Estados Unidos

Partido bajo alerta: Noruega e Inglaterra jugarán los cuartos de final del Mundial en Miami en plena ola de calor extrema

Con temperaturas que podrían superar los 42 °C y 70.000 personas en el estadio, las autoridades emitieron advertencias y recomendaciones para evitar emergencias durante el evento

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La ola de calor de alto riesgo continúa en el sur de Florida y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta hasta las 19:00h en Miami-Dade, Broward y Palm Beach (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
La ola de calor de alto riesgo continúa en el sur de Florida y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta hasta las 19:00h en Miami-Dade, Broward y Palm Beach (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Una ola de calor de alto riesgo continúa este sábado en el sur de Florida mientras Noruega e Inglaterra se preparan para disputar el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA: el encuentro está previsto para las 17:00 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con una asistencia estimada de unos 70.000 aficionados.

Por quinto día consecutivo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta para los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, vigente hasta las 19:00.

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El organismo anticipó que el índice de calor podría llegar a 42 °C (108 °F) en toda la región. Además, explicó que emite la alerta por calor cuando el índice alcanza los 40,6 °C (105 °F) durante al menos un par de horas.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el índice de calor puede alcanzar valores que incrementan el riesgo de afecciones vinculadas con la exposición a altas temperaturas. Por ese motivo, recomendó permanecer en espacios con aire acondicionado, beber líquidos y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor carga térmica.

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La advertencia meteorológica abarca el sur de Florida, con impacto potencial para quienes asistan al evento y para quienes permanezcan al aire libre por motivos laborales o por traslados.

El Servicio Meteorológico Nacional también difundió una alerta por riesgo de calor, el tercer nivel más alto de cuatro. “Existe un alto riesgo de enfermedades relacionadas con el calor para gran parte de la población, especialmente para quienes no cuentan con sistemas de refrigeración eficaces ni con una hidratación adecuada”, señaló el organismo, que reiteró la necesidad de reducir la exposición directa.

Según el aviso, los ventiladores y las ventanas abiertas “por sí solos no proporcionarán suficiente alivio”, ya que la sensación térmica puede mantenerse en niveles de riesgo aun con circulación de aire si no existe enfriamiento efectivo del ambiente.

La advertencia también apuntó a quienes no disponen de sistemas de refrigeración eficaces o no cuentan con una hidratación adecuada, ya que la combinación de exposición al sol, falta de refrigeración y una hidratación insuficiente puede agravar el impacto del calor sobre el organismo. El organismo pidió tomar precauciones adicionales y atender de inmediato cualquier síntoma asociado al calor.

Riesgo sanitario y pautas oficiales

Vista aérea de una gran multitud de personas, algunas con banderas noruegas, en una calle urbana con palmeras y edificios al fondo
El Servicio Meteorológico Nacional ubicó la situación en el tercer nivel más alto de su escala de riesgo de calor y advirtió sobre enfermedades vinculadas a las altas temperaturas

A la par, el Servicio Meteorológico Nacional enmarcó la situación en su sistema de niveles: difundió una alerta por riesgo de calor, identificada como el tercer nivel más alto de cuatro.

En esa escala, la comunicación se orientó a reforzar conductas preventivas y a advertir sobre la posibilidad de cuadros asociados a la temperatura extrema.

El partido y la exposición al calor

El partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Noruega e Inglaterra se jugará a las 17:00h en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens bajo alerta por calor (REUTERS/Raquel Cunha)
El partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Noruega e Inglaterra se jugará a las 17:00h en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens bajo alerta por calor (REUTERS/Raquel Cunha)

El partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Noruega e Inglaterra está previsto para las 17:00h en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con una asistencia estimada en unos 70.000 aficionados, en una jornada con alerta vigente en el sur de Florida y con posible exposición del público durante el horario de mayores registros térmicos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami recordó que emite la alerta por calor cuando el índice alcanza los 40,6 °C (105 °F) durante al menos un par de horas. En este caso, el organismo anticipó que el índice podría llegar a 42 °C (108 °F) en toda la región.

En su comunicación, el organismo pidió evitar la exposición prolongada al sol y permanecer, cuando sea posible, en espacios con aire acondicionado.

Además de los asistentes, la advertencia alcanza a quienes circulen por el área y a quienes deban realizar tareas fuera de espacios cerrados. Las recomendaciones del organismo incluyeron el consumo de líquidos y la permanencia en ambientes refrigerados como medidas de cuidado durante el período de alerta.

Recomendaciones para trabajadores y señal de emergencia

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional advirtió que el golpe de calor es una emergencia médica y pidió llamar al 911 ante síntomas (Vincent Carchietta-Imagn Images vía Reuters)
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional advirtió que el golpe de calor es una emergencia médica y pidió llamar al 911 ante síntomas (Vincent Carchietta-Imagn Images vía Reuters)

Para quienes trabajan al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomendó descansos frecuentes en zonas sombreadas o con aire acondicionado. La indicación se enfocó en reducir la exposición sostenida a condiciones que incrementan el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

La agencia también advirtió que el golpe de calor es una emergencia médica. En caso de síntomas, indicó llamar al 911, con el objetivo de activar una respuesta inmediata ante un cuadro potencialmente grave.

Las recomendaciones incluidas en la comunicación oficial apuntaron a combinar pausas regulares con entornos de sombra o refrigeración, especialmente durante el tramo de la tarde en el que se mantiene la alerta. La advertencia se sostuvo hasta las 19:00h, con un índice de calor que, según el organismo, podría llegar a 42 °C (108 °F) en toda la región.

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