Honduras

Gobierno de Honduras y organismo internacional impulsan proyecto para prevenir embarazos en adolescentes

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), pretende reducir los embarazos en menores de edad

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La violencia sexual sigue siendo una de las principales causas vinculadas al embarazo adolescente. (FOTO: Criterio hn)
La violencia sexual sigue siendo una de las principales causas vinculadas al embarazo adolescente. (FOTO: Criterio hn)

Honduras lanzó un nuevo programa para reducir el embarazo adolescente en comunidades vulnerables. La iniciativa se ejecutará durante 19 meses en nueve municipios de siete departamentos y prevé una inversión de 7,6 millones de lempiras para asistir de forma directa a 600 niñas y adolescentes.

El proyecto, titulado Sembrando Futuros: Adolescentes que Transforman Honduras y apunta a prevenir la deserción escolar y la violencia mediante acciones de formación y acompañamiento.

Según el plan, alrededor de 3.000 personas, entre familiares y miembros de las comunidades, recibirán beneficios indirectos a través de actividades educativas y de sensibilización por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y el Fondo de Naciones Unidas UNFPA

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La población destinataria directa estará compuesta por niñas y adolescentes de entre ocho y 17 años en municipios donde se registran algunos de los mayores índices de embarazo adolescente del país.

Cómo funcionará el proyecto

La iniciativa prevé la creación de espacios seguros comunitarios, clubes de desarrollo, redes de mentoría y programas de fortalecimiento de habilidades para la vida.

La Secretaría de Desarrollo Social afirmó que el programa busca prevenir el embarazo adolescente, la violencia y la deserción escolar en la niñez y la adolescencia.
El programa asistirá de forma directa a 600 niñas y adolescentes y alcanzará de manera indirecta a unas 3.000 personas de sus familias y comunidades.

De acuerdo con las autoridades, estas herramientas permitirán que las participantes desarrollen liderazgo, fortalezcan su autoestima y construyan proyectos de vida para reducir factores de riesgo asociados al embarazo temprano, la violencia y el abandono escolar.

La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, dijo que el programa busca ampliar las alternativas para la niñez y la adolescencia en comunidades con altos niveles de vulnerabilidad.

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“Estamos muy ilusionados y llenos de esperanza con este nuevo proyecto. Nos preocupa el tema de los embarazos en menores porque son situaciones que analizamos constantemente dentro del Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia”, manifestó la funcionaria.

Juárez indicó que la prevención del embarazo adolescente forma parte de las prioridades del Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Sigadenah), que coordina acciones entre distintas instituciones del Estado.

También señaló que la Secretaría de Desarrollo Social trabajará en la elaboración y revisión de políticas públicas vinculadas con la protección de niñas y adolescentes, en coordinación con otras dependencias gubernamentales.

Embarazo adolescente en Honduras

Durante la presentación del proyecto, el representante del UNFPA en Honduras, Iván Castellanos, recordó que el país registra la tasa de fecundidad adolescente más alta de América Latina y el Caribe.

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en Honduras se registran 97 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años.

La población destinataria del proyecto en Honduras incluye a niñas y adolescentes de entre ocho y 17 años de municipios con altos índices de embarazo adolescente.
La población destinataria del proyecto en Honduras incluye a niñas y adolescentes de entre ocho y 17 años de municipios con altos índices de embarazo adolescente.

Castellanos dijo que el programa busca no solo reducir los embarazos adolescentes, sino también generar oportunidades para que las niñas desarrollen sus capacidades y participen en la construcción de su futuro.

En una primera etapa, el proyecto se ejecutará en los municipios de Yoro, en el departamento de Yoro; Limón, Colón; San Esteban y Patuca, en Olancho; Dolores, Intibucá; La Iguala, Lempira; Naranjito y Nueva Frontera, en Santa Bárbara; y San José de Comayagua, en el departamento de Comayagua.

Además de prevenir embarazos en adolescentes, el programa apunta a fortalecer las oportunidades educativas, reducir la deserción escolar y fomentar la empleabilidad futura.

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