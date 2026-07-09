Tiene una fábrica de colchones, brilla en el golf y fue estafado por los Hells Angels: quién es Murat Yakin, el técnico de Suiza

Yakin llegó a los cuartos de final del Mundial 2026 con Suiza, una instancia que el fútbol helvético no alcanzaba desde 1954 (REUTERS/Lee Smith)

Murat Yakin acaba de escribir una página que el fútbol suizo no había podido completar en 72 años. Tras eliminar a Colombia por penales en el Mundial 2026, el seleccionador helvético llevó a su equipo a los cuartos de final por primera vez desde 1954 y, con la euforia todavía fresca, apuntó directo al equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable”.

La clasificación llegó en un partido que Yakin describió como “bastante parejo”. El técnico rechazó la lectura del entrenador colombiano Néstor Lorenzo, quien sostuvo que su selección mereció más. “El rival no fue necesariamente superior”, respondió Yakin, quien defendió que Suiza estuvo “en control” pese a los errores propios.

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Con el objetivo de llegar “a la mejor actuación suiza en la historia de los mundiales” —tal como él mismo lo definió—, Yakin subrayó que el éxito ante Colombia fue producto del trabajo colectivo y la atención a los detalles a lo largo de todo el torneo. “Nuestro trabajo valió la pena”, afirmó. La fase de grupos ya había dejado señales: Suiza terminó primera por delante de Bosnia y Canadá, con Granit Xhaka como capitán, y luego superó a Argelia en octavos.

Pero el nombre de Murat Yakin no circula solo por los resultados. Detrás del entrenador que acaba de plantar a Suiza en los cuartos de final hay una historia que mezcla orígenes turcos, una carrera como defensor central en el fútbol suizo, una pasión por el golf que roza el nivel profesional, un negocio de colchones, un gesto con chocolates que se viralizó y un episodio judicial con un ex miembro de los Hells Angels. Todo eso, en un solo director técnico.

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Familia y origen

El entrenador de Suiza tiene 52 años y tiene raíces turcas (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Murat Yakin nació el 15 de septiembre de 1974 en la zona de Münchenstein, Basilea. Su madre, Emine, emigró desde Turquía tras una historia familiar marcada por la tragedia: su primer marido desapareció en 1972 y su cuerpo fue hallado en el lago de Ginebra.

Las leyes de inmigración de la época la obligaron a contraer matrimonio para poder llevar a sus seis hijos a Suiza. Fue entonces cuando conoció a Mustafa Yakin, un soldador, con quien tuvo a Murat. Dos años y medio después, nació Hakan Yakin, el hermano menor que también llegaría a ser futbolista profesional.

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La infancia en Basilea no fue sencilla. Los padres se divorciaron en 1982, y Mustafa priorizaba la educación por encima del deporte, al punto de enfadarse con el hijastro Ertan Irizik —luego profesional en el St. Gallen— cuando llevó a los hermanos Yakin a sus primeras pruebas de fútbol.

Esa apuesta, de todas formas, dio frutos: ambos ingresaron a la academia del Concordia Basel y de allí saltaron a los clubes más importantes del país. Murat lo hizo en 1992, cuando se incorporó al Grasshopper Club.

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Su carrera como jugador de fútbol

Yakin comanda al seleccionado suizo desde el año 2021 (REUTERS/Denis Balibouse)

Como defensor central, Yakin construyó una carrera sólida dentro de las fronteras suizas. Con el Grasshopper conquistó el título de la Superliga en 1995 y 1996, antes de dar el salto a Alemania con el Stuttgart. La experiencia en el exterior fue irregular: no logró asentarse, pasó por el Fenerbahçe y regresó brevemente al Basilea en el 2000, para luego fichar por el Kaiserslautern, donde terminó en conflicto con el entrenador Andreas Brehme.

Su mejor etapa llegó de vuelta en el FC Basel, donde se convirtió en capitán. Ganó el premio al mejor jugador de la Superliga suiza en 2002 y acumuló tres títulos de liga y dos copas con el club. Fue en esos años cuando coincidió con su hermano Hakan, aunque a nivel de clubes solo compartieron dos temporadas. A nivel de selección, Murat debutó en 1994 y participó en la Eurocopa 2004, instancia en la que se retiró con 49 partidos internacionales.

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Ese debut en 1994, sin embargo, estuvo manchado por un episodio que el propio Yakin recuerda como lección aprendida: una noche de excesos le costó ser apartado del plantel por el entonces técnico Roy Hodgson para el primer Mundial de Estados Unidos.

Décadas después, aplica esa experiencia con su selección: durante el Mundial 2026, el alcohol está prohibido para toda la delegación.

Entre colchones y palos de golf

El seleccionador suizo bajó su hándicap de golf a 9,9 en 2022, una marca superior a la de varios de sus propios jugadores (Reuters/Anne-Marie Sorvin)

Fuera de la cancha, el entrenador suizo tiene otro negocio y un deporte que lo apasiona más que el futbol. Más de 30 años lleva Murat Yakin ligado al golf, y no como un pasatiempo ocasional. En 2022 cumplió un objetivo que perseguía desde hacía tres décadas: bajar de un dígito su hándicap, que dejó en 9,9.

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Ese mismo año participó en el ProAm del Omega European Masters en Crans-Montana, donde superó en distancia al golfista profesional sudafricano Thriston Lawrence, conocido por superar las 300 yardas con el driver.

