Llega una onda tropical a El Salvador y se esperan lluvias con abundante actividad eléctrica

Por la tarde, las lluvias se concentrarán en la zona montañosa norte y la franja volcánica del territorio salvadoreños. Las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y Tecapa-Chinameca, junto al norte de Chalatenango, Cabañas y Morazán, serán los sectores más afectados por los aguaceros. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 °C en San Miguel este lunes, mientras que el litoral de La Libertad y Acajutla registrará entre 34 y 35 °C. Las mínimas nocturnas oscilarán entre los 20 °C en San Salvador y los 24 °C en las zonas costeras, según el último informe del Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo a los datos la mañana de este lunes arranca con cielo poco nublado y sin precipitaciones en todo el territorio nacional.

El panorama cambiará a partir del mediodía. Las lluvias de esta tarde y noche en El Salvador responden a la influencia de una vaguada con apoyo en los niveles altos de la troposfera.

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El flujo del este se encuentra acelerado, lo que hará que los aguaceros sean de corta duración y se desplacen rápidamente.

Por la tarde, las lluvias se concentrarán en la zona montañosa norte y la franja volcánica del territorio salvadoreños. Las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y Tecapa-Chinameca, junto al norte de Chalatenango, Cabañas y Morazán, serán los sectores más afectados por los aguaceros.

Al caer la noche, las precipitaciones se trasladarán hacia la zona central y occidental. Los departamentos de San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate recibirán lluvias acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

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El viento soplará entre 10 y 25 km/h, con brisas de hasta 35 km/h en zonas altas. Durante las tormentas, las ráfagas podrán superar los 40 km/h. El ambiente será cálido durante el día y fresco en la noche y la madrugada.

El martes una onda tropical con apoyos en niveles medios y altos de la troposfera tomará el relevo y extenderá las lluvias con actividad eléctrica a prácticamente todo el país durante la tarde y la noche. (Foto cortesía MARN)

Martes: una onda tropical amplía el alcance de las lluvias

El martes 14 de julio, de acuerdo al pronóstico, traerá un escenario distinto en su origen pero similar en su patrón.

Una onda tropical con apoyos en niveles medios y altos de la troposfera tomará el relevo y extenderá las lluvias con actividad eléctrica a prácticamente todo el país durante la tarde y la noche.

La madrugada comenzará tranquila: cielo poco nublado en el occidente y mayormente despejado en el resto del país, sin lluvia. La mañana mantendrá esa calma.

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La tarde volverá a activar las zonas de montaña. Las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, más el norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y San Miguel, concentrarán las primeras precipitaciones de la jornada.

La noche será la franja más intensa del día. El cielo estará nublado con lluvias en la mayor parte del territorio, con especial intensidad en Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. Las ráfagas y la actividad eléctrica acompañarán nuevamente los aguaceros.

Las condiciones de viento se mantendrán similares a las del lunes: entre 10 y 25 km/h en general, con brisas de 35 km/h en altura y ráfagas que superarán los 40 km/h durante las tormentas. El ambiente será ligeramente cálido de día y fresco al anochecer y en la madrugada.

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacó que El Niño - que afecta a El Salvador desde el 23 de junio- ha elevado las temperaturas y reducido la frecuencia de las lluvias y podría llevar los termómetros hasta 39 °C en la zona oriental del país. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Más calor y poca lluvia

Pese a este informe, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacó que El Niño - que afecta a El Salvador desde el 23 de junio- ha elevado las temperaturas y reducido la frecuencia de las lluvias y podría llevar los termómetros hasta 39 °C en la zona oriental del país.

La alteración climática coincidió con una temporada lluviosa que comenzó de forma escalonada entre finales de abril y principios de mayo de 2026. Según diario.elmundo.sv, el establecimiento pleno de las lluvias estaba previsto entre el 25 de mayo y el 10 de junio.

El cambio de patrón se reflejó también en la canícula, que comenzó el mismo 23 de junio. Las condiciones asociadas a El Niño persistirán durante julio y agosto, con una reducción de precipitaciones concentrada en el oriente y en la franja costera.

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Ante ese escenario, la cartera ambiental recomendó planificar actividades con base en las condiciones de calor, usar el agua de forma responsable y seguir los canales oficiales de información.