El Gobierno dominicano lanza un plan anticrisis con alivio fiscal para las mipymes

El Gobierno dominicano lanzó un Plan Anticrisis para fortalecer a las mipymes, aliviar la carga impositiva y proteger a la clase media frente a la inestabilidad internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno dominicano lanzó un Plan Anticrisis con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aliviar la carga impositiva sobre el sector y proteger a la clase media frente a la inestabilidad internacional.

El mandatario explicó que esta estrategia integral surge como respuesta a los desafíos económicos generados por la pandemia de COVID-19 y por el conflicto entre Rusia y Ucrania, factores que han influido en el aumento de los precios globales de combustibles entre otras materias primas.

Durante una conversación con periodistas locales, el mandatario, Luis Abinader, subrayó que el programa incorpora lecciones aprendidas tras las crisis recientes, con el fin de mantener la estabilidad económica nacional.

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Abinader resaltó que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico anual superior al 4%, cifra que la coloca entre los países con mayor dinamismo en la región. Según el presidente, este resultado responde a la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, orientadas a sostener la reactivación del desarrollo económico.

Entre las medidas principales del plan, destaca la eliminación del anticipo fiscal para las mipymes a partir del próximo enero. Abinader detalló que, además, el pago de impuestos para pequeñas empresas dejará de ser mensual y pasará a realizarse en tres cuotas anuales, lo que representa un alivio para la liquidez del sector.

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El Gobierno también eliminó el impuesto que gravaba a las nuevas empresas, redujo el impuesto sucesoral del 27% al 3% y suprimió el gravamen sobre determinados seguros de vida contratados en el exterior.

Clientes y vendedores interactúan en un concurrido mercado de la República Dominicana, donde la gente adquiere productos frescos de la canasta básica como frutas, verduras y viandas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El próximo año, cuando todas estas medidas estén plenamente en ejecución, servirán especialmente para que las pequeñas empresas puedan progresar con una menor carga impositiva”, afirmó Abinader, quien remarcó la intención oficial de facilitar el desarrollo empresarial y estimular la inversión.

En el contexto de los precios de los combustibles, el presidente explicó que el Estado intervino para evitar que el incremento internacional se trasladara íntegramente al consumidor dominicano.

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Mientras el precio global del petróleo llegó a aumentar cerca de un 80%, el ajuste aplicado en el país fue de solo un 16%, gracias a un programa de subsidios estatales que buscó contener el impacto en los hogares y las empresas.

“El subsidio que habíamos proyectado para todo un año se agotó en mayo, lo que demuestra el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para proteger a la población”, señaló Abinader, quien además aclaró que la baja en el precio internacional del petróleo no se refleja de manera automática en el mercado local. Explicó que alrededor del 70% de las gasolinas y otros derivados consumidos en el país provienen de importaciones de productos refinados, cuyos precios se rigen por dinámicas distintas a las del crudo.

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Abinader sostuvo que la República Dominicana mantiene un crecimiento económico anual superior al 4% por la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Para brindar mayor transparencia, el presidente informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentará una explicación detallada sobre la fórmula utilizada para fijar semanalmente los precios de los combustibles. En semanas recientes, el Gobierno dispuso rebajas en el precio del GLP, la gasolina regular y el gasoil regular, aunque las tensiones geopolíticas mantienen la volatilidad en los mercados energéticos.

El jefe de Estado reconoció que gobernar implica tomar decisiones complejas, ya que las medidas aplicadas pueden beneficiar a algunos sectores y afectar a otros. Abinader enfatizó que el propósito fundamental del plan es salvaguardar el interés nacional y proteger a la mayoría de los ciudadanos.

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“El presidente es una especie de juez que tiene que buscar el equilibrio en cada decisión para favorecer, en términos generales, a la población y al interés nacional”, declaró Abinader, quien insistió en que la función presidencial exige responder de manera permanente a las necesidades de la ciudadanía.

El mandatario recordó que su gestión ha enfrentado de forma simultánea los efectos de la pandemia, la crisis económica derivada de la guerra en Europa, la situación en Haití y la incertidumbre internacional. “Es una enorme distinción que el pueblo dominicano me haya dado la oportunidad dos veces de servirle, y lo hago con total transparencia, mucho trabajo y 24-7 al servicio de la población dominicana”, concluyó el presidente.

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