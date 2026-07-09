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Israel aseguró que sus tropas permanecerán en el sur del Líbano hasta que Hezbollah renuncie a las armas

El titular de Defensa sostuvo que el despliegue continuará mientras el grupo chiíta conserve su arsenal y que las fuerzas actuarán según sea necesario para repeler los ataques terroristas

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que su país no requiere autorización externa para mantener la presencia militar en el sur de Líbano y que las tropas israelíes seguirán en la zona mientras Hezbollah conserve su armamento, el cual es utilizado en múltiples ocasiones para atacar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). “No solicitamos permiso a nadie para entrar en el Líbano, ni lo necesitamos para permanecer en él”, señaló Katz en un comunicado difundido este jueves por su oficina, en el contexto de la escalada de tensión en la frontera.

El funcionario remarcó que el Ejército de Israel se mantendrá desplegado en territorio libanés y operará allí “según sea necesario” hasta que Hezbollah se desarme completamente en todo el país y “desaparezca la amenaza” para los habitantes del norte israelí.

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Estas declaraciones se producen a pocos días de cumplirse dos semanas del acuerdo de alto el fuego firmado el 26 de junio en Washington, bajo mediación de Estados Unidos.

Desde el 2 de marzo, al menos 4.301 personas han muerto y 12.199 han resultado heridas en Líbano, tras el inicio de las ofensivas de Hezbollah en respuesta a la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Además, un total de 37 militares israelíes fueron asesinados por fuego del grupo chií, 35 de ellos en el sur libanés o en la zona fronteriza y 2 en el norte de Israel. También dos civiles israelíes murieron por ataques de los terroristas en áreas próximas a la frontera con Líbano.

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El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, habla durante una reunión con su homólogo griego, Nikos Dendias, en Atenas, Grecia, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, habla durante una reunión con su homólogo griego, Nikos Dendias, en Atenas, Grecia, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya había asegurado el 30 de junio que las FDI no se retirarán del sur de Líbano mientras Hezbollah mantenga su presencia en la zona. Durante una visita a las tropas desplegadas en territorio libanés, Netanyahu subrayó: “No abandonaremos el sur de Líbano hasta que la amenaza haya sido eliminada. Y mientras Hezbollah permanezca aquí, armado y amenazándonos, nosotros también permaneceremos aquí”.

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, el subdirector del Estado Mayor, Tamir Yadai, y el director del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra. Dicha visita se realizó días después de la firma en Washington de un acuerdo marco entre Israel y Líbano, orientado a negociar una paz de largo plazo.

El texto del acuerdo no prevé una retirada inmediata de las tropas israelíes, sino que estipula una salida “gradual” de dos “zonas piloto”, bajo control futuro del ejército libanés. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la implementación práctica de este mecanismo.

El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)
El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Durante el encuentro con los soldados, Netanyahu relacionó el acuerdo diplomático con la situación militar en el terreno. “Como resultado de sus acciones aquí, Líbano reconoce a Israel, Israel reconoce a Líbano”, expresó. En sus palabras, describió a Hezbollah como “el eslabón más importante del eje iraní” y advirtió que la exigencia de retirar a la milicia del sur libanés “es una bofetada al eje iraní, y no necesariamente quedará impune”.

El primer ministro impartió instrucciones directas a su contingente: “Si identifican una amenaza para su seguridad, para sus vidas o para las vidas de sus soldados, actúen. No esperen. Actúen. Es una orden inquebrantable”.

Cabe recordar que el ejército de Israel estableció una zona de amortiguamiento de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de toda la frontera norte israelí, dentro de Líbano. Las autoridades militares argumentan que esa franja resulta imprescindible para proteger a las comunidades del norte de los ataques.

Militares de las FDI en Líbano (@IDFonline)
Militares de las FDI en Líbano (@IDFonline)

En ese sector, las fuerzas israelíes desalojaron a la población civil, realizaron incursiones en aldeas y destruyeron edificaciones e infraestructura, incluidos túneles subterráneos que, de acuerdo con el ejército, eran empleados por el grupo terrorista.

Netanyahu informó que Israel neutralizó a 9.000 combatientes de Hezbollah desde el inicio de las operaciones en marzo. Además, el mandatario indicó que la milicia mantiene en su poder unos 12.000 cohetes y misiles, lo que representa cerca del 8% de un arsenal que originalmente ascendía a 150.000 proyectiles.

(Con información de EFE)

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