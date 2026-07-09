Tucumán en julio de 1816: fe patriótica, iglesias como centros de debate y ritos de un pueblo donde se decidió el devenir de la nación

San Miguel de Tucumán fue la sede del Congreso de 1816 en un contexto de guerra, amenaza realista y fuerte centralidad religiosa

San Miguel de Tucumán en julio de 1816 era un hervidero de fe, política y barro, una pequeña Babel colonial de apenas cinco mil habitantes donde se jugaba el destino de un continente. La fisonomía de la traza urbana, con sus angostas calles polvorientas que el crudo invierno o las lluvias tropicales transformaban en lodazales intransitables, no presagiaba la magnitud de la gesta civil que albergaría. En ese poblado modesto, comprimido en unas pocas cuadras alrededor de la Plaza Mayor, la vida cotidiana transcurría al compás de las campanas de los templos, los cuales marcaban desde el alba hasta el estricto toque de queda nocturno decretado por las urgencias de la guerra. Los congresales, muchos de ellos miembros notables del clero secular y regular, arribaron a un territorio que aún respiraba el olor a pólvora de la heroica batalla de 1812 y que se encontraba bajo la constante amenaza de las fuerzas realistas del Alto Perú. Es imposible comprender la trascendencia de la declaración de la independencia del 9 de julio sin adentrarse en la profunda matriz religiosa de la sociedad tucumana de la época, un mundo donde lo sagrado y lo profano, la mesa familiar, las diversiones populares y los ritos funerarios se entrelazaban con el ardor revolucionario.

La religiosidad tucumana en los albores del siglo XIX constituía el eje ordenador de la vida pública y privada de sus pobladores. Los habitantes de San Miguel de Tucumán profesaban una fe fervorosa típica del periodo virreinal, que se manifestaba a través de una intensa devoción a los santos y a la liturgia católica. La jornada diaria se estructuraba a partir de las celebraciones de la Iglesia, y cada estamento social encontraba en los templos un espacio de pertenencia y socialización. El clero local, lejos de mantenerse al margen de los sucesos políticos, desempeñó un rol protagónico en el proceso emancipador, asumiendo una postura firmemente patriótica que legitimaba la causa de la libertad desde el púlpito. Esta comunión entre la fe y la revolución quedó consagrada cuando el general Manuel Belgrano, tras la crucial victoria en la batalla de Tucumán, entregó su bastón de mando a la Virgen de la Merced, nombrándola Generala del Ejército del Norte, un hito que transformó la devoción mariana en un símbolo de resistencia patriótica y de identidad nacional.

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La arquitectura de la ciudad reflejaba esta preeminencia eclesiástica, destacándose por la presencia de importantes templos y conventos que dominaban el modesto caserío de adobe. La Iglesia Matriz, situada frente a la Plaza Mayor, compartía el corazón urbano con el Cabildo y servía como el principal centro de la vida litúrgica, a pesar de las persistentes deficiencias estructurales que aquejaban a gran parte de las edificaciones públicas de la época. El Convento de San Francisco constituía otro núcleo religioso fundamental, albergando no solo a la orden franciscana sino también a la única escuela de la ciudad, un espacio clave para la formación de las élites coloniales. La Iglesia y Convento de Santo Domingo aportaba la impronta de la orden de los predicadores, mientras que el templo de Nuestra Señora de la Merced se erigía como el faro espiritual de la devoción popular, especialmente ligada a los soldados y a las familias de los combatientes. Estas instituciones religiosas no solo servían como espacios de oración, sino que se convirtieron en alojamientos y centros de debate para los diputados del Congreso, quienes encontraron en los claustros el silencio y la seguridad necesarios para discutir el porvenir de las Provincias Unidas.

