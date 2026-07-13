El mensaje de Liam Gallagher que encendió las redes antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Liam Gallagher abre la posibilidad de que Oasis tenga planes a futuro. (Photo by Sebastian Reuter/Redferns)

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sumó un capítulo inesperado cuando Liam Gallagher, cantante de Oasis, publicó un mensaje dirigido a los hinchas argentinos en su cuenta de X. El posteo, un día antes del partido, no tardó en viralizarse y generó miles de interacciones, reflejando el alcance de la figura del músico británico en el país sudamericano.

Gallagher escribió: Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. La frase original, It’s tough out here loving Argentina and all its beautiful people but not wanting them to win, se convirtió rápidamente en tema de conversación entre usuarios de ambas naciones. El comentario, cargado de sinceridad, expone el dilema personal del cantante, quien profesa cariño por el público argentino, aunque su corazón futbolístico está con Inglaterra.

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El músico Liam Gallagher publica en redes sociales su afecto por Argentina, generando respuestas de otros usuarios.

El mensaje de Gallagher en la red social X se produjo en un contexto de alta expectativa por el choque entre dos selecciones con una intensa historia de enfrentamientos en Mundiales. La publicación alcanzó las 89 mil visualizaciones en pocas horas, acompañada por cientos de respuestas y muestras de afecto por parte de seguidores argentinos.

El posteo del exlíder de Oasis no solo capturó la atención por su contenido, sino también por la respuesta inmediata de los usuarios argentinos. Entre los comentarios destacados, algunos seguidores propusieron a Gallagher: “Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde vuelves a dar unos recitales aquí”. Otros, lejos de cualquier reproche futbolero, le expresaron: “Más allá del resultado, a vos te consideramos casi argentino y te queremos igual”.

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El músico Liam Gallagher publica "Estoy asustado" en redes sociales, en respuesta a un usuario sobre el partido entre Argentina e Inglaterra.

El tono general de las respuestas fue humorístico y afectuoso, evidenciando la simpatía que existe entre el músico y sus fans en Argentina. Un usuario resumió el sentir colectivo al escribir: “Pero está muy bien que quieras que tu equipo nos gane y pase a la final... no pasa nada Liam, acá se te vamos a seguir queriendo igual que siempre”.

Entre los intercambios, una usuaria aseguró: “Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?”. La reacción de Gallagher no se hizo esperar y respondió directamente: “Estoy asustado”. Este ida y vuelta reflejó el clima distendido y el aprecio mutuo entre el artista y el público argentino, reforzando la idea de que el vínculo trasciende cualquier rivalidad deportiva.

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Liam Gallagher, sobre el próximo Argetina-Inglaterra

Las palabras del cantante fueron recibidas con buen humor y gratitud, consolidando su posición como una figura querida en el país, más allá de las preferencias futbolísticas. La publicación se propagó rápidamente, sumando likes compartidos y comentarios que celebraban tanto la honestidad de Gallagher como el espíritu deportivo de los hinchas.

Incluso, un usuario de X puso en duda la confianza de Liam sobre una posible victoria de Inglaterra ante Argentina, recordando su optimismo con el Manchester City en la Premier League y subrayando el cariño mutuo entre el músico y los argentinos. Gallagher respondió con una mezcla de respeto y convicción futbolera:“Escucha, Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”. Este breve intercambio refleja el tono lúdico y afectuoso de la interacción digital, donde la admiración de Gallagher por Argentina convive con su fe en el equipo inglés.

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El mensaje del cantante se inscribe en una previa especialmente cargada para ambos países. Cada cruce entre Argentina e Inglaterra en un Mundial despierta recuerdos de antecedentes deportivos, así como de tensiones políticas y culturales que marcan la relación entre ambas naciones.

El fanatismo argentino por Oasis no tiene límtes, y ellos lo saben

El partido de semifinal se presenta como un nuevo capítulo en una rivalidad de décadas. El recorrido hasta esta instancia muestra a Argentina, que llegó tras eliminar a Suiza, y a Inglaterra, que avanzó al dejar atrás a Noruega. Ambos equipos buscan acceder a la final, con la selección inglesa intentando regresar a esa instancia tras años de frustraciones.

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El aprecio de Gallagher por el público argentino no es nuevo. Los hermanos Gallagher, al frente de Oasis y en sus proyectos solistas, manifestaron reiteradamente su admiración por la entrega de los fanáticos argentinos en cada recital. Esta relación de devoción se fortaleció con el tiempo, posicionando a la banda y a sus integrantes como figuras de culto para el público local.