Teleshow

Marcela Tinayre mostró el detalle más curioso que encontró en el aeropuerto de Kansas: “La primera vez que lo veo”

La conductora compartió una experiencia inesperada en la terminal estadounidense, a donde fue para alentar a la selección nacional en el Mundial 2026

Guardar
Google icon

El baño que sorprendió a Marcela Tinayre en Kansas

En el aeropuerto internacional de Kansas, la presentadora argentina Marcela Tinayre vivió una experiencia singular tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos. Al recorrer las instalaciones se detuvo sorprendida ante un espacio exclusivo para mascotas: “Baño para perros. A ver. Acá hacen sus necesidades, los pueden bañar. Es increíble”, relató mientras grababa el momento para sus seguidores em su cuenta de Instagram.

La conductora, reconocida por sus viajes frecuentes, confesó su asombro ante este tipo de servicios en un aeropuerto estadounidense. “Esto es la primera vez, con todo lo que viajo, que el perro puede estar ahí, lo bañás, le ponés el secador de pelo y ya está”, compartió Tinayre, señalando las comodidades y la modernidad del lugar.

PUBLICIDAD

El baño que sorprendió a Marcela Tinayre en Kansas
Marcela Tinayre mostró en el aeropuerto internacional de Kansas un baño para perros con champú, secador, bolsas y sector para residuos

Acto seguido, continuó con la descripción detallada. “Lo pueden bañar, lo cepillan. Ahí está el champú. Bolsitas de sus necesidades. Se lavan las manos y aquí tiran la bolsita”, mostró a la cámara.

La presencia de estos baños para perros en aeropuertos de Estados Unidos responde a una tendencia creciente de adaptar la infraestructura pública a las necesidades de los viajeros que se desplazan con mascotas. Esta innovación busca ofrecer mayor confort y practicidad en los trayectos largos, permitiendo que los animales puedan higienizarse y relajarse antes de embarcar.

PUBLICIDAD

El baño que sorprendió a Marcela Tinayre en Kansas
Los aeropuertos de Estados Unidos incorporan espacios exclusivos para mascotas para dar confort y practicidad a los viajeros en trayectos largos

Marcela Tinayre se encontraba en Kansas tras haber vivido la “gloria de haber ganado”, en referencia a la euforia por el triunfo deportivo argentino en el Mundial. Su testimonio, espontáneo y cargado de entusiasmo, sirvió como ventana a las diferencias de infraestructura y servicios que existen entre terminales aéreas de distintos países.

En el video que compartió, la conductora mostró el funcionamiento del baño para perros: “¿Ven lo que dice en la puerta? ‘If your...’”, intentó leer, resaltando la señalización amigable y las instrucciones claras, incluso para viajeros extranjeros. El espacio incluía una zona para el aseo, secadores, dispensadores de bolsas y champú, además de áreas para desechar residuos y lavarse las manos.

El baño que sorprendió a Marcela Tinayre en Kansas
El baño para perros del aeropuerto de Kansas incluye señalización clara, área de aseo y espacio para lavarse las manos antes de embarcar.

El aeropuerto de Kansas, en este contexto de celebración tras el Mundial, se transformó en escenario de un contraste cultural. La conductora argentina, acostumbrada a los servicios habituales de las terminales sudamericanas y europeas, encontró en este baño para perros un símbolo de la modernidad y la atención al detalle en la infraestructura estadounidense.

El baño que sorprendió a Marcela Tinayre en Kansas
Estas instalaciones permiten que quienes viajan con animales puedan mantener a sus mascotas limpias y tranquilas, facilitando el tránsito y reduciendo el estrés durante los vuelos

Durante su estadía en Kansas, la conductora no solo celebró el triunfo deportivo, sino que también se dedicó a documentar detalles que para el público argentino resultan novedosos o poco frecuentes. Su mirada, atenta a las pequeñas diferencias, permitió que muchos de sus seguidores se asomaran a una realidad distinta a través de sus redes y relatos.

Marcela estuvo presente en el estadio en Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina. Vestida con la camiseta y un gorro del equipo nacional, la conductora compartió detalles de su experiencia y de los objetos que debió llevar consigo para acceder al partido.

Marcela Tinayre contó detalles de lo que vivió en Kansas

“Trencitas, todo lo que me pidieron, yendo a la cancha. Vamos Argentina”, expresó la hija de Mirtha Legrand, evidenciando la preparación previa al encuentro. Luego sumó una observación práctica: “Quiero mostrarles que para entrar a las canchas en Estados Unidos hay que llevar una cartera transparente”.

Durante su relato, la hija de Mirtha Legrand enumeró los objetos que le permitieron ingresar al estadio y aquellos que no: “El rouge en lápiz me lo sacaron, chicles, el niño Jesús de Praga, que siempre nos acompaña. Un espejito. Plata, tarjeta de crédito, anteojos de leer. Un calmante para dolores musculares”. La experiencia, según su testimonio, combinó emoción por la Selección y curiosidades propias del país anfitrión.

Temas Relacionados

Marcela TinayreSelección ArgentinaBaño para perrosKansasAeropuertoMundial 2026Copa del mundo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El inesperado accidente que vivió La Tana de Gran Hermano en los festejos de Argentina: “Me quemaron todo el pelo”

En medio de la multitudinaria celebración por el pase a semifinales en el Mundial 2026, la exparticipante del reality compartió su enojo ante el mal momento que atravesó

El inesperado accidente que vivió La Tana de Gran Hermano en los festejos de Argentina: “Me quemaron todo el pelo”

La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

La llegada de Cora se convirtió en motivo de festejo para toda la familia, quien celebró con imágenes y palabras que reflejan la alegría compartida, en especial por su padre, Ricky Sarkany

La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

A corazón abierto, el actor compartió una de las situaciones que vivió durante su problema de salud mental con una persona de seguridad

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

Un comentario del participante sobre el nivel actual de Leo encendió la polémica y el conductor del ciclo debió intervenir

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

La empresaria celebró en Instagram la clasificación ante Suiza con una foto intervenida, y el gesto de la esposa de Lionel Messi terminó siendo uno de los momentos más comentados

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

DEPORTES

La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

Fin de la ilusión en Boca Juniors: Paulo Dybala firmó su nuevo contrato con la Roma

La teoría de un ex futbolista sobre cómo frenar a Messi en la previa de Argentina-Inglaterra: “Pasa mucho tiempo caminando”

Una figura de la selección de Noruega recibió amenazas de muerte tras quedar eliminado del Mundial: el descargo de su mujer

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

TELESHOW

El inesperado accidente que vivió La Tana de Gran Hermano en los festejos de Argentina: “Me quemaron todo el pelo”

El inesperado accidente que vivió La Tana de Gran Hermano en los festejos de Argentina: “Me quemaron todo el pelo”

La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

INFOBAE AMÉRICA

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

Cartas selladas con lápiz labial: revelan un romance secreto entre Frida Kahlo y la pintora Jacqueline Lamba

Cyber Wow: ofertas en productos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores o jabones del 13 al 16 de julio

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”