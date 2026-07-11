El Salvador

Últimos segundos de angustia: El impactante video que vaticinó la tragedia de cuatro fallecidos en El Salvador

Este siniestro se suma a los alarmantes datos de accidentabilidad en el país, que ya registran más de 12,000 siniestros viales en lo que va del año, encendiendo las alarmas sobre la urgencia de revisiones técnicas estrictas en las carreteras

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Elementos de los cuerpos de socorro y equipos de emergencia trabajaron durante horas para recuperar los cuerpos de las las víctimas (Cortesía: Yaris Murcia).
Elementos de los cuerpos de socorro y equipos de emergencia trabajaron durante horas para recuperar los cuerpos de las las víctimas (Cortesía: Yaris Murcia).

Un desgarrador video grabado desde el interior de un vehículo particular en movimiento, se ha convertido en la pieza central y más sobrecogedora del trágico accidente de tránsito ocurrido día de ayer, 10 de julio en el kilómetro 38.5 de la autopista a Comalapa. La secuencia, captada por ciudadanos que transitaban por la misma arteria vial, muestra la marcha errática y vertiginosa de una rastra cargada con pesados bloques de cemento.

El angustiante metraje documenta cómo el pesado automotor descendía a gran velocidad, evidenciando una inminente pérdida de frenos que obligó a los testigos a tomar una prudente distancia mientras presagiaban el fatal desenlace que sacudiría al departamento de La Paz.

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De acuerdo con las versiones preliminares recabadas en el lugar y los testimonios de quienes presenciaron la escena, el conductor del vehículo de carga pesada tomó una decisión desesperada en fracciones de segundo.

Ante la imposibilidad de detener la marcha y con el fin de evitar una tragedia de proporciones aún mayores como embestir de forma directa a una fila de vehículos particulares o arrollar a una multitud de personas que se encontraban esperando el transporte colectivo en la parada de buses aledaña, el motorista realizó una violenta maniobra para estrellar la estructura contra uno de los pilares centrales del puente Comalapa, en el tramo que conduce hacia San Luis Talpa.

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El impacto contra la base de concreto fue de una magnitud devastadora. La cabina de la rastra quedó completamente destruida y, debido a la desaceleración abrupta, la masiva carga de bloques de cemento salió suspendida por el aire, esparciéndose a lo largo de la carretera y cayendo directamente sobre la zona baja de la infraestructura vial.

Imágenes impactantes capturan el momento exacto en que la rastra perdió el control desatando fatal accidente en la autopista Comalapa.

Identidades de los fallecidos y el milagroso rescate de un sobreviviente

Los equipos de emergencia, cuerpos de socorro y agentes de seguridad pública se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro, iniciando una carrera contra el tiempo que se prolongó durante varias horas. Entre el amasijo de hierro y los bloques destruidos, los rescatistas lograron recuperar los cuerpos sin vida de las víctimas.

Asimismo, en una milagrosa labor de remoción, lograron rescatar a una quinta víctima que aún presentaba signos vitales, trasladándola de máxima urgencia hacia el hospital Santa Teresa de Zacatecoluca con lesiones considerables.

Las autoridades correspondientes confirmaron de manera oficial la identidad de las cuatro víctimas mortales de este percance. Tres de los fallecidos se conducían a bordo de la rastra:

  • Raúl Antonio Monteagudo (conductor de la rastra)
  • Byron Ernesto Rojas Ibáñez (acompañante)
  • Raúl Valdemar Hernández (acompañante)
  • Rafael Adonay Vásquez Hernández, un motociclista que transitaba por el sector

A pesar de las evidencias audiovisuales y los desgarradores testimonios de los testigos presenciales, la Policía Nacional Civil (PNC) y los peritos de tránsito terrestre mantienen abiertas las investigaciones oficiales. Los expertos continúan realizando los análisis técnicos y mecánicos correspondientes en la escena para determinar con absoluta certeza científica si el siniestro se debió de forma exclusiva a una falla mecánica imprevisible en el sistema de frenos o sí el conductor conducía a excesiva velocidad.

Equipos de emergencia lograron estabilizar y trasladar hacia un centro hospitalario a la única persona que sobrevivió tras quedar soterrada por los escombros (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña).
Equipos de emergencia lograron estabilizar y trasladar hacia un centro hospitalario a la única persona que sobrevivió tras quedar soterrada por los escombros (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña).

Consejos del cuidado de frenos en transporte de carga o vehículo

El mantenimiento del sistema de frenos no es un gasto opcional, sino una obligación legal y moral para salvaguardar vidas humanas en el asfalto. A continuación, se detallan las recomendaciones fundamentales de seguridad:

  • Inspección diaria antes de la jornada (Pre-trip): Es vital verificar el recorrido de las balatas, el estado de las mangueras de aire y asegurarse de que no existan fugas de presión en el sistema neumático antes de emprender cualquier viaje.
  • Control estricto de temperatura: En descensos prolongados, se debe utilizar el freno de motor o transmisiones auxiliares (retardadores). Abusar del pedal de freno convencional genera el fenómeno de “fading” o fatiga térmica, donde las balatas se cristalizan y pierden total capacidad de fricción.
  • Mantenimiento del sistema de aire purgado: El agua y el aceite acumulados en los tanques de aire comprimido pueden corroer las válvulas y entorpecer la respuesta del frenado. Purgar los tanques periódicamente evita fallas catastróficas.

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