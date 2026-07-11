Viruela símica en Costa Rica: expertos llaman a la calma tras los casos reportados en San José

Costa Rica confirmó dos casos de viruela símica en San José y activó protocolos de vigilancia sanitaria./ (Andina)

La confirmación de dos casos de viruela símica en San José ha llevado a las autoridades de Costa Rica a activar protocolos de vigilancia y a insistir en que la enfermedad no implica un alto riesgo de transmisión para la población. El Ministerio de Salud, junto al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), confirmó que los pacientes son dos hombres de 25 y 55 años, residentes en la capital. La información, difundida por El Observador, indica que ambos casos se detectaron de forma temprana y que los afectados se encuentran bajo monitoreo médico y sin complicaciones graves.

Según el epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero, la viruela símica —también conocida como mpox— requiere un contacto físico muy cercano y prolongado para propagarse, lo que limita considerablemente su capacidad de transmisión.

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“Esta es una enfermedad de muy difícil transmisión porque requiere del contacto muy cercano, estrecho y prolongado entre una persona enferma y las personas susceptibles”, explicó Romero en declaraciones recogidas por El Observador.

El especialista recomendó a quienes desarrollen los síntomas compatibles con la enfermedad buscar atención médica lo antes posible y notificar a las autoridades sanitarias para facilitar la investigación epidemiológica. “Hay que mantener la calma. Nuestro sistema de salud puede responder de forma ágil y eficiente con las personas enfermas”, enfatizó el epidemiólogo durante la entrevista.

FOTO DE ARCHIVO. Para confirmar la enfermedad es necesario realizar pruebas indicadas por un médico. /(REUTERS/Dado Ruvic)

El Ministerio de Salud informó que, tras la notificación - de los resultados positivos de las dos personas infectadas- por parte del INCIENSA, se activó un grupo técnico interinstitucional que integra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El objetivo es identificar contactos cercanos y aplicar medidas de prevención en la comunidad. Las autoridades insisten en la importancia de evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones compatibles y no compartir objetos personales como toallas o ropa de cama durante el periodo de sospecha.

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La viruela símica se manifiesta inicialmente con fiebre, malestar general y síntomas similares al resfriado, antes de que aparezcan las lesiones cutáneas características, que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. Romero detalló que estas lesiones suelen progresar hasta formar vesículas, y que el diagnóstico debe considerar antecedentes de viaje a países donde circula el virus o contacto estrecho con personas infectadas. Además, advirtió que, aunque una parte significativa de los contagios a nivel mundial ocurre durante relaciones sexuales, la viruela símica no se clasifica como infección de transmisión sexual. “No es una enfermedad de transmisión sexual, sino que tiene que ver con un contacto estrecho”, aclaró el especialista.

El Observador cita que el principal foco de prevención es evitar el contacto físico con personas que presenten síntomas y no compartir objetos que hayan estado en contacto con fluidos de las lesiones. El Ministerio de Salud ha subrayado que la higiene de manos y la consulta médica temprana ante síntomas sospechosos son claves para cortar posibles cadenas de transmisión.

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FOTO DE ARCHIVO: Costa Rica inició el seguimiento de la viruela símica en 2022 y fue el primer país de Centroamérica en secuenciar el genoma completo del virus./ (NIAID/Handout via REUTERS/Foto de archivo)

En Costa Rica, el seguimiento a la viruela símica inició en 2022, cuando el país registró su primer caso y se convirtió en el primero en Centroamérica en secuenciar el genoma completo del virus, según reportó el Ministerio de Salud. Desde entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica se ha fortalecido, con lineamientos específicos para la detección y el control de la enfermedad. Entre 2022 y 2025, se descartaron varios casos sospechosos mediante pruebas PCR, y solo se han confirmado casos esporádicos, con una vigilancia activa de las autoridades sanitarias.

La aparición de los dos casos recientes en San José coincide con un contexto regional de mayor vigilancia ante enfermedades infecciosas. El Ministerio de Salud mantiene activa una red interinstitucional que incluye al INCIENSA y la CCSS, dedicada al monitoreo, procesamiento de muestras y atención de personas afectadas. Las autoridades han reiterado que la letalidad de la viruela símica es baja, y que la mayoría de quienes contraen la enfermedad se recupera sin complicaciones graves.

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El Observador recordó que la información oficial sobre la viruela símica y las acciones preventivas se encuentra disponible en los canales institucionales del Ministerio de Salud, e instó a la población a consultar únicamente fuentes confiables ante la detección de nuevos casos.