Manuel Belgrano convirtió a la Virgen de la Merced en Generala del Ejército del Norte después de la batalla de Tucumán

La alimentación de los tucumanos de 1816 estaba profundamente vinculada a los recursos que brindaba su entorno natural y a las tradiciones culinarias mestizas de la región. En las mesas familiares de las casonas señoriales y en los modestos fogones de los ranchos de los suburbios, los platos típicos reflejaban la combinación de ingredientes nativos y europeos. El locro, un guisado espeso a base de maíz, porotos, zapallo y carnes, se consagraba como el plato emblemático de las jornadas invernales, consumido con fruición tanto por las clases acomodadas como por los sectores populares. La humita, preparada con maíz fresco rallado y cocida en su propia chala, junto con los pasteles de choclo y las tradicionales empanadas tucumanas jugosas y condimentadas con comino y pimentón de los valles, constituían el centro de la gastronomía local. Para el postre, la mazamorra con leche era la delicia cotidiana, complementada por una variada producción casera de dulces, mermeladas y almíbares elaborados con las naranjas amargas y las limas que crecían en abundancia en los patios y en las quintas que circundaban la pequeña urbe.

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Las tradiciones locales y las festividades cívico-religiosas marcaban el calendario anual de una comunidad que defendía con orgullo sus usos y costumbres. El tejido de ponchos, frazadas y fajas por parte de las tejedoras aborígenes y criollas utilizando antiguas técnicas de telar y tinturas vegetales extraídas de la flora zonal, representaba una de las industrias domésticas más arraigadas de la región. La hospitalidad tucumana era célebre entre los viajeros que transitaban el Camino Real hacia el Alto Perú, caracterizándose por la calidez con la que las familias patricias abrían las puertas de sus amplias viviendas coloniales de patios sucesivos y aljibes. Las tertulias nocturnas en los salones de la élite, iluminados primero con rústicos faroles de papel y luego con modernas luminarias de cristal, se convirtieron en el escenario ideal para el intercambio de ideas políticas y el cortejo, matizados por los acordes del piano o la guitarra. Mientras tanto, en los sectores populares, las tradiciones andinas y gauchescas se fundían en la veneración de las imágenes sagradas y en las celebraciones patronales que congregaban a toda la población en las calles.

La vida política en los meses previos al 9 de julio de 1816 experimentó una efervescencia sin precedentes, transformando a la tranquila capital provincial en el epicentro de las decisiones más cruciales de las Provincias Unidas del Sur. Tras el fracaso de la Asamblea del Año XIII y las continuas derrotas militares en el norte, la necesidad de declarar formalmente la independencia de la monarquía española se había vuelto imperiosa. La elección de San Miguel de Tucumán como sede del Congreso General no fue casual; respondía a una estrategia para descentralizar el poder de Buenos Aires y asegurar el respaldo de las provincias del interior, además de encontrarse bajo la protección directa del Ejército del Norte, reorganizado por Manuel Belgrano. El Cabildo local, a pesar de sus carencias materiales, actuó como el órgano de gestión política que coordinó el orden y el abastecimiento para los delegados. Las discusiones en la sala de la casa de doña Francisca Bazán de Laguna abarcaban desde la forma de gobierno que debía adoptarse —debatiéndose intensamente el proyecto de Belgrano de instaurar una monarquía incaica constitucional— hasta la organización de las fuerzas militares para repeler las inminentes invasiones realistas.

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La gastronomía de Tucumán en 1816 tuvo al locro, la humita, las empanadas tucumanas y la mazamorra entre sus comidas más habituales

La demografía de la ciudad reflejaba un enclave pequeño, pero sumamente heterogéneo y denso para la época. La planta urbana central de San Miguel de Tucumán albergaba una población estimada de entre cinco mil y ocho mil habitantes permanentes. Sin embargo, la región circundante, que bajo la jurisdicción de la Intendencia de Salta del Tucumán comprendía también territorios vinculados a Catamarca y Santiago del Estero, sumaba una cantidad significativamente mayor de almas. Este núcleo poblacional estaba compuesto por una élite de comerciantes, terratenientes y clérigos criollos y españoles, seguidos por un vasto sector de artesanos, arrieros y peones, y una importante proporción de mestizos, indígenas y africanos esclavizados o libertos que desempeñaban tareas domésticas y agrícolas. La llegada de los diputados del Congreso, acompañados por sus secretarios, sirvientes y comitivas militares, junto con la presencia constante de los contingentes de soldados del Ejército del Norte, alteró por completo la fisonomía demográfica local, generando una sobredemanda de alojamiento y servicios que puso a prueba la capacidad edilicia y de abastecimiento de la comunidad.

