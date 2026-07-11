Crimen y Justicia

Feroz raid criminal en Mendoza: asesinó a cuchilladas a un hombre y luego incendió la vivienda de su expareja

La violenta saga ocurrió ayer por la noche en la localidad de Maipú. La víctima recibió dos heridas letales en el pecho mientras estaba en la calle ayudando en una mudanza. El asesino escapó y aún continúa prófugo

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Luego del llamado al 911 por el crimen se registró otro con el incendio en una zona cercana al homicidio (Policía de Mendoza)

Un hombre de 53 años —cuyas iniciales son H.A.D.C.— fue asesinado ayer viernes por la noche en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, mientras ayudaba en una mudanza.

La investigación de las autoridades mendocinas sostiene que el mismo agresor, luego del crimen, incendió la vivienda de la pareja de la víctima. El asesino escapó y es intensamente buscado por la Policía de Mendoza.

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El feroz ataque ocurrió en la intersección de La Pampa y Blas Parera, informaron fuentes policiales a Infobae. La víctima, al momento de ser acuchillado, estaba colaborando con una amiga de su pareja en el traslado de pertenencias hacia otro domicilio. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos más tarde del homicidio y constató el fallecimiento del hombre.

Poco después del sangriento hecho, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una casa, perteneciente a la pareja de la víctima, una construcción precaria que sufrió pérdidas totales y en la que no hubo heridos, agregaron desde la Policía de Mendoza a este medio.

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Por qué y cómo actuó el homicida

La reconstrucción del crimen señaló a un hombre de 45 años, identificado en el parte policial por sus iniciales A.C.S., como principal sospechoso. De acuerdo con la Policía de Mendoza, se trata de la expareja de la mujer que actualmente mantenía un vínculo sentimental con la víctima mortal.

El parte oficial indicó además que la mujer del hombre asesinado fue trasladada a declarar junto con otras dos mujeres, que habrían presenciado el hecho. Esos testimonios forman parte de las medidas ordenadas para reconstruir la mecánica del ataque y el recorrido posterior del acusado.

Según las pericias, el hombre de 53 años caminaba junto a su pareja y otra mujer trasladando distintos elementos de la mudanza cuando fueron sorprendidos por el sospechoso. Tras una discusión, el hombre de 45 años lo habría atacado con un cuchillo tipo carnicero y le provocó dos heridas mortales en la zona torácica.

El cruce de Blas Parera y La Pampa, en la localidad de Maipú, lugar en donde fue asesinado el hombre de 53 años
El cruce de Blas Parera y La Pampa, en la localidad de Maipú, lugar en donde fue asesinado el hombre de 53 años (Google View)

Luego de la brutal agresión con el arma blanca, el asesino se fugó y fue a incendiar la casa de su exmujer, quien en ese momento intentaba salvarle la vida a su pareja, quien yacía en el pavimento.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente con participación de Policía Científica, la División Homicidios, el Grupo TEN y otras unidades especializadas. Ahora, los peritajes y la toma de testimonios buscan establecer con precisión cómo se produjo la agresión y qué recorrido hizo el acusado después del crimen.

El autor de la muerte del hombre, de acuerdo con el parte oficial, registra como antecedente un comparendo y citación de la Justicia en febrero de este año.

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