Un hándicap de 9,9 lo ubica por encima de varios de sus propios jugadores —Gregor Kobel, Michel Aebischer y Rubén Vargas— y también por encima de figuras del fútbol mundial como Christian Pulisic o Erling Haaland.

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El vínculo con el golf, además, tiene raíces geográficas: de joven, Yakin realizó sus primeras prácticas en los campos de Wädenswil, en el lago de Zúrich, la misma localidad donde hoy tiene su sede la óptica Götti, cuyas gafas usa en los partidos.

El seleccionador suizo también participa como socio en una empresa dedicada a la fabricación y venta de colchones tipo boxspring, un modelo que se distribuye comprimido en caja para abaratar los costos de transporte. La conexión de Yakin con el producto no es solo financiera: durante unas vacaciones familiares en Turquía, encargó varias unidades fabricadas allí y asegura que él y su familia durmieron como no lo hacían en mucho tiempo. Esa experiencia personal es, según el propio entrenador, su mejor argumento de venta.

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El día que regaló chocolates

Los suizos aseguraron su plaza en el Mundial del año gracias a la ayuda de Irlanda del Norte y el entrenador les envió un paquete de agradecimiento

En noviembre de 2021, un empate 0-0 entre Irlanda del Norte e Italia en Belfast benefició indirectamente a Suiza en la clasificación para Qatar 2022. Los suizos terminaron primeros en su grupo tras vencer a Bulgaria por 4-0, y el resultado del Estadio Windsor Park les allanó el camino. La respuesta de Yakin no tardó.

El seleccionador envió más de 9 kilos de chocolate suizo a la Federación de Irlanda del Norte como gesto de agradecimiento, con una nota manuscrita que decía: “Dulce gracias, Murat”. La Federación Suiza de Fútbol publicó un video en el que Yakin cantaba Sweet Caroline —el himno oficioso norirlandés— mientras repartía las barras en las oficinas de la asociación.

“93 minutos sin encajar un gol contra los campeones de Europa, Italia, equivalen a 9,3 kg de chocolate suizo enviados a Irlanda del Norte”, explicó el técnico en el clip.

En casa, el régimen es bastante más austero. Su esposa Anja es vegetariana, por lo que ni la carne ni el pescado entran en el hogar familiar. Yakin, que reconoce ser un amante de la buena mesa, sale con frecuencia a comer fuera para compensar.

Los excéntricos looks de Murat Yakin

Yakin participó como socio en una empresa de colchones boxspring fabricados en Turquía, un negocio que probó en persona durante sus vacaciones familiares (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante la Eurocopa 2024, la figura de Yakin trascendió los resultados deportivos. Varias usuarias de TikTok comenzaron a elogiar su estética en el banquillo, al punto de que el entrenador tuvo que aclarar en rueda de prensa que estaba “felizmente casado” y que “no hay nada que ganar”.

El foco estaba en sus gafas. A lo largo del torneo, Yakin alternó dos modelos de marcas suizas: el Reyes, de la óptica Götti con sede en Wädenswil, una montura negra de corte retro con un precio de alrededor de 500 francos; y el Tokyo 04:01 (JST), de la marca Nirvan Javan, con montura semitransparente y un valor de 529 francos, fabricado por Bellevue Optics en Zúrich.

Ambos modelos los adquirió de forma privada, sin ningún tipo de patrocinio. “Eso no hace mucho, porque tenemos el modelo nuevo en nuestra gama”, confirmó Sven Götti, director general de la óptica, en declaraciones a Tagesanzeiger.

Un detalle llamó la atención a los observadores: Yakin solo se pone las gafas durante los partidos. Al sonar el pitido final, las guarda en el cuello de la camisa. Götti también reveló que el entrenador posee al menos otro par: el modelo Rogers, unas gafas de sol tipo aviador con lentes correctivas.

La estafa de los Hells Angels

El entrenador entregó seis relojes de su colección personal a un exmiembro de los Hells Angels para su reventa, y nunca recuperó ni los objetos ni el dinero (REUTERS/Denis Balibouse)

En la primavera de 2024, el nombre de Murat Yakin apareció en un proceso judicial en el Tribunal Penal de Basilea contra un ex miembro de los Hells Angels identificado como Ertan Y., acusado de fraude de inversiones, blanqueo de capitales, fraude en arrendamientos, juego ilegal, falsificación de certificados de COVID y otros delitos graves

Según informó Blick, Yakin entregó seis relojes de su colección personal al acusado a finales de 2020 para que los vendiera. El acusado, según el relato del propio entrenador, lo buscó activamente porque sabía que tenía una colección de relojes. Yakin nunca recuperó ni los relojes ni el dinero. El abogado del seleccionador se presentó en el juicio para solicitar la devolución de los objetos confiscados.

“No soy codemandante, solo he solicitado al tribunal penal de Basilea-Stadt que se devuelvan seis relojes confiscados”, aclaró Yakin en declaraciones al NZZ, donde abrió el caso públicamente por primera vez. Y añadió: “En ese momento, no podía saber a quién le estaba entregando los relojes. Si lo hubiera sabido, no habría hecho esto”. El entrenador también precisó que nunca le dio ni prestó dinero al acusado y que no tuvo ninguna relación con la presunta mala conducta investigada. “El principal sospechoso fue arrestado en 2021”, recordó.

El cruce de cuartos de final ante Argentina se disputará el sábado a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El ganador avanzará a semifinales, donde esperará el vencedor del partido entre Inglaterra y Noruega.