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La contienda por el liderazgo del Partido Laborista acerca a Burnham al cargo de primer ministro del Reino Unido

El británico de 56 años es por ahora el único diputado que comunicó públicamente su intención de competir, mientras se espera que otros nombres intenten sumar los avales exigidos para entrar en la lucha por el poder

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El ex alcalde de Mánchester Andy Burnham a su llegada a Westminster para tomar posesión de su acta de diputado (EFE/EPA/Tolga Akmen/Archivo)
El ex alcalde de Mánchester Andy Burnham a su llegada a Westminster para tomar posesión de su acta de diputado (EFE/EPA/Tolga Akmen/Archivo)

El veterano político Andy Burnham dará un paso más hacia convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido cuando el jueves se abran formalmente las candidaturas para sustituir a Keir Starmer como líder del Partido Laborista.

El político de 56 años es el único miembro del Parlamento laborista que ha declarado públicamente ser candidato para suceder a Starmer, quien anunció su dimisión el mes pasado. Burnham tendrá que demostrar que cuenta con el apoyo de 81 de los 402 diputados laboristas para convertirse en candidato formal, una cifra que se espera que supere con facilidad.

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Todas las miradas estarán puestas en si un candidato alternativo logra reunir el apoyo necesario para desafiar a Burnham, apodado el “Rey del Norte” por haber ganado tres elecciones consecutivas a la alcaldía del Gran Manchester.

Si nadie se presenta como candidato, Burnham será coronado nuevo líder del Partido Laborista —y primer ministro en la sombra— en una conferencia especial que se celebrará el viernes 17 de julio. Burnham sustituiría a Starmer en el número 10 de Downing Street el lunes 20 de julio.

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Si se celebra una contienda, el ganador se anunciará el 29 de agosto tras una votación entre los miembros del Partido Laborista y los sindicatos afiliados.

En un discurso pronunciado a finales de junio, Burnham prometió “lograr el mayor reequilibrio de poder que nuestro país haya visto”. Se comprometió a poner el poder “en manos de las personas y los lugares que mejor puedan usarlo”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversa con Andy Burnham (Ian Vogler/REUTERS/Archivo)
El primer ministro británico, Keir Starmer, conversa con Andy Burnham (Ian Vogler/REUTERS/Archivo)

“Necesitamos una nueva determinación para elevar el nivel de vida de todas y cada una de las personas en este país”, añadió durante su discurso en un museo de Manchester. “Y debemos aceptar que para lograrlo, para arreglar la economía y el país, necesitamos cambiar la política y necesitamos hacerlo ahora.”

Starmer, que llevaba meses bajo presión por sus cambios de rumbo en las políticas y las dudas sobre su criterio, anunció el 22 de junio su dimisión tras perder el apoyo de los diputados laboristas.

No pudo resistir las crecientes peticiones de dimisión después de que Burnham ganara días antes una elección parcial que le permitió regresar al parlamento para lanzar un desafío al liderazgo ampliamente esperado.

El mismo día en que Starmer anunció su dimisión, Burnham juró su cargo en el Parlamento, volviendo a ser diputado tras su etapa como tal entre 2001 y 2017.

Un soplido de aire fresco

Posteriormente, unos 200 diputados laboristas agasajaron a Burnham durante una foto de grupo en Westminster, en una clara señal de que esperan que asuma el cargo. El ex ministro de Sanidad, Wes Streeting, anunció que abandonaba su intención de presentarse como candidato y que brindaba su apoyo a Burnham.

El ex ministro de Sanidad del Reino Unido, Wes Streeting, observa mientras el primer ministro Keir Starmer habla con medios de comunicación (Leon Neal/REUTERS/Archivo)
El ex ministro de Sanidad del Reino Unido, Wes Streeting, observa mientras el primer ministro Keir Starmer habla con medios de comunicación (Leon Neal/REUTERS/Archivo)

Según las encuestas, Burnham, considerado ligeramente más a la izquierda que el más centrista Starmer, es el político laborista más popular.

Muchos diputados creen que él es la mejor oportunidad del partido para recuperar el apoyo del partido antiinmigrante Reform UK de Nigel Farage antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2029.

El Partido Reformista ha aventajado al Partido Laborista en las encuestas de opinión nacionales durante más de un año, aunque la diferencia se ha reducido en las últimas semanas.

Burnham se ha comprometido a mantener la disciplina fiscal y a reducir el creciente gasto en bienestar social del país, tras haber intentado ya calmar los mercados comprometiéndose con los límites de endeudamiento actuales del gobierno.

Además, ha propuesto la creación de un “Número 10 del Norte” para coordinar la descentralización, un juego de palabras que alude al discurso del primer ministro británico en el número 10 de Downing Street.

Un diputado laborista, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que el partido tenía razón al “arriesgarse” con Burnham, afirmando que “no podría ser peor que Starmer”. “Espero que sea un soplo de aire fresco”, declaró a la AFP. Otro testigo, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que apoyaba a Burnham, pero le preocupaba que solo hubiera tenido unas pocas semanas para prepararse para gobernar.

(AFP)

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