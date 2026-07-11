Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de julio, partidos, horarios y detalles de la jornada minuto a minuto

Los cuartos de final del Mundial 2026 entraron en su segundo día de competencia, con dos encuentros que todos los aficionados esperan. Noruega se medirá ante Inglaterra, en el Estadio Miami Gardens y Argentina hará lo propio ante Suiza, en el Kansas City.
Ayer, la selección de Francia superó a Marruecos por 2-0. El elenco galo avanzó sin problemas a los africanos y se metió entre los mejores cuatro del certamen y se enfrentará el próximo martes ante España, que eliminó a Bélgica, en los Ángeles.
Horarios de los partidos de hoy
Argentina vs Suiza
- 22:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
- 21:00 horas: Chile, Bolivia, Venezuela, Miami (Estados Unidos)
- 20:00 horas: Ecuador, Perú, Colombia, Panamá
Noruega vs Inglaterra
- 16:00 horas: Perú
- 15:00 horas: México
- 16:00 horas: Colombia, Ecuador
- 17:00 horas: Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile
- 18:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
Previa de los encuentros
Argentina vs Suiza: Revancha de Brasil 2014
Argentina y Suiza vuelven a verse las caras hoy en un duelo que promete tensión y expectativa. El recuerdo más reciente entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo remite a Brasil 2014, cuando se encontraron en los octavos de final.
Aquella noche, la definición llegó en tiempo suplementario: Ángel Di María marcó el gol que le dio el triunfo al equipo argentino y desató la euforia de millones de hinchas.
Con respecto al encuentro de hoy, la selección argentina realizó ayer su último entrenamiento en el Sporting KC Training Center y llega al partido decisivo ante Suiza con el plantel completo, sin suspendidos ni lesionados.
El cuerpo técnico trabajó con todos los jugadores disponibles y Lionel Scaloni dejó entrever que mantendría la base del equipo que venció a Egipto en octavos de final. “No sería descabellado que pueda repetir equipo, como tampoco que haya algún cambio. En principio, jugarían muy parecido al otro día. Más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego, el equipo hizo muy buenas cosas. Me gustó”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.
Todo indica que Nahuel Molina seguirá en el lateral derecho y Julián Álvarez ocupará el ataque junto a Lionel Messi, relegando a Lautaro Martínez al banco. Nicolás González, por su parte, aguardará su oportunidad como alternativa. El probable once argentino: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Del otro lado, Suiza encara los cuartos de final con la ilusión de dar la sorpresa. El entrenador Murat Yakin confirmó la baja de Johan Manzambi, mediapunta de 20 años y una de las revelaciones del torneo, quien no logró recuperarse de una lesión en la rodilla.
Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias, será reemplazado por Rubén Vargas, mientras que la única duda en el mediocampo es si jugará Fabian Rieder o Djibril Sow. La probable formación suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Rieder o Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. Todo listo para un duelo a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial.
El último encuentro entre estas dos selecciones, son en Brasil 2014, donde el conjunto sudamericano venció 1 a 0 con un gol de Ángel Di María, en los octavos de final de esa edición.
Previa Inglaterra vs Noruega: dos selecciones con hambre de gloria
Noruega afronta el duelo ante Inglaterra con una propuesta clara: ceder el balón, replegarse en bloque medio y buscar hacer daño a través de rápidas transiciones comandadas por Martin Odegaard y la potencia de Erling Haaland. El equipo escandinavo ha mostrado eficacia ofensiva y cierta fragilidad defensiva, sumando 12 goles a favor y 9 en contra en el torneo.
El técnico mantiene dudas en los extremos, con Sorloth y Nusa peleando por la titularidad, y podría apostar por Bobb o Schjelderup. El modelo noruego prioriza la contundencia en ataque y la sorpresa desde la segunda línea, con Berge y Berg llegando desde atrás.
Inglaterra llega con desgaste físico tras superar a México en un partido intenso, donde debió jugar con uno menos y tuvo su menor porcentaje de posesión en un Mundial. El equipo de Tuchel apuesta por el control del juego y la circulación, apoyado en el talento de Bellingham y la experiencia de Kane, aunque tiene dudas en defensa y en el mediocampo por molestias físicas. Los ingleses buscan imponer su ritmo y aprovechar la calidad de sus hombres de ataque, mientras que el choque de estilos promete un partido abierto y exigente, con dos de los mejores delanteros del mundo en cada área.
Declan Rice, pieza clave en el mediocampo inglés, es duda para el partido ante Noruega debido a una gastroenteritis. Su posible ausencia representa una preocupación para el entrenador, ya que su capacidad para recuperar y distribuir el balón es fundamental en el esquema de Inglaterra. La decisión sobre su presencia en el once titular se tomará horas antes del encuentro.
