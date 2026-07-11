Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de julio, partidos, horarios y detalles de la jornada minuto a minuto

Lionel Messi buscará aumentar su racha goleadora en el encuentro de hoy ante Suiza (Reuters)

Los cuartos de final del Mundial 2026 entraron en su segundo día de competencia, con dos encuentros que todos los aficionados esperan. Noruega se medirá ante Inglaterra, en el Estadio Miami Gardens y Argentina hará lo propio ante Suiza, en el Kansas City.

Ayer, la selección de Francia superó a Marruecos por 2-0. El elenco galo avanzó sin problemas a los africanos y se metió entre los mejores cuatro del certamen y se enfrentará el próximo martes ante España, que eliminó a Bélgica, en los Ángeles.

Horarios de los partidos de hoy

Argentina vs Suiza

22:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

21:00 horas: Chile, Bolivia, Venezuela, Miami (Estados Unidos)

20:00 horas: Ecuador, Perú, Colombia, Panamá

Noruega vs Inglaterra

16:00 horas: Perú

15:00 horas: México

16:00 horas: Colombia, Ecuador

17:00 horas: Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile

18:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

Previa de los encuentros

Argentina vs Suiza: Revancha de Brasil 2014

Argentina y Suiza vuelven a verse las caras hoy en un duelo que promete tensión y expectativa. El recuerdo más reciente entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo remite a Brasil 2014, cuando se encontraron en los octavos de final.

Aquella noche, la definición llegó en tiempo suplementario: Ángel Di María marcó el gol que le dio el triunfo al equipo argentino y desató la euforia de millones de hinchas.

Argentina 1 - Suiza 0 - Mundial 2014

Con respecto al encuentro de hoy, la selección argentina realizó ayer su último entrenamiento en el Sporting KC Training Center y llega al partido decisivo ante Suiza con el plantel completo, sin suspendidos ni lesionados.

El cuerpo técnico trabajó con todos los jugadores disponibles y Lionel Scaloni dejó entrever que mantendría la base del equipo que venció a Egipto en octavos de final. “No sería descabellado que pueda repetir equipo, como tampoco que haya algún cambio. En principio, jugarían muy parecido al otro día. Más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego, el equipo hizo muy buenas cosas. Me gustó”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Todo indica que Nahuel Molina seguirá en el lateral derecho y Julián Álvarez ocupará el ataque junto a Lionel Messi, relegando a Lautaro Martínez al banco. Nicolás González, por su parte, aguardará su oportunidad como alternativa. El probable once argentino: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Del otro lado, Suiza encara los cuartos de final con la ilusión de dar la sorpresa. El entrenador Murat Yakin confirmó la baja de Johan Manzambi, mediapunta de 20 años y una de las revelaciones del torneo, quien no logró recuperarse de una lesión en la rodilla.

El centrocampista suizo Johan Manzambi es una de las revelaciones de esta Copa del Mundo (Reuters)

Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias, será reemplazado por Rubén Vargas, mientras que la única duda en el mediocampo es si jugará Fabian Rieder o Djibril Sow. La probable formación suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Rieder o Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. Todo listo para un duelo a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial.

El último encuentro entre estas dos selecciones, son en Brasil 2014, donde el conjunto sudamericano venció 1 a 0 con un gol de Ángel Di María, en los octavos de final de esa edición.

Previa Inglaterra vs Noruega: dos selecciones con hambre de gloria

Los hinchas noruegos se ven con posibilidades de hacer historia en este Mundial (Reuters)

Noruega afronta el duelo ante Inglaterra con una propuesta clara: ceder el balón, replegarse en bloque medio y buscar hacer daño a través de rápidas transiciones comandadas por Martin Odegaard y la potencia de Erling Haaland. El equipo escandinavo ha mostrado eficacia ofensiva y cierta fragilidad defensiva, sumando 12 goles a favor y 9 en contra en el torneo.

El técnico mantiene dudas en los extremos, con Sorloth y Nusa peleando por la titularidad, y podría apostar por Bobb o Schjelderup. El modelo noruego prioriza la contundencia en ataque y la sorpresa desde la segunda línea, con Berge y Berg llegando desde atrás.

Inglaterra llega con desgaste físico tras superar a México en un partido intenso, donde debió jugar con uno menos y tuvo su menor porcentaje de posesión en un Mundial. El equipo de Tuchel apuesta por el control del juego y la circulación, apoyado en el talento de Bellingham y la experiencia de Kane, aunque tiene dudas en defensa y en el mediocampo por molestias físicas. Los ingleses buscan imponer su ritmo y aprovechar la calidad de sus hombres de ataque, mientras que el choque de estilos promete un partido abierto y exigente, con dos de los mejores delanteros del mundo en cada área.

Declan Rice, pieza clave en el mediocampo inglés, es duda para el partido ante Noruega debido a una gastroenteritis. Su posible ausencia representa una preocupación para el entrenador, ya que su capacidad para recuperar y distribuir el balón es fundamental en el esquema de Inglaterra. La decisión sobre su presencia en el once titular se tomará horas antes del encuentro.

Estadisticas individuales

Goleadores del Mundial

Lionel Messi (8 goles)

Kylian Mbappé (8 goles)

Erling Haaland (7 goles)

Harry Kane (6 goles)

Ousmane Dembélé (5 goles)

Líderes en asistencias del Mundial

Michael Olise (Francia): 5 asistencias

Brahim Diaz (Marruecos): 4 asistencias

Bruno Guimaraes (Brasil): 4 asistencias

Roberto Alvarado (México): 3 asistencias

Bukayo Saka (Inglaterra): 3 asistencias

Martin Odegaard (Noruega): 3 asistencias

Andreas Schjelderup (Noruega): 3 asistencias

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