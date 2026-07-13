El emotivo posteo de Stephanie Demner a su hija, Ariana por sus 4 años: “Llegaste para cambiarme la vida”

La influencer compartió una secuencia de imágenes que repasan el crecimiento de su hija y le dedicó un mensaje cargado de amor, promesas y recuerdos en familia (Instagram)

Stephanie Demner vive una etapa repleta de emociones intensas y motivos para celebrar. En plena espera de su segunda hija junto a Guido Pella, la influencer eligió detenerse y mirar hacia atrás para homenajear a Ariana, la primogénita de la familia, en el día que cumplió cuatro años. Fiel a su estilo, Stephanie compartió un extenso y sentido mensaje en sus redes sociales, acompañado de una secuencia de imágenes que recorren el crecimiento, los viajes y los momentos de intimidad familiar desde el nacimiento de Ariana hasta hoy.

La publicación se abrió con una fotografía cargada de ternura: Ariana, recién nacida, dormía plácidamente sobre el pecho de su madre, envuelta en un conjunto blanco con detalles dorados y un gorro decorado con una pequeña corona bordada. La luz cálida y la cercanía del plano transmitían la calma y el asombro de los primeros días, con Stephanie abrazando a su hija en una escena de serenidad absoluta. La dedicatoria no tardó en emocionar a sus seguidores: “Hace 4 años llegaste para cambiarme la vida para siempre y hacerme entender exactamente de lo que hablaban cuando me decían que ser mamá me iba a hacer sentir un amor inexplicable”.

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La secuencia continuó con postales del recorrido familiar. En una de las siguientes imágenes, Stephanie, Ariana y Guido posaron juntos, con la bebé en brazos de su madre y ambos padres sonrientes, atentos a cada gesto de su hija. Otra foto mostró a Ariana ya más grande, con el pelo revuelto y pañal, sentada junto a Stephanie al lado de una ventana, ambas mirando a cámara y sonriendo. El fondo, con plantas y juguetes, y la luz suave que entraba por la derecha, completaban el clima cálido y cotidiano.

La hija de Stephanie Demner, Ariana, descansa plácidamente en los brazos de su madre a poco tiempo de su hacimiento

Stephanie, su pareja, Guido Pella, y su hija Ariana posan en un retrato familiar que celebra un momento de la niñez de la menor

Stephanie recordó momentos de la corta vida de su hija Ariana

Stephanie y su hija Ariana luciendo boinas rojas con motivos de Mickey Mouse mientras posan juntas ante la cámara

No faltaron recuerdos de viajes y aventuras compartidas. En una de las imágenes, madre e hija posaban luciendo boinas rojas dentro de una tienda de Disney, rodeadas de merchandising y peluches. Mientras Stephanie apostó por un top negro y collar, Ariana lucía un vestido rosa y un prendedor de conejo tejido, sumando detalles lúdicos y dulces. Otra postal registró a ambas de espaldas, tomadas de la mano y caminando por una cancha de tenis en una tarde de cielo parcialmente nublado.

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En paralelo, la influencer continuó con sus palabras: “Ari hermosa, sos mi lugar favorito en el mundo. Mi compañera incondicional, la que me saca las risas más lindas, la que me llena de ternura, amor, besos, abrazos y la que, sin darse cuenta, me enseña algo nuevo todos los días”

La narrativa visual sumó también una selfie familiar en un avión, con Stephanie y Guido Pella sonriendo mientras Ariana, con dos moños rosas y remera blanca, miraba atenta a la cámara. El fondo mostraba las ventanillas del avión y la luz cálida del interior, transmitiendo la energía de los viajes compartidos. Otra imagen captó a los tres en una obra en construcción, con Stephanie luciendo short claro y top blanco, Guido de jean y remera, y Ariana en brazos, con vestido claro y dos colitas. El entorno, entre cemento, parque y lago, sugería nuevos comienzos y proyectos familiares.

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Demner y su hija Ariana tomadas de la mano en una cancha de tenis

La influencer también sumó recuerdos de viajes en familia para conmemorar el cumpleaños de su hija

Stephanie Demner y su hija Ariana posando sonrientes junto a Guido Pella

Stephanie Demner y su pareja, con su hija Ariana en brazos, posan en el interior de su hogar cuando se encontraba en la etapa de construcción

“Además de todo eso sos mi mayor orgullo y el regalo más lindo que me dio la vida. Te juro que cuando te miro en lo único que pienso es en la suerte que tuve de que me hayas tocado como hija”, continuó a la par del recorrido visual en sus redes. Y a modo de cierre, agregó: “Felices 4 años mi princesa. Gracias por elegirme. Prometo estar siempre al lado siendo tu lugar seguro. Te amo con todo mi corazón Arita.Siempre vos. Siempre nosotras. Siempre tu familia”.

La intimidad también tuvo lugar en una habitación decorada con globos en tonos pastel, donde Stephanie abrazó a Ariana sobre una cama blanca; la niña lució un vestido de gasa con detalles en forma de corazón y la madre un conjunto rosa satinado con plumas. Finalmente, la familia selló la celebración con un recuerdo de su paso por los parques temáticos de Disney, posando frente a un castillo azul y blanco bajo el sol. Ariana, con vestido de princesa rosa y corona, fue el centro de todas las miradas.

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Stephanie Demner sonríe junto a su pareja y su hija Ariana en la celebración de su casamiento

Stephanie Demner, su hija Ariana vestida de princesa y su pareja posando frente al Castillo de Cenicienta en Walt Disney World, Florida

Madre e hija, abrazadas, en medio de la celebración por los cuatro años de Ariana (Instagram)

En su mensaje, Stephanie le agradeció a Ariana por haberla elegido y prometió estar siempre a su lado, siendo su refugio y lugar seguro. Con palabras de gratitud y amor incondicional, la influencer resumió lo que significa para ella la maternidad: un viaje de descubrimiento, amor y orgullo, marcado por recuerdos imborrables y la certeza de que cada etapa merece ser celebrada.