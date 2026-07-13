Fin de la ilusión en Boca Juniors: Paulo Dybala firmó su nuevo contrato con la Roma

El club italiano compartió el video anunciando que su figura seguirá en el plantel

La AS Roma confirmó la continuidad de Paulo Dybala con un nuevo contrato que lo vincula con el club italiano hasta junio de 2027. Con este acuerdo, la posibilidad de que el delantero cordobés regrese a la Argentina para jugar en Boca Juniors junto a Leandro Paredes se desvanece al menos por una temporada más. La oficialización de la renovación fue comunicada por la institución romana, tras semanas de negociaciones cuyo cierre dependía del balance financiero.

Según detalló la Gazzetta dello Sport, el entendimiento entre Dybala y la AS Roma estaba alcanzado desde hacía varias semanas, pero tanto el futbolista como la dirigencia acordaron esperar el cierre del ejercicio económico antes de rubricar el nuevo vínculo. El contrato contempla una reducción salarial significativa para el argentino, que pasó de percibir 8 millones de euros anuales a aproximadamente 3 millones, con un esquema de bonificaciones sujeto al rendimiento y a la cantidad de partidos disputados.

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“La AS Roma anuncia la renovación de mutuo acuerdo del contrato de Paulo Dybala, que se extiende hasta el 30 de junio de 2027”, comunicó oficialmente el club. En el mismo escrito, la institución subrayó: “Desde su llegada a la capital en 2022, Dybala tuvo un impacto inmediato: se ganó al equipo y se convirtió en una pieza clave y un líder, tanto dentro como fuera del campo, acumulando 139 partidos y 45 goles”.

El futbolista Paulo Dybala de la Roma aparece en una composición gráfica que incluye un retrato, una imagen de celebración y otra en acción con un balón.

La decisión del atacante cordobés cerró una de las grandes incógnitas del mercado de pases argentino. El último contacto formal de Boca Juniors se produjo a través de Rodolfo Arruabarrena, quien lo llamó poco después de asumir la dirección técnica para presentarle su proyecto y el rol que pensaba otorgarle en el equipo. Pese a la insistencia del club de La Ribera, la prioridad del futbolista fue mantenerse en la elite europea, especialmente ante la oportunidad de disputar la UEFA Champions League con la camiseta de la AS Roma por primera vez desde su llegada en 2022.

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Cabe destacar que el nuevo contrato incluye una cláusula para prolongar el vínculo hasta junio de 2028 bajo ciertas condiciones, aunque la renovación automática finalmente no fue incorporada en esta instancia.

Durante el último verano el delantero recibió varias propuestas del Al-Qadsiah saudí, con ofertas que alcanzaron los 25 millones de euros por temporada. El club italiano veía con buenos ojos la posibilidad de ingresar una suma importante por el traspaso, pero el argentino optó por rechazar las ofertas y extender su ciclo en Roma.

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La renovación de Dybala tiene impacto deportivo y simbólico para el conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini. El atacante podrá disputar la Champions League tras siete temporadas consecutivas haciéndolo con la Juventus, donde alcanzó la final en 2017 frente al Real Madrid. Desde su arribo a la capital italiana, se consolidó como uno de los líderes indiscutidos del plantel y un referente para la afición romanista.

En el plano local, la dirigencia de Boca Juniors reconoció que la operación era inviable ante la determinación del jugador de continuar en Europa. El club argentino mantiene la intención de insistir en el futuro para sumar a Dybala y volver a reunirlo con su amigo Leandro Paredes, aunque la reciente extensión del contrato obliga a postergar ese objetivo al menos hasta final de año.

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“La historia de la Roma y ‘la Joya’ continúa, con nuevos capítulos aún por escribir. ¡Sigamos adelante juntos, Paulo!”, publicó el club en sus redes oficiales.