El Salvador

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a dos personas vinculadas al narcomenudeo

La PNC interceptó el 9 de julio de 2026 a José Fernando Barillas Chinchilla y Katherine Yohana Ramos en un auto con nueve porciones de marihuana valorada en 19,768 dólares.

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José Fernando Barillas Chinchilla y Katherine Yohana Ramos fueron detenidos cuando transportaban nueve porciones de marihuana en un vehículo./ (Redes Gustavo Villatoro)
José Fernando Barillas Chinchilla y Katherine Yohana Ramos fueron detenidos cuando transportaban nueve porciones de marihuana en un vehículo./ (Redes Gustavo Villatoro)

El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunció la captura de dos personas vinculadas al narcomenudeo y la incautación de marihuana valorada en casi 20 mil dólares. El operativo, realizado el 9 de julio de 2026, fue ejecutado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el marco de las acciones del Plan Control Territorial.

Según los datos difundidos por Villatoro a través de sus redes sociales, los detenidos fueron identificados como José Fernando Barillas Chinchilla y Katherine Yohana Ramos. Ambos fueron interceptados mientras se desplazaban en un vehículo que transportaba nueve porciones de marihuana, en presentaciones grandes y medianas, cuyo valor fue estimado en 19,768 dólares.

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Tras la detención y la divulgación de sus fotografías, las autoridades recibieron denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de más drogas en la vivienda donde los sospechosos se hospedaban. En respuesta, la PNC, con el apoyo de la unidad K9, llevó a cabo un operativo que permitió incautar 28 paquetes adicionales de marihuana, varios teléfonos celulares y 805 dólares en efectivo.

El ministro Villatoro destacó que estos resultados se logran gracias a la colaboración ciudadana y la confianza depositada en las instituciones de seguridad. “No vamos a permitir este veneno en nuestro querido y nuevo gran país. Estamos combatiendo este flagelo de manera frontal y con toda firmeza, sin importar si se trata de grandes o pequeñas cantidades”, subrayó el funcionario.

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La PNC y la unidad K9 incautaron 28 paquetes adicionales de marihuana, teléfonos celulares y 805 dólares en la vivienda donde se hospedaban los sospechosos./ (Redes Gustavo Villatoro)
La PNC y la unidad K9 incautaron 28 paquetes adicionales de marihuana, teléfonos celulares y 805 dólares en la vivienda donde se hospedaban los sospechosos./ (Redes Gustavo Villatoro)

En los últimos años, El Salvador ha intensificado su combate al narcotráfico y el narcomenudeo como parte de una estrategia integral de seguridad. El Plan Control Territorial, implementado desde 2019, ha priorizado la presencia policial en las zonas más vulnerables y el fortalecimiento de unidades especializadas en la detección y persecución de delitos relacionados con las drogas.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2026 la PNC ha incrementado los operativos focalizados contra el narcomenudeo en distintas regiones del país. Entre enero y julio de este año, las autoridades reportan la incautación de más de 2.5 toneladas de marihuana, además de cocaína y otras sustancias ilícitas. Las acciones han derivado en la captura de más de 1,200 personas vinculadas al tráfico y distribución de drogas en pequeñas y medianas cantidades.

El narcomenudeo representa uno de los principales desafíos para la seguridad interna, ya que constituye el eslabón más visible en la cadena del narcotráfico y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades. Las autoridades salvadoreñas han señalado que muchas estructuras de narcomenudeo operan de forma fragmentada, ocultándose en áreas urbanas y rurales, lo que exige una labor investigativa permanente y el uso de tecnología especializada, como la participación de equipos K9 para la detección de drogas.

Los recientes decomisos evidencian la continuidad de una política de cero tolerancia frente al tráfico de drogas, así como la articulación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía. El ministro Villatoro reiteró el compromiso del gobierno de no permitir que el narcotráfico se arraigue en el territorio nacional, al tiempo que hizo un llamado a la población para seguir denunciando cualquier actividad sospechosa.

Gustavo Villatoro atribuyó el resultado del operativo contra el narcomenudeo a la colaboración ciudadana y a la confianza en las instituciones de seguridad./ (Redes Gustavo Villatoro)
Gustavo Villatoro atribuyó el resultado del operativo contra el narcomenudeo a la colaboración ciudadana y a la confianza en las instituciones de seguridad./ (Redes Gustavo Villatoro)

Organismos internacionales han señalado que la presión ejercida sobre el narcomenudeo en El Salvador ha provocado una disminución en la circulación de drogas en zonas urbanas y la desarticulación de varias bandas dedicadas a la comercialización de este tipo de ilícitos. No obstante, el país continúa enfrentando retos, como el surgimiento de nuevas rutas de tráfico y la adaptación constante de los grupos criminales.

Las autoridades mantienen la vigilancia en puntos estratégicos y refuerzan el mensaje de que no se tolerará el tráfico de drogas por ninguna vía —ni por mar, ni por aire, ni por tierra— en el territorio salvadoreño.

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