Las diversiones y los espacios de ocio en la sociedad tucumana de 1816 se encontraban claramente divididos según las jerarquías sociales, aunque compartían una misma pasión por la música, el baile y el juego. En los sectores populares, las pulperías de campaña y los patios de los suburbios eran los sitios de reunión por excelencia, donde los hombres se congregaban para beber aguardiente, desafiarse en payadas y practicar juegos de azar como la taba y los naipes. Los bailes nativos, como el cielito, el gato y el pericón, acompañados por guitarras y bombos, encendían las noches del bajo pueblo, que encontraba en estas expresiones musicales una vía de escape a las penurias de la guerra. Por su parte, la élite patricia organizaba refinadas tertulias en las salas de sus mansiones, donde los jóvenes bailaban minués y contradanzas, y se interpretaban partituras clásicas al piano. Las carreras de caballos y las riñas de gallos constituían espectáculos públicos que lograban convocar a todos los estamentos de la sociedad, rompiendo momentáneamente las rígidas barreras coloniales bajo el fervor de las apuestas y la destreza criolla.

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La casa de Tucumán en esta fotografía. La llegada de diputados, comitivas y soldados del Ejército del Norte alteró la demografía de Tucumán y generó una sobredemanda de alojamiento y servicios

Los ritos funerarios, los sepelios y la disposición de los cementerios en la Tucumán de 1816 constituían una de las manifestaciones más elocuentes de la profunda religiosidad de la época y de la persistencia de las normativas de origen virreinal. Siguiendo la tradición hispánica católica, los enterramientos se realizaban fundamentalmente en el interior de los templos o en los camposantos adyacentes a las iglesias y conventos, dividiéndose el espacio según el estatus social y la capacidad económica del difunto. Los miembros de las familias patricias, los altos funcionarios civiles y los religiosos notables eran sepultados bajo las losas de las naves de la Iglesia Matriz, de San Francisco o de Santo Domingo, creyéndose firmemente que la proximidad física al altar mayor o a las imágenes de los santos garantizaba una mayor intercesión divina para la salvación del alma. Los sectores populares, los indígenas y los esclavizados eran enterrados en las áreas externas de los templos o en fosas comunes en las periferias de las parroquias. Los sepelios eran ceremonias solemnes que implicaban extensos cortejos fúnebres por las calles polvorientas de la ciudad, con el féretro llevado a hombros por parientes y cofrades, acompañado por el doble de campanas de todas las iglesias y el canto de letanías, un ceremonial que transformaba la muerte en un acontecimiento comunitario y profundamente sagrado.

El clímax de esta vibrante vida comunitaria se alcanzó el martes 9 de julio de 1816, un día frío y gris que contrastaba con el calor del fervor popular que se vivía en los alrededores de la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Desde tempranas horas de la mañana, una multitud compuesta por vecinos de todas las clases sociales, soldados de la patria y familias llegadas de los campos linderos se agolpó en la actual calle Congreso para seguir de cerca las deliberaciones de los diputados. El murmullo polvoriento de la calle cesó por un instante cuando el secretario Juan José Paso leyó la propuesta de preguntar a los congresales si deseaban “que las Provincias Unidas de la América del Sur fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli”. La aclamación unánime y los gritos de “¡Viva la Patria!” que brotaron del interior de la sala histórica se propagaron inmediatamente por toda la ciudad, multiplicándose en los ecos de las campanas de los conventos de San Francisco y Santo Domingo y en las salvas de artillería del Ejército del Norte. Los festejos oficiales, debido a la extensión de la sesión, se trasladaron al día siguiente, iniciándose con una solemne misa de acción de gracias en la Iglesia Matriz y culminando en un populoso baile en los salones del Congreso, donde jefes militares como Belgrano, gobernadores, clérigos y los ciudadanos de a pie celebraron el nacimiento de la nueva nación bajo el cielo tucumano.

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