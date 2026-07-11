La temporada de lluvias en Guatemala acumula 23.944 afectados y nueve muertos, según la Se Conred

Dos viviendas rurales muestran los efectos de inundaciones y lluvia intensa en un paisaje de vegetación abundante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de lluvias en Guatemala dejó desde el 19 de abril hasta este 11 de julio un saldo de 23.944 personas afectadas, nueve muertes y 796 emergencias atendidas, un impacto que se concentra con fuerza en Alta Verapaz y que también alcanza carreteras, puentes, escuelas y redes eléctricas, según la actualización de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

El informe oficial añade que 236 carreteras y 12 puentes presentan daños, junto con 18 escuelas, tres edificios públicos y nueve redes de energía eléctrica afectadas. La infraestructura golpeada acompaña un balance humano que incluye 11.589 evacuados y 616 personas albergadas.

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La CONRED reportó además 5.448 familias afectadas y 4.875 damnificadas. El organismo registró tres personas heridas, siete hospitalizadas y cuatro desaparecidas en incidentes asociados a las condiciones climáticas.

Las viviendas figuran entre los daños más extendidos de la época lluviosa. De 5.056 casas con algún nivel de afectación, 4.533 sufrieron daño moderado, 232 daño leve y 110 daño grave, mientras 181 permanecen en riesgo y hasta el corte del reporte no se consignaban viviendas destruidas.

Una vivienda de construcción simple se encuentra rodeada por agua de inundación, mientras una persona con un bote y niños observan desde la entrada. (Conred Guatemala)

Alta Verapaz concentra la mayor cantidad de emergencias del país

Alta Verapaz encabeza el mapa nacional con 222 eventos registrados, por delante del departamento de Guatemala con 89 y de Quiché con 45. En el norte y el oriente del país también sobresalen Zacapa con 32 incidentes y Petén con 25.

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El tipo de emergencia más frecuente es la inundación, con 244 casos. Le siguen la caída de árboles con 159, los fuertes vientos con 111 y los deslizamientos con 96.

Los flujos de lodo, los socavamientos y los derrumbes suman 36 eventos cada uno. El balance incluye además 26 colapsos estructurales y 11 hundimientos.

En Alta Verapaz, desde el 8 de julio hasta la fecha del reporte, el Sistema CONRED atendió 92 emergencias que afectaron a 9.225 personas. En los municipios de Cahabón, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas permanecen albergadas 304 personas.

En Izabal, en el mismo período, se registraron 20 emergencias que afectaron a 1.030 personas. De ese total, 17 fueron inundaciones y no había albergues activos en el departamento.

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Las lluvias recientes agravaron la situación en Panzós y San Juan Chamelco

Las precipitaciones de las últimas horas volvieron a golpear el norte del país y abrieron una nueva fase de daños en Alta Verapaz. En Panzós, la crecida súbita de ríos locales inundó calles de varias comunidades y dejó 22 viviendas afectadas, con daños de moderados a graves.

En ese municipio, las familias se autoevacuaron hacia zonas seguras y casas de parientes cercanos con apoyo de líderes comunitarios y comités locales de emergencia. Esa respuesta evitó hasta el momento muertes y heridos de gravedad durante el pico de la inundación, de acuerdo con la coordinadora.

La otra situación crítica se desarrolla en la aldea Seaquiba, en el municipio de San Juan Chamelco, donde la saturación del suelo provocó un deslizamiento de tierra. El alud de lodo, piedras y vegetación descendió sobre un sector poblado, comprometió infraestructura local y dejó a familias bajo riesgo directo.

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La entidad también indicó que en municipios como San Cristóbal Verapaz, Fray Bartolomé de las Casas, Santa María Cahabón y Chahal se realizan evaluaciones por viviendas afectadas principalmente por inundaciones. La persistencia de la lluvia, la crecida de ríos y la saturación de suelos explican buena parte de las emergencias recientes en la Franja Transversal del Norte.

A través del sistema escalonado, las autoridades gestionaron ayuda humanitaria para las familias afectadas. Las coordinaciones continúan mediante el sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, mientras el monitoreo oficial no descarta que se sigan presentando emergencias en las próximas horas en esa región.

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