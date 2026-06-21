Un motociclista de 41 años murió tras un choque con un auto en la autopista 9 de Julio

La imagen muestra una motocicleta caída en la Avenida 9 de Julio tras un accidente, con personal de emergencia y un vehículo de UMAT en el lugar.

Un hombre de 41 años murió este domingo en un siniestro vial ocurrido sobre la autopista 9 de Julio Sur, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, a la altura del Nuevo Puente Pueyrredón. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima falleció en el lugar debido a “lesiones incompatibles con la vida” tras el impacto entre su motocicleta y un automóvil.

El accidente generó una importante restricción en el carril rápido de la autopista, donde se desplegó personal de pericias científicas para avanzar en la investigación del hecho, a las 8.30. De acuerdo con los datos brindados por el SAME, el choque se produjo en horas de la mañana y las autoridades no detallaron la identidad del motociclista fallecido. Además, el vehículo que protagonizó el choque no se encuentra en el lugar de los hechos.

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La motocicleta sobre la cinta asfáltica, mientras detrás se ubica la carpa bordó de la Policía de la Ciudad

Fuentes oficiales confirmaron que el tránsito se mantuvo limitado en la zona mientras los equipos especializados realizaban las tareas correspondientes para determinar las causas y la mecánica del siniestro. El incidente, ocurrido en uno de los accesos más transitados entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense, motivó la intervención de personal policial y de seguridad vial, así como la presencia de unidades de SAME para asistir en el operativo.

Previamente, a las 4.20 de la madrugada, un hombre de 42 años resultó herido al protagonizar un choque entre dos autos en la intersección de las avenidas Independencia y Entre Ríos. El SAME informó que la víctima debió ser trasladada al hospital Ramos Mejía para recibir atención médica.

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El incidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo, cuando por motivos que aún se investigan, dos vehículos impactaron en el cruce de ambas avenidas. Personal de SAME y efectivos policiales acudieron al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona.

Según el reporte oficial, el conductor herido fue estabilizado en el lugar y posteriormente derivado al centro de salud mencionado. El choque generó demoras en la circulación hasta que los vehículos fueron retirados y se normalizó el tránsito.

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Noticia en desarrollo.