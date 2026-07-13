La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

Silvina Reala contó qué hace en los partidos de la selección argentina

En la antesala de la semifinal entre la selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, uno de los pilares del combinado de Lionel Scaloni, realizó una entrevista en la que palpitó el partido previo a la final. Además de hablar del presente de su hijo, brindó su punto de vista sobre el país británico y contó su experiencia.

“Lo que me sucedió es que iba con una imagen bastante fea en sí de Inglaterra en cuanto vivir allí. Por el tema del frío y la falta de sol. Yo decía, en mi ignorancia, que no nos toque Inglaterra nunca. Pero ahora que lo conocí, cambió todo. Incluso la forma de ver a la gente. Pensé que me iba a encontrar con gente fría, son muy educados y respetuosos. Hemos sido acobijados por un país que nos trató de la mejor manera”, explicó la mujer en diálogo con el programa Alguien tiene que decirlo de Radio Mitre, conducido por el periodista Eduardo Feinmann.

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Con este panorama, la madre de Alexis Mac Allister lanzó una divertida frase sobre cómo vive los partidos de la Selección y su peculiar reacción durante uno de los temas más cantados por los hinchas albicelestes. “El tema que existe en Inglaterra, es un poco el historial que tenemos con la mirada de las Malvinas. Lo que dijo Scaloni, es un partido de fútbol. Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan, el que no salta es un inglés, yo me quedo sentada con ella. No puedo decir lo mismo. En ese sentido, no me acoplo a eso”, contó entre risas.

Silvina Riela vivió un tiempo con Alexis en sus primeros años en el fútbol inglés. El futbolista vestía la camiseta del Brighton en plena pandemia hasta que en 2023 fichó por el Liverpool a cambio de 42 millones de euros. “Cuando entra al precalentamiento, nosotros levantamos una bandera de La Pampa y él en seguida nos busca. Después de que hizo el gol, hizo el corazoncito para nuestro lado. La bebé cumplió nueve meses”, reveló la mamá del futbolista, quien tiene una hija llamada Alaia, fruto de la relación del futbolista con su pareja, Ailén Cova.

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“Siempre lo vivimos con mucha emoción. El ser padres y ver a un hijo en la cancha en un Mundial, en esta instancia, es muy ilusionante. Lo vivimos en familia”, completó la madre de Mac Allister en Radio Mitre.

Silvina Riela junto a Alexis Mac Allister en la consagración de Argentina en Qatar 2022 (@alemacallister)

Alexis Mac Allister fue uno de los goleadores del triunfo por 3-1 de Argentina sobre Suiza en los cuartos de final. El mediocampista abrió el marcador en el primer tiempo tras conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. El volante de 27 años celebró el tanto con un llamativo baile. “El bailecito fue un TikTok que vimos con Nico González, que me lo mandó mi mujer primero y lo vimos con Nico y dijimos ‘tenemos que hacerlo’. No sé si lo hice de la mejor manera, pero bueno, salió. Nicolás me cebaba para que lo haga y quedó”, explicó tras el partido con TyC Sports.

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En otro plano, el futbolista del Liverpool, que ya lleva seis años en Inglaterra sumado a su paso por el Brighton, también se refirió al choque contra los Three Lions en las semifinales. “Entendemos todo lo que hay detrás, toda la rivalidad que hay por lo sucedido y la historia. Obviamente, a la vez entendemos que eso no es culpa de su gente ni de la nuestra, sino de los que están más arriba, entonces tampoco hay que mezclar”, comentó.

A esto, agregó: “Tengo mucho respeto por ellos porque ya van seis años desde que estoy ahí y siempre me trataron de la mejor manera. Futbolísticamente hablando no tengo dudas de que nos quieren ganar a toda costa y va a ser un partido durísimo, así que ahora toca prepararlo de la mejor manera y, desde el respeto, adentro de la cancha va a ser una linda batalla”.

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La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Atlanta. Un día antes, Francia y España definirán al primer finalista del Mundial.