Marcela Tinayre mostró el detalle más curioso que encontró en el aeropuerto de Kansas: “La primera vez que lo veo”

El baño que sorprendió a Marcela Tinayre en Kansas

En el aeropuerto internacional de Kansas, la presentadora argentina Marcela Tinayre vivió una experiencia singular tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos. Al recorrer las instalaciones se detuvo sorprendida ante un espacio exclusivo para mascotas: “Baño para perros. A ver. Acá hacen sus necesidades, los pueden bañar. Es increíble”, relató mientras grababa el momento para sus seguidores em su cuenta de Instagram.

La conductora, reconocida por sus viajes frecuentes, confesó su asombro ante este tipo de servicios en un aeropuerto estadounidense. “Esto es la primera vez, con todo lo que viajo, que el perro puede estar ahí, lo bañás, le ponés el secador de pelo y ya está”, compartió Tinayre, señalando las comodidades y la modernidad del lugar.

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Marcela Tinayre mostró en el aeropuerto internacional de Kansas un baño para perros con champú, secador, bolsas y sector para residuos

Acto seguido, continuó con la descripción detallada. “Lo pueden bañar, lo cepillan. Ahí está el champú. Bolsitas de sus necesidades. Se lavan las manos y aquí tiran la bolsita”, mostró a la cámara.

La presencia de estos baños para perros en aeropuertos de Estados Unidos responde a una tendencia creciente de adaptar la infraestructura pública a las necesidades de los viajeros que se desplazan con mascotas. Esta innovación busca ofrecer mayor confort y practicidad en los trayectos largos, permitiendo que los animales puedan higienizarse y relajarse antes de embarcar.

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Los aeropuertos de Estados Unidos incorporan espacios exclusivos para mascotas para dar confort y practicidad a los viajeros en trayectos largos

Marcela Tinayre se encontraba en Kansas tras haber vivido la “gloria de haber ganado”, en referencia a la euforia por el triunfo deportivo argentino en el Mundial. Su testimonio, espontáneo y cargado de entusiasmo, sirvió como ventana a las diferencias de infraestructura y servicios que existen entre terminales aéreas de distintos países.

En el video que compartió, la conductora mostró el funcionamiento del baño para perros: “¿Ven lo que dice en la puerta? ‘If your...’”, intentó leer, resaltando la señalización amigable y las instrucciones claras, incluso para viajeros extranjeros. El espacio incluía una zona para el aseo, secadores, dispensadores de bolsas y champú, además de áreas para desechar residuos y lavarse las manos.

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El baño para perros del aeropuerto de Kansas incluye señalización clara, área de aseo y espacio para lavarse las manos antes de embarcar.

El aeropuerto de Kansas, en este contexto de celebración tras el Mundial, se transformó en escenario de un contraste cultural. La conductora argentina, acostumbrada a los servicios habituales de las terminales sudamericanas y europeas, encontró en este baño para perros un símbolo de la modernidad y la atención al detalle en la infraestructura estadounidense.

Estas instalaciones permiten que quienes viajan con animales puedan mantener a sus mascotas limpias y tranquilas, facilitando el tránsito y reduciendo el estrés durante los vuelos

Durante su estadía en Kansas, la conductora no solo celebró el triunfo deportivo, sino que también se dedicó a documentar detalles que para el público argentino resultan novedosos o poco frecuentes. Su mirada, atenta a las pequeñas diferencias, permitió que muchos de sus seguidores se asomaran a una realidad distinta a través de sus redes y relatos.

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Marcela estuvo presente en el estadio en Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina. Vestida con la camiseta y un gorro del equipo nacional, la conductora compartió detalles de su experiencia y de los objetos que debió llevar consigo para acceder al partido.

Marcela Tinayre contó detalles de lo que vivió en Kansas

“Trencitas, todo lo que me pidieron, yendo a la cancha. Vamos Argentina”, expresó la hija de Mirtha Legrand, evidenciando la preparación previa al encuentro. Luego sumó una observación práctica: “Quiero mostrarles que para entrar a las canchas en Estados Unidos hay que llevar una cartera transparente”.

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Durante su relato, la hija de Mirtha Legrand enumeró los objetos que le permitieron ingresar al estadio y aquellos que no: “El rouge en lápiz me lo sacaron, chicles, el niño Jesús de Praga, que siempre nos acompaña. Un espejito. Plata, tarjeta de crédito, anteojos de leer. Un calmante para dolores musculares”. La experiencia, según su testimonio, combinó emoción por la Selección y curiosidades propias del país anfitrión.