“Lo agarraron de atrás”: un joven de 15 años lucha por su vida tras sufrir un ataque grupal en Villa Carlos Paz

La familia del adolescente aseguró que se trató de un ataque y no de una pelea entre jóvenes

Un adolescente de 15 años permanece internado en grave estado tras sufrir una golpiza en pleno centro de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. El joven, identificado como Santiago Herrero, fue atacado brutalmente en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral la noche del jueves por otro grupo de jóvenes.

“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató la madre de la víctima, María Laura, que consideró que se había tratado de un ataque planificado y sorpresivo.

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Aunque todavía no estarían esclarecidos los detalles de cómo fue la golpiza, la mamá del menor contó que había intentado huir, pero que le fue imposible porque uno de los agresores le habría arrojado una botella de vidrio que lo hirió en la cabeza.

“Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, aseguró la mujer. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, tras ser socorrido, Herrero fue asistido primero en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de las lesiones.

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El pronóstico del menor permanece en estado reservado (Municipalidad de Córdoba)

Actualmente, el estado de salud del adolescente sería delicado, ya que tuvo que ser operado durante la madrugada del viernes producto del grave traumatismo de cráneo que le detectaron. Según relató la familia, uno de los golpes le generó un hundimiento del hueso craneal de tal profundidad que llegó a dañar una parte del cerebro.

“El hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”, explicó la madre. Incluso, apuntó que habían creído que la lesión se trataba de un chichón, pero luego descubrieron que, en realidad, tenía el cráneo hundido.

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En línea con esto, la mujer contó que “los amigos se impresionaron primero por el ruido que hizo el golpe y después porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco”. Aunque la operación tuvo un resultado favorable, los médicos advirtieron que las primeras 48 horas tras la intervención son las más críticas.

“Tenemos que esperar hasta el domingo. Yo sé que Santi es fuerte y va a salir adelante”, expresó su madre. Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen una cadena de oración a la espera de la evolución del adolescente.

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Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que se encuentra enfocada en identificar a los agresores. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre los responsables del ataque.

La brutal agresión a una adolescente de 14 años en Vedia: tres chicas la golpearon y la humillaron

En Vedia, un pueblo de unos 10 mil habitantes ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, un violento ataque a una adolescente de 14 años generó conmoción y movilizó a la justicia local. El hecho ocurrió el sábado 27 de junio en el patio de una vivienda, donde la menor fue agredida por otras adolescentes, todas conocidas entre sí, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

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Tres adolescentes atacan a una nena de 14 años

La víctima convivía con su abuela, quien presentó la denuncia ese mismo sábado tras conocer lo sucedido. La joven fue atendida en el hospital local, donde le constataron diversas lesiones. Asimismo, el Área de Asistencia a la Víctima le brindó contención psicológica.

El video de casi dos minutos que circuló en la comunidad permitió a los investigadores contextualizar la agresión y avanzar en la causa, que quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial Junín, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven.

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A raíz de esto, las autoridades realizaron tres allanamientos en domicilios de las sospechosas, donde secuestraron el palo utilizado en la agresión y teléfonos celulares que serán peritados. La causa, caratulada por el momento como lesiones leves, no descartaría la incorporación de otros delitos vinculados, ya que los investigadores también analizan si ocurrió un robo durante el episodio.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, una de las hipótesis señaló que la agresión podría estar relacionada con una disputa sentimental, aunque ese móvil aún es materia de investigación. No obstante, el video muestra a las agresoras incitando a una de ellas a golpear a la víctima, mientras la increpan con frases como: “Dale un bife por hablar al pedo”, “Pegale” y “Sacale el buzo”.

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La menor se encuentra bajo asistencia psicológica tras haber sido atacada

En diálogo con Infobae, la abuela de la víctima relató que la adolescente fue invitada a tomar mate por las agresoras y que ella misma la había acompañado hasta la vivienda. La reunión estaba pactada para cerca del mediodía, pero la abuela nunca volvió a ver a su nieta en ese lugar.

Esto se debió a que la adolescente salió del domicilio en ropa interior tras la golpiza y fue auxiliada por otra joven y una conocida, quienes la ayudaron a regresar a su casa. . “Está muy angustiada porque nunca esperó que le pasara esto. Fue a compartir un mate y terminó así”, expresó la mujer.

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Según detalló la abuela de la víctima, las adolescentes la habrían agredido por dos motivos. Uno de ellos sería por supuestamente hablar mal del padre de una de ellas, mientras que el otro sería por haber dado “me gusta” en Instagram al novio de otra.

Tras la denuncia en la comisaría, la víctima sufrió una descompensación y debió ser trasladada al hospital, donde recibió atención médica por dolores de cabeza y piernas, lesiones que se hicieron más evidentes con el paso de las horas.