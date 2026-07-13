Los bonistas ya recibieron el pago de julio de los títulos soberanos: cuáles son las mejores opciones para invertir ese dinero

USD 4.385 millones en concepto de capital e intereses pasaron de las cuentas del Tesoro a tenedores de bonos. Se espera que una parte de ese dinero se reinvierta en activos locales

Este lunes 13 de julio finalizó uno de los hitos de liquidez más relevantes del año, puesse terminarán de acreditar los dólares por servicios de renta -y en los tramos cortos que corresponden la amortización de capital- correspondientes a los bonos soberanos Bonares (ley local) y Globales (ley de Nueva York).

Entre los instrumentos más elegidos se encuentran bonos como el AL30, que ganó popularidad por su uso en operaciones de adquisición de dólares financieros (MEP) y por su recomendación como apuesta ante la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

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El desembolso total es de USD 4.385 millones por estos títulos hard dollar, que se divide entre el pago de intereses (USD 1.693 millones) y amortizaciones del capital (USD 2.691 millones). El miércoles 8 se pagaron los Globales por algo más de USD 2.500 millones, mientras que más de USD 1.800 millones por los Bonares ingresaron con esta semana.

En este contexto, miles de inversores se preparan para darle nuevo destino a estos dólares frescos. La atención del mercado se centra ahora en las estrategias para rentabilizar esas divisas. Las ALyC (agentes de liquidación y compensación) recomiendan alternativas según el perfil de riesgo de cada ahorrista.

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El Gobierno pagó cerca de USD 4.400 millones en capital e intereses de deuda: buena parte de estos fondos retornarán al mercado con la demanda de nuevos activos

Thiago Marino, analista de Renta Fija en IOL, destacó que “el evento de pago no es solo un pago de renta y amortización, sino una ventana estratégica para optimizar el posicionamiento”, en que hay que “evitar el costo de oportunidad de dejar los dólares líquidos”.

IOL prevé, para un perfil conservador que procura preservar el capital y evitar la volatilidad, un Fondo Común de Inversión (FCI) en dólares concentrados en Obligaciones Negociables (ONs) con calificación AAA. El portafolio hace foco en empresas de sectores defensivos con balances robustos y una sólida generación de flujo de caja, tales como energía, servicios públicos y el segmento de Oil & Gas, complementado de manera táctica con títulos BOPREAL. El retorno esperado equivale a una tasa del 6,2% anualizada con limitada exposición de riesgo

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Para un perfil moderado Thiago Marino ve atractivo en el AO27 (Bonar 2027 con ley argentina), que completó su cupo de colocación en el mercado doméstico hace apenas un mesy ofrece el pago de un interés mensual a una TNA (tasa Nominal Anual) fija del 6% en dólares. En cuanto a estrategia, este título vence antes de las elecciones presidenciales del año que viene.

Asimismo, con perfil agresivo, el experto de IOL recomienda maximizar la compresión de tasas con el AL35 (Bonar 2035 con ley local) para capturar las ganancias de capital asociadas a un descenso continuo del riesgo país. Posee una duration de 5,1 años, lo que lo transforma en uno de los puntos de la curva con mayor sensibilidad ante las mejoras del crédito argentino.

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Para quienes priorizan la preservación del capital, PPI (Portfolio Personal Inversiones) sugiere también colocar los dólares en FCI en moneda dura. Estos instrumentos ofrecen diversificación y liquidez. En el caso de los perfiles moderados, PPI destacó los bonos provinciales de alta calidad, como el CO35 de Córdoba, que rinde 8,2% TNA, o el SFD34 de Santa Fe, con un 7,4 por ciento. Esta opción permite tomar ganancias y reducir la exposición a deuda nacional, brindando mayor protección ante escenarios de estrés.

“Para anclar expectativas, el ministro Luis Caputo fue más allá del programa financiero y trazó un horizonte concreto: Argentina podría alcanzar el Investment Grade (BBB-) hacia fines de un eventual segundo mandato. Sentarse en esa mesa, junto a Paraguay, Perú, Marruecos y Serbia, implicaría un costo de financiamiento en dólares apenas superior al 5% anual y un riesgo país por debajo de los 100 puntos básicos”, indicó un informe de GMA Capital.

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Fuente: GMA Capital

“La aritmética es tentadora. En ese escenario, los bonos largos ofrecerían una ganancia de capital cercana al 26%, a la que habría que sumarle el devengamiento acumulado en el camino. Es el tipo de cuenta que los actuales y potenciales tenedores de deuda argentina tienen en mente. Los fondos real money, sin embargo, todavía están lejos: esperan más certezas antes de mover ficha”, comentó GMA Capital.

En la Argentina, el avance de las inversiones financieras transformó el perfil del pequeño ahorrista, con más de 12,3 millones de personas que ya poseen una cuenta comitente en la Caja de Valores, según datos difundidos por ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos). El fenómeno, que abarca a uno de cada dos adultos en edad laboral, responde al crecimiento de las alternativas de inversión y a la búsqueda de protección frente a la volatilidad económica.

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¿Resurge el “carry trade”?

Con los dólares en mano tampoco hay que descartar la alternativa del carry trade, que implica liquidar las divisas -que ofrecen tasas moderadas- contra pesos y utilizar estos fondos en títulos de corto plazo con tasas más altas, que habilita generar una eventual renta mayor medida en dólares, aunque con un riesgo alto en caso de un salto cambiario abrupto.

Federico Filippini y Javier Casabal, analistas de Adcap Grupo Financiero, también observaron potencial en el carry trade. “A pesar del movimiento del tipo de cambio, el mercado descuenta una inflación de 1,8% para junio y mantiene -quizás con demasiado optimismo- una visión favorable para el segundo semestre de 2026. Mantenemos una postura positiva sobre los Boncer, donde las expectativas de inflación comprimidas ofrecen un valor relativo superior al de los Boncap a tasa fija. Para los inversores que buscan mejorar el carry respecto de los Boncap, preferimos extender duración hasta diciembre de 2026 mediante el TZXD6, que ofrece un rendimiento real del 1%, equivalente a aproximadamente 25,5% nominal según nuestras proyecciones de inflación, unos dos puntos porcentuales por encima de los Boncap. A mediano plazo seguimos favoreciendo el TZXD7, con un rendimiento real de 6,2%, y a más largo plazo el TZX28, con una tasa real cercana al 8%, donde el diferencial supera los cuatro puntos porcentuales”, detalló el reporte.

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“Los bonos a tasa variable han acompañado el desempeño de los Boncer y vemos poco margen para que logren una sobre performance significativa mientras el Banco Central continúe intentando anclar las tasas de interés. La principal excepción es el TMG27: su vencimiento en 2027 lo deja expuesto a una eventual recomposición de las tasas de financiamiento antes de las elecciones presidenciales, en caso de que el mercado comience a anticipar una repetición de la volatilidad monetaria observada en 2025″, añadieron los expertos de Adcap.