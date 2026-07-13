Crimen y Justicia

Video escalofriante: una niña de 7 años fue raptada por un adolescente e investigan un presunto intento de abuso

Ocurrió el viernes pasado en la localidad de Campo Grande. La menor fue auxiliada por su propio padre. Las imágenes que permitieron identificar al sospechoso

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Misiones: investigan un presunto intento de rapto y abuso a una nena de 7 años

La tranquilidad que suele caracterizar a la pequeña localidad de Campo Grande, cabecera del departamento Cainguás, provincia de Misiones, se vio alterada este viernes por la pesadilla que vivió una niña de 7 años, quien fue raptada por un adolescente cuando caminaba hacia un comercio de su barrio. El hecho fue captado por cámaras de seguridad privadas instaladas en dos domicilios de la zona, cuyas imágenes fueron determinantes para identificar y ubicar al sospechoso.

Tal como muestra el timer del video que encabeza esta nota, eran las 8:07 de la mañana cuando la víctima, que vestía una remera y zapatillas blancas, un short rosa y calzas grises, comenzó a ser perseguida de cerca por el sospechoso, de 17 años.

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De un momento a otro, y sin levantar las sospechas de la menor, el atacante la tomó por la espalda, le tapó su boca y la trasladó por la fuerza hasta una arboleda ubicada a la vera de una calle de tierra.

Misiones: investigan un presunto intento de rapto y abuso a una nena de 7 años
El momento en que el padre de la víctima puso en fuga al captor de su hija.

Al advertir la situación desde su domicilio, el padre de la niña corrió hacia la posición de su hija y el secuestrador depuso su actitud, liberó a la chica y huyó a toda velocidad.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el progenitor de la víctima denunció el hecho en horas del mediodía. Así, efectivos de la Comisaría de la Mujer local desplegaron un importante operativo para tratar de localizar al sospechoso, cuyo accionar había sido filmado por las cámaras de seguridad instaladas en el frente de dos domicilios del barrio.

Misiones: investigan un presunto intento de rapto y abuso a una nena de 7 años
El adolescente de 17 años permanece alojado en un centro de menores.

A partir de las tareas investigativas, horas más tarde el personal policial localizó y demoró al sospechoso, que luego fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de atención integral para la víctima mediante los organismos competentes.

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