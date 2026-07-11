El accidente de Marco Bezzecchi en el MotoGP que le provocó una fractura de clavícula

Marco Bezzecchi no continunará en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, luego de sufrir una fractura completa y desplazada en la clavícula izquierda durante la Q2 en el circuito de Sachsenring. La caída obliga al piloto italiano a someterse a una intervención quirúrgica en Italia, lo que significó un punto final a su participación en el fin de semana alemán y forzó una pausa en una temporada ya marcada por las lesiones.

El accidente ocurrió en la curva 7, cuando la rueda trasera de la Aprilia RS-GP derrapó durante la clasificación. Al recuperar tracción, la moto catapultó al piloto a más de 130 km/h, según los reportes del circuito. Bezzecchi impactó con fuerza contra la grava y permaneció inmóvil boca arriba durante algunos instantes, hasta que finalmente pudo regresar al paddock, visiblemente adolorido y sosteniéndose el brazo izquierdo.

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El piloto fue inmediatamente atendido por el doctor Ángel Charte, quien confirmó que la lesión era una fractura desplazada, lo que exige una operación urgente. El equipo Aprilia determinó que el piloto no estaba en condiciones de seguir en la competencia y organizó su traslado a Italia para ser intervenido quirúrgicamente.

Marco Bezzecchi abandonó el GP de Alemania tras una fractura en la clavícula izquierda (REUTERS/Annegret Hilse)

La caída de Bezzecchi representa un nuevo revés en una temporada ya complicada para él. Apenas 13 días antes, en Assen, había sufrido otro accidente, aunque en esa ocasión no se detectaron fracturas. Sin embargo, el propio piloto confesó que, tras el golpe neerlandés, no había parte del cuerpo que no le doliera, y llegó a Alemania todavía con secuelas físicas, incluyendo notables gestos de molestia.

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Franco Perona, director médico de Aprilia, detalló a DAZN: “Exacto. Ha sufrido una caída que ha sido complicada por la zona de la clavícula izquierda, donde de inmediato el doctor Charte, que ha consultado a Marco, ha visto que ha sufrido demasiado traumatismo. Se confirmó la fractura desplazada de la clavícula izquierda en el centro médico que necesita de operación. Lo llevaremos hoy mismo a Italia y ahí ya se verá exactamente la intervención quirúrgica”.

El incidente se produjo cuando Bezzecchi, tras una larga derrapada, perdió el control y salió disparado de la moto. El impacto fue tal que el piloto fue trasladado en ambulancia para ser evaluado con radiografías, que confirmaron la gravedad de la lesión. La operación será realizada en Italia por el doctor Giuseppe Porcellini.

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El diagnóstico oficial del equipo Aprilia fue claro: fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda. Esta situación forzó la baja inmediata de Bezzecchi tanto para la carrera sprint como para la prueba principal del GP de Alemania.

El piloto italiano que luchaba en la cima fue relegado al segundo puesto por debajo de Jorge Martín (REUTERS/Annegret Hilse)

En el momento del accidente, el piloto intentaba recuperarse de los daños sufridos en Assen y sumar puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato, tras haber perdido la cima del Mundial frente a Jorge Martín. Aunque una buena noticia para Bezzecchi es que el Mundial entra en el parón de vacaciones de verano tras este fin de semana y la próxima cita será en un mes en Gran Bretaña.

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La racha de lesiones y resultados adversos había mermado el rendimiento del piloto italiano en las últimas fechas. Tras anotar solo 13 puntos en las últimas nueve carreras, Bezzecchi se despide momentáneamente del campeonato con una brecha que se amplía respecto al líder Jorge Martín. La lesión y la operación obligan a modificar sus planes y a centrarse en la recuperación.

De esta manera, la caída en Sachsenring frustró el objetivo de Bezzecchi de participar en ambas pruebas del fin de semana y recortar distancia en el campeonato. La prioridad ahora se traslada a su rehabilitación y a la intervención quirúrgica que afrontará en Italia, con el objetivo de regresar en la siguiente cita del Mundial, prevista en Gran Bretaña tras el receso.

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