Estadisticas individuales
Goleadores del Mundial
- Lionel Messi (8 goles)
- Kylian Mbappé (8 goles)
- Erling Haaland (7 goles)
- Harry Kane (6 goles)
- Ousmane Dembélé (5 goles)
Líderes en asistencias del Mundial
- Michael Olise (Francia): 5 asistencias
- Brahim Diaz (Marruecos): 4 asistencias
- Bruno Guimaraes (Brasil): 4 asistencias
- Roberto Alvarado (México): 3 asistencias
- Bukayo Saka (Inglaterra): 3 asistencias
- Martin Odegaard (Noruega): 3 asistencias
- Andreas Schjelderup (Noruega): 3 asistencias
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Argentina ya no tiene margen para esconder su mejor versión. Después de dos partidos que dejaron señales de alerta ante Cabo Verde y Egipto, la Selección afrontará este sábado los cuartos de final del Mundial frente a Suiza con la certeza de que la etapa de las pruebas quedó atrás. El campeón del mundo entra en la recta decisiva de la Copa y sabe que, a partir de ahora, cualquier error puede costar la eliminación.
Miami se convirtió este sábado en una de las sedes con más ambiente del Mundial 2026, con miles de hinchas noruegos e ingleses que tomaron Miami Beach a pocas horas del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 entre sus selecciones. Las calles huelen a protector solar, cerveza y adrenalina: la fiesta ya empezó.
El 7 de julio de 2026, la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de la FIFA de Norteamérica tras caer desde los tiros del punto penal ante Suiza, en Vancouver.
Erling Haaland nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio de 2000, pero nunca estuvo cerca de jugar para la selección británica: aunque en teoría era elegible, su regreso a Noruega a los tres o cuatro años, su formación completa en ese país y su vínculo familiar y futbolístico con la selección nórdica hicieron que la posibilidad fuera, según quienes lo conocieron de joven, apenas nominal. Hoy el destino lo puso justamente enfrente del país en el que vio la luz.
(Desde Estados Unidos) La selección argentina llevó a cabo el último entrenamiento en el Sporting KC Training Center antes de jugar el trascendental partido contra Suiza por el pase a las semifinales del Mundial que se juega en Norteamérica. Sin suspendidos ni lesionados, el cuerpo técnico pudo trabajar en plenitud con la totalidad del grupo, que está a disposición para la cita de hoy desde las 22 (hora argentina).
La clasificación de España a las semifinales de la Copa del Mundo se concretó tras vencer 2-1 a Bélgica en un partido marcado por la controversia y la adversidad para los belgas, según relató el técnico Rudi García. La eliminación generó un fuerte desahogo del entrenador, quien atribuyó parte de la derrota a factores externos y episodios desafortunados, que dejaron a su equipo sin la posibilidad de medirse ante Francia en la siguiente ronda.
España avanzó a semifinales del Mundial 2026 con una racha de 36 partidos sin perder, una secuencia que a un encuentro del récord absoluto de selecciones y que la mantiene en carrera por una doble meta: pelear por el título y entrar en la cima histórica de los invictos internacionales. Con la victoria ante Bélgica en los cuartos, alcanzó la marca de Argentina, que ostentaba esa cifra justo antes de afrontar Qatar 2022, donde vio quebrar su racha en el debut ante Arabia Saudita.
El fútbol sudafricano atraviesa una jornada marcada por la conmoción tras conocerse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que integraba las filas del Mamelodi Sundowns y la selección nacional, Bafana Bafana. La noticia fue confirmada este 11 de julio por la familia y representantes del jugador, según informó Soccer Laduma, mientras la comunidad deportiva expresa su pesar ante la pérdida de una figura que había destacado recientemente en la Copa Mundial de la FIFA.
El Hard Rock Stadium será el escenario encargado de dar comienzo a los duelos del lado derecho de cuartos de final del Mundial 2026. Inglaterra y Noruega se juegan un billete a semifinales. Por un lado, una selección que lleva años en busca de un gran título. Por otro, una de las grandes sorpresas. Los ‘Three Lions’ disputan sus undécimos cuartos de final, un registro solo superado por Brasil y Alemania, mientras que los vikingos pisan esta instancia por primera vez en su historia.
La actuación de Lionel Messi a los 39 años en su sexta Copa del Mundo no está pasando por alto en el planeta. El capitán de la selección argentina afrontará los cuartos de final como el máximo goleador del certamen con 8 tantos, al igual que el crack francés Kylian Mbappé (27 años) y con uno más que el potente artillero noruego Erling Haaland (25 años). La pregunta que buscaron responder dos de los diarios más prestigiosos es simple: ¿cómo lo hace?