Crimen y Justicia

A dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, su familia convoca a una movilización para exigir respuestas

La joven fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte. En la causa, que ahora investiga la Justicia Federal, el único imputado es su ex novio, acusado de falso testimonio. Sigue activa una recompensa por $10 millones para quien aporte información que permita dar con su paradero

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Desesperada búsqueda de Luciana Muñoz Aguerre, la joven de 20 años de Neuquén
En diciembre de 2025 la causa fue derivada a la Justicia Federal

Se cumplen dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, la joven que fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en la provincia de Neuquén, y sus familiares convocaron a una marcha para continuar con el reclamo de justicia y de su aparición con vida. La investigación permanece en la Justicia Federal bajo la hipótesis de una posible red de trata de personas, mientras que el ex novio de Muñoz es el único imputado en la causa.

Desde la agrupación Mujeres por la Libertad - Neuquén confirmaron que la movilización se llevará a cabo este lunes a partir de las 16, en el Monumento a San Martín, en la ciudad de Neuquén. Según detallaron en un comunicado que compartieron en su cuenta de Facebook, la jornada incluirá intervenciones artísticas, una radio abierta y la lectura de un documento de la Asamblea.

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Luego, marcharán hasta Casa de Gobierno, donde familiares de Luciana y otras personas que reclaman por causas similares tomarán la palabra para exigir “respuestas del Estado”. “No aceptamos que el paso del tiempo convierta este caso en una estadística más. Exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a Luciana y desarticular las redes que hacen posible estas desapariciones”, indicaron.

La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, sindicales, feministas, estudiantiles, de derechos humanos, trabajadores, escuelas, hospitales, comisiones vecinales y a toda la comunidad neuquina bajo la consigna: “Hace dos años que nos falta Luciana Muñoz Aguerre. ¡Aparición con vida de Luciana ya!”.

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Luciana Muñoz marcha
“Hace dos años que nos falta Luciana Muñoz Aguerre”, expresaron desde la agrupación (Facebook/@Mujeres por la Libertad - Neuquén)

La familia de Luciana denunció su desaparición luego de que la joven abandonara la vivienda de su abuela, Mirta Muñoz, durante la madrugada del 13 de julio de 2024. El último registro visual de ella corresponde a una cámara de seguridad que la captó caminando sola y desorientada por las calles 8 de Diciembre y 1° de Enero. En el video se la ve vistiendo una camisa negra, jeans claros y zapatillas negras.

Las tareas de búsqueda abarcaron más de 1.000 hectáreas e incluyeron sobrevuelos en helicóptero durante 120 kilómetros, además de un patrullaje exhaustivo de 45 kilómetros de los ríos Limay y Neuquén mediante embarcaciones y buzos tácticos. También se analizaron más de 800 horas de grabaciones de cámaras públicas y privadas.

Desesperada búsqueda de Luciana Muñoz Aguerre, la joven de 20 años de Neuquén
El único imputado en la causa es el ex novio de Luciana, acusado de falso testimonio

En diciembre de 2025, la causa fue derivada a la Justicia Federal bajo la hipótesis de trata de personas, tras el pedido de la familia y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Este giro respondió no solo a la falta de resultados en las búsquedas, sino también a la existencia de factores de vulnerabilidad, entre ellos, la pobreza, el consumo problemático de estupefacientes y la prostitución. La mezcla de estas condiciones habrían incrementado el riesgo para la joven frente a posibles redes de trata, según la Fiscalía neuquina.

En ese contexto, el juez de garantías Lucas Yancarelli declaró la incompetencia de la Justicia provincial y remitió el expediente al fuero federal.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 10 millones de pesos
El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 10 millones de pesos

Un punto todavía sin esclarecer en la investigación es el papel del ex novio de la joven, identificado como M. A., que está imputado por falso testimonio. La formulación de cargos se produjo luego de comprobarse que mintió sobre su paradero el día de la desaparición. Distintos testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron en las inmediaciones del domicilio de Luciana ese mismo día.

Actualmente, el Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil sobre el paradero de Luciana Muñoz. La resolución, publicada el 31 de octubre en el Boletín Oficial, dispuso además la difusión de su imagen en todo el país, a través de la Policía Federal Argentina. Esta decisión fue impulsada por la familia de Luciana y la Asamblea por Luciana, que en agosto de 2025 viajaron a Buenos Aires para reclamar la aplicación del Protocolo de Palermo y lograr que el caso trascendiera las fronteras provinciales.

Previo a esto, el Ministerio de Seguridad de Neuquén había aumentado la recompensa ofrecida por información fehaciente sobre su paradero. El incremento a 100 millones pesos se oficializó al cumplirse un año de su desaparición, sin embargo, esta no habría arrojado resultados positivos.

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