de manera casi inmediata en los ingresos de cada distrito.

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En ese marco, los primeros seis meses de 2026 cerraron con una caída generalizada que alcanzó a las veinticuatro jurisdicciones subnacionales, aunque con intensidades distintas según el peso que cada una tiene dentro de los distintos componentes del reparto.

La baja de la primera mitad del año

De acuerdo con el informe de Politikon Chaco, el acumulado del primer semestre del año cerró con transferencias automáticas a provincias y CABA por $36,92 billones, con una caída del 2,8% respecto a igual período de 2025. Equilibra, por su parte, calculó una merma real del 3% interanual para el mismo período. “Salvo en mayo -porque ganancias se coparticipa- las transferencias automáticas a provincias cayeron, acumulando una merma real del 3% interanual en el primer semestre del año”, mencionó la consultora.

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Este resultado ubica al primer semestre de 2026 por debajo de los registros de 2023, cuando la caída acumulada fue del 11,6%; de 2022, con una merma del 13,1%, y de 2021, con un descenso del 6,5%. La única excepción es 2024, año respecto del cual el semestre actual se ubica apenas por encima, con una suba del 0,7%.

En términos monetarios, esta contracción equivale a una pérdida de $1.109.896 millones, o $1,11 billones, para el conjunto de provincias y CABA en los primeros seis meses del año, medida a precios actuales.

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Los componentes que explican el resultado

El comportamiento agregado de las transferencias automáticas responde a trayectorias distintas según cada uno de sus componentes. De acuerdo con Politikon Chaco, la Coparticipación Federal de Impuestos, que constituye la porción más relevante del total, cayó 4,3% acumulado interanual durante el semestre, arrastrada por el desempeño de tributos como Ganancias e IVA.

En sentido contrario, las Leyes y Regímenes Especiales mostraron un incremento del 11,3% en el semestre, impulsadas principalmente por el impuesto a los Bienes Personales, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Régimen de Energía Eléctrica. A su vez, la Compensación del Consenso Fiscal registró una suba del 12,4% acumulado.

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De esta manera, mientras el componente de mayor peso dentro del reparto retrocedió, los otros dos rubros lograron atenuar parcialmente la caída del total, sin llegar a compensarla.

CABA, la jurisdicción con la mayor caída

Entre los distritos subnacionales, las caídas se registraron en la totalidad de los casos, aunque con diferencias marcadas. Catamarca y Buenos Aires exhibieron los descensos acumulados más leves del semestre, con retrocesos del 1,3% y del 2,1% respectivamente. Les siguieron Salta, con una caída del 2,2%, y Tucumán, con el 2,3%.

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En el otro extremo, CABA registró la mayor contracción, con una baja del 4,2%. La diferencia se explica por la escasa participación que tiene la Ciudad en el reparto de los fondos correspondientes a leyes especiales, el componente que más creció durante el semestre y que permitió a otras jurisdicciones amortiguar parte de la baja en la coparticipación.

El resto de los distritos se ubicó en un rango de caídas de entre el 2,6% y el 3,3%. Neuquén y Misiones registraron descensos del 2,6%; Chubut, del 2,8%; Santa Cruz y Córdoba, del 2,9%; Corrientes, Río Negro y Tierra del Fuego, del 3,0%; Jujuy, Chaco, Mendoza y Santiago del Estero, del 3,1%; Formosa, La Pampa, San Juan y San Luis, del 3,2%, y Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja, del 3,3%.

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El contexto de la recaudación nacional

El deterioro en las transferencias automáticas está directamente vinculado con la marcha de la recaudación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el análisis de Equilibra, en el acumulado del primer semestre la recaudación nacional registró una contracción real interanual del 5,3%, traccionada principalmente por la caída del IVA, que retrocedió 7,7% real interanual; por los Derechos de Exportación, que se desplomaron 40% real interanual, y por los aportes de seguridad social, que cayeron 4%.

La consultora explicó que la performance de estos tributos condicionó directamente el desempeño de la coparticipación federal, al señalar que este componente “descendió 5,9% real interanual, tras la recuperación de mayo” en referencia al mes de junio, cuando el pago extraordinario de Ganancias había impulsado transitoriamente los envíos a las provincias.

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El desempeño de la recaudación nacional condiciona de manera directa el volumen de recursos que reciben las provincias. (ISEC)

Con la recaudación nacional cayendo por debajo de la inflación durante buena parte del semestre, el sostenimiento de las cuentas públicas quedó cada vez más apoyado en el ajuste del gasto, un margen que, según reconoció el propio Ministerio de Economía, se encuentra en un proceso de achicamiento.

De cara a la segunda mitad del año, el desafío para las finanzas provinciales pasa por si la recaudación nacional logra recomponerse, dado que de ese desempeño depende de manera directa el volumen de recursos que reciben las provincias por la vía automática. En el caso puntual de CABA, la pérdida acumulada durante el semestre por la caída de las transferencias automáticas ascendió a $36.073 millones, medida a precios de junio de 2026.

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Otras jurisdicciones perdieron más en términos nominales, como fue el caso de Buenos Aires (-$194.531 millones), Córdoba (-$98.539 millones) y Mendoza ($48.821 millones), aunque en todos esos casos el monto que reciben por coparticipación es bastante más pronunciado que el percibido por CABA.