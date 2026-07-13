Mundo

Trump anunció que se reinstalará el bloqueo a Irán y fijó el precio que cobrará Estados Unidos por custodiar el estrecho de Ormuz

La Marina norteamericana volverá a impedir el tráfico desde y hacia los puertos del régimen, y los barcos que circulen hacia otros destinos estarán protegidos pero deberán pagar una tasa equivalente al 20% de su carga: “Es una cuestión de justicia”, dijo el presidente

Guardar
Google icon
Varias personas se meten en el agua en la orilla mientras un carguero aparece fondeado en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)
Varias personas se meten en el agua en la orilla mientras un carguero aparece fondeado en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

El presidente Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz está y seguirá “abierto”, con o sin Irán, y que Estados Unidos está reinstaurando lo que llamó el “bloqueo iraní”, así denominado, según explicó, porque solo impedirá el ingreso o la salida de buques o clientes iraníes. “Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho”, escribió el mandatario en una publicación en Truth Social.

Trump afirmó que, de ahora en más, Estados Unidos será conocido como “el guardián del estrecho de Ormuz”, y sostuvo que, como cuestión de equidad, el país será reembolsado a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por los costos necesarios para brindar seguridad a “esta sección muy volátil del mundo”. “El proceso y la formación comenzarán de inmediato”, concluyó el mandatario, sin precisar de qué manera se implementaría en la práctica ese cobro ni qué mecanismo tendría a cargo su recaudación.

PUBLICIDAD

Mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre el costo de custodiar el estrecho de Ormuz
Mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre el costo de custodiar el estrecho de Ormuz

El anuncio profundiza la ofensiva discursiva de Trump en torno al estrecho, luego de que horas antes ya hubiera adelantado en una entrevista con Fox and Friends que Washington se convertiría en el “guardián” de la vía marítima y sería compensado por custodiarla. En esa misma entrevista, el mandatario había revelado que Estados Unidos golpeó “muy duro” el equipamiento militar iraní durante la noche del domingo al lunes: “La mayor parte de su equipamiento ya no existe. Su cañón antiaéreo, los golpeamos muy duro anoche”, afirmó, y agregó que Washington había alcanzado un acuerdo con Teherán que luego fue incumplido.

Trump Dijo Que Estados Unidos Está Tomando El Control De Ormuz “Nos Convertiremos En El Guardián Del Estrecho”

La escalada retórica de Washington se produce en un contexto de máxima tensión con Irán. Horas antes del anuncio de Trump, el ejército iraní había advertido a los países del Golfo que cualquier cooperación con Estados Unidos en el manejo del estrecho sería considerada “un acto de guerra”. El vocero del comando militar Khatam Al-Anbiya afirmó que Teherán “bajo ninguna circunstancia permitirá... que Estados Unidos interfiera en el manejo” de la vía marítima. Los Guardianes de la Revolución, además, acusaron a Washington de poner en peligro el suministro global de petróleo y gas al “interferir” en el estrecho, y aseguraron que Irán “seguirá ejerciendo su soberanía y la gestión” de la zona.

PUBLICIDAD

Las declaraciones cruzadas se dan en medio de una serie de ataques entre ambos países de una magnitud no vista desde el alto el fuego de abril en el conflicto de Medio Oriente. El CENTCOM confirmó haber completado una nueva ronda de bombardeos contra sistemas de defensa aérea, radares costeros y capacidades de misiles y drones iraníes, mientras la Guardia Revolucionaria reivindicó ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Jordania, Kuwait y Omán en represalia. La escalada se produjo apenas semanas después de que ambos países firmaran un acuerdo interino de 60 días, cuya continuidad quedó ahora en entredicho.

La escalada militar en Medio Oriente retrajo la circulación en el Golfo Pérsico

El estrecho de Ormuz, de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán y es considerado el corredor energético más importante del mundo: antes del conflicto, por allí transitaba cerca de una quinta parte del comercio global de petróleo y gas natural licuado. La propuesta de una tasa del 20% sobre la carga que circule por la zona representa un salto sin precedentes en la disputa por el control del paso, y anticipa fricciones adicionales con los países que dependen de esa ruta para su comercio exterior.

Temas Relacionados

Estados UnidosIránGuerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzDonald TrumpPetróleoÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cerebro del robo en el Louvre mostró decepción por el botín y reclamó que “podrían haber robado más”

Dos sospechosos confesaron que el plan original era sustraer más joyas del museo de París y revelaron detalles inéditos de la operación. La sustracción de las ocho piezas, valoradas en 88 millones de euros, provocó alarma internacional por la vulnerabilidad de los tesoros artísticos

El cerebro del robo en el Louvre mostró decepción por el botín y reclamó que “podrían haber robado más”

El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

Entre esculturas al aire libre, piezas históricas y recursos digitales, la propuesta recorre siglos de competencias y símbolos, desde la ciudad suiza junto al lago Lemán hasta los archivos con fotografías de 1896

El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

Teherán lanzó la advertencia después de que Trump asegurara que Washington se convertirá en el “guardián” del estrecho y que debería ser compensado por custodiarlo. También aseguró que el régimen recibió golpes “muy duros” en la noche del domingo

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

El Reino Unido pide reforzar la ciberdefensa de la infraestructura crítica por operaciones de Rusia

La guía del National Cyber Security Centre alertó sobre tácticas atribuidas al Centro 16 del FSB, que incluyen el acceso a equipos de red expuestos para abrir paso a intrusiones en sistemas estratégicos

El Reino Unido pide reforzar la ciberdefensa de la infraestructura crítica por operaciones de Rusia

Operaciones militares en Yemen: así fue el bombardeo al aeropuerto de Saná controlado por rebeldes hutíes

Mientras el gobierno reconocido a nivel internacional se atribuyó el ataque, las milicias respaldadas por Irán acusaron a Arabia Saudita y amenazaron con responder. Recrudece la tensión en todo Medio Oriente

Operaciones militares en Yemen: así fue el bombardeo al aeropuerto de Saná controlado por rebeldes hutíes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un estudio demuestra que ver vídeos de naturaleza ayuda a aliviar el estrés

Un estudio demuestra que ver vídeos de naturaleza ayuda a aliviar el estrés

Receta de duraznos en almíbar caseros, rápida y fácil

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

La UE sale al rescate del campo y aprueba nuevas ayudas a los agricultores para hacer frente a la subida de los fertilizantes

INFOBAE AMÉRICA

El cerebro del robo en el Louvre mostró decepción por el botín y reclamó que “podrían haber robado más”

El cerebro del robo en el Louvre mostró decepción por el botín y reclamó que “podrían haber robado más”

El Museo Olímpico de Lausana guarda un tesoro que muchos viajeros pasan por alto

Gobierno de Honduras y organismo internacional impulsan proyecto para prevenir embarazos en adolescentes

De hogar familiar a búnker narco en Hatillo, el éxodo de “Javier” y la abuela que no pudieron despedir por miedo a represalias en Costa Rica

El Gobierno dominicano lanza un plan anticrisis con alivio fiscal para las mipymes

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Christopher Nolan y “La Odisea” reavivan el debate sobre hasta dónde puede llegar una adaptación sin traicionar el texto original

Murió Josh Grisetti, actor de “La maravillosa Señora Maisel”, por suicidio

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill