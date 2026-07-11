Crimen y Justicia

Intensa persecución a dos motociclistas que eludieron un control policial: uno tenía 17 años y antecedentes por robo

Los sospechosos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre la colectora de la avenida General Paz, en la localidad bonaerense de Villa Madero. El video

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Eludieron control y fueron atrapados por la Policía de la Ciudad tras persecución en la General Paz

Dos motociclistas fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras una intensa persecución sobre la avenida General Paz, luego de evadir un control de seguridad. Uno de los arrestados es un menor de edad, con antecedentes por robo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la secuencia comenzó cuando el personal de la División Anillo Digital, el sistema encargado del monitoreo en los accesos a la Capital Federal, detectó a dos sospechosos a bordo de una moto Bajaj Rouser 200 sin casco, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en dirección al Riachuelo.

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Eludieron control y fueron atrapados por la Policía de la Ciudad tras persecución en General Paz. Uno es menor con cuatro antecedentes por robo
La moto en la que circulaban los sospechosos

Ante la situación, los agentes de la fuerza de seguridad porteña que estaban en el lugar les dieron la voz de alto con señales lumínicas y sonoras. Sin embargo, ambos motociclistas desoyeron la orden y aceleraron la marcha, por lo que se inició una persecución, que se extendió a lo largo de algunos kilómetros.

Durante la huida, los sospechosos se desplazaron a gran velocidad por la traza principal de General Paz, hasta ingresar en la colectora a la altura de Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires.

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Eludieron control y fueron atrapados por la Policía de la Ciudad tras persecución en General Paz. Uno es menor con cuatro antecedentes por robo
Les incautaron una caja de herramientas

En el trayecto, intentaron esquivar el cerco policial y, en la maniobra, impactaron primero contra el paragolpes delantero y luego contra la puerta del conductor de uno de los móviles de la Policía de la Ciudad. Finalmente, lograron ser reducidos por el personal policial, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Luego de interceptarlos, los efectivos constataron que ambos sospechosos tenían domicilio en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Al realizar la identificación, se advirtió que el acompañante, de 17 años, poseía cuatro antecedentes por robo en la Ciudad de Buenos Aires, acumulados en los últimos tres años.

Eludieron control y fueron atrapados por la Policía de la Ciudad tras persecución en General Paz. Uno es menor con cuatro antecedentes por robo
Otro de los elementos incautados

La motocicleta en la que se desplazaban presentaba irregularidades: no tenía la llave de ignición y el tambor de arranque se hallaba dañado, lo que motivó sospechas sobre el origen del vehículo. En ese sentido, las fuentes señalaron que el rodado fue secuestrado para ser sometido a peritajes.

Eludieron control y fueron atrapados por la Policía de la Ciudad tras persecución en General Paz. Uno es menor con cuatro antecedentes por robo
Uno de los detenidos

Intervino en la investigación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores Número 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, ante la Secretaría Nº 21 de Vanina Sanzol, y se dispuso que se labren actuaciones por el delito de “encubrimiento automotor”, además de la detención de los dos motociclistas.

El joven de 17 años fue trasladado al Instituto Inchausti y la moto quedó secuestrada.

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