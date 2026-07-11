Sociedad

Conmoción en Santiago del Estero: un hombre murió tras volcar, su prima se enteró de la noticia y murió descompensada

La familia sufrió ambas pérdidas en menos de 24 horas. El accidente de tránsito ocurrió en Chaco, cuando la víctima fatal trasladaba a un grupo de trabajadores

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Doble tragedia en Santiago del Estero, un hombre murió en un accidente y su prima se descompensó cuando se enteró
Julio Alberto Castaño, de 48 años, salió despedido del vehículo y murió en el lugar cuando regresaba desde Corrientes hacia Avellaneda con trabajadores de TDM Ingeniería

Una familia de Santiago del Estero atraviesa un doble duelo en menos de 24 horas. Primero murió un hombre en un accidente de tránsito en la provincia del Chaco, y horas después, una prima suya falleció tras descompensarse al recibir la noticia.

El primer golpe llegó durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 956, en jurisdicción de Basail, Chaco. Allí, una camioneta Toyota Hilux que transportaba a tres trabajadores de la empresa TDM Ingeniería perdió el control y volcó mientras regresaban desde la provincia de Corrientes hacia la ciudad de Avellaneda, en el norte santafesino, al término de su jornada laboral. Las causas del siniestro son materia de investigación.

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El impacto fue de tal magnitud que Julio Alberto Castaño, de 48 años, salió despedido del vehículo y murió en el lugar. Oriundo de la localidad santiagueña de La Nena, departamento de General Taboada, Castaño residía desde hacía cuatro años en Reconquista, Santa Fe, adonde se había radicado junto a su esposa Mariana y su hija.

Doble tragedia en Santiago del Estero, un hombre murió en un accidente y su prima se descompensó cuando se enteró
La muerte de Julio Alberto Castaño generó conmoción en Reconquista, Santa Fe, y en La Nena, Santiago del Estero, donde era conocida su familia

Quienes lo conocieron lo recordaron como un hombre trabajador, humilde, de profunda fe y muy comprometido con su familia y con la Iglesia Asamblea de Dios, donde participaba activamente de su vida espiritual, según indicó el medio local El Liberal. En cuanto al resto de los ocupantes del vehículo, no se detalló si sufrieron heridas.

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La noticia se propagó con rapidez y generó una profunda consternación entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, tanto en Reconquista como en La Nena. Pero el destino reservaba otro golpe para la misma familia.

Mientras los allegados intentaban afrontar la pérdida de Castaño, en La Nena se desencadenó una segunda tragedia. Su prima, Verónica Ester Coria, de 53 años y domiciliada en esa localidad santiagueña, sufrió una fuerte descompensación al enterarse del accidente fatal.

Según indicó Nuevo Diario, un portal local, la mujer quedó profundamente afectada por el impacto emocional y fue recostada sobre una cama mientras intentaban asistirla. Se durmió y no volvió a despertar. Su esposo intentó reanimarla, pero ya había fallecido.

Doble tragedia en Santiago del Estero, un hombre murió en un accidente y su prima se descompensó cuando se enteró
Verónica Ester Coria, prima de Castaño, murió descompensada en La Nena tras enterarse de la noticia del accidente fatal

En pocas horas, una misma familia quedó envuelta en un doble duelo. El golpe fue sentido con igual fuerza en toda la comunidad de La Nena, donde las familias Castaño y Coria son reconocidas. “Estamos todos muy conmocionados. Es una situación muy triste para todo el pueblo. Son familias muy conocidas y muy queridas, por eso el dolor es de todos”, expresó el comisionado municipal de La Nena, Andrés Becker, en diálogo con El Liberal.

Becker recordó especialmente a Julio Alberto Castaño, a quien conoció de cerca antes de que este decidiera radicarse en Santa Fe, y señaló que el hombre trabajó durante casi dos años en la Comisión Municipal de La Nena. “Lo único que podemos hacer en momentos como estos es estar presentes y acompañar a la familia. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande”, sostuvo el funcionario.

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