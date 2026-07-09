Bullrich suma diputados que le responden y ya tiene más votos que el bloque del PRO en la Cámara baja

El diputado reemplazante Martín Matzkin participa de una sesión en el recinto del Congreso ante la presencia de otros legisladores y personal.

La llegada del pampeano Martín Matzkin en reemplazo del saliente Adrián Ravier consolidó una fuerte presencia de diputados dentro del bloque de La Libertad Avanza que se referencia políticamente con la senadora Patricia Bullrich.

El nuevo legislador no solo representa un voto más para Bullrich en la Cámara Baja: es alguien del riñón de la senadora, un hombre fuerte dentro de su estructura, que cada tanto deja ver que su interés no está en la continuidad dentro del Congreso de la Nación.

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“Hoy somos 15”, reconoció un diputado libertario que se referencia en Bullrich. “Esto no significa una ruptura ni un bloque propio”, se encargó de aclarar de inmediato para disipar cualquier duda. Pero sí muestra parte del armado que tiene “la piba” de cara a lo que viene.

“Matzkin es un hombre de confianza de ella, es quien habla con los gobernadores, sabe de la rosca y de la política, no es cualquiera”, señaló otra fuente consultada que tiene acceso al despacho de la presidenta del bloque de LLA en la Cámara Alta.

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La senadora sabe que uno de sus activos está en la Cámara Baja, y sumar poder ahí la posiciona. Además, buena parte de los “propios” ya tienen recorrido político —son exmiembros del PRO o de la UCR— y no hace falta explicar mucho algunas decisiones; también acompañan las de ella. Un ejemplo fue cuando Bullrich exigió que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada de bienes. Lo hizo, y a las 24 horas uno de sus diputados, Damián Arabia, hacía lo mismo.

Patricia Bullrich junto a Karina Milei

En el esquema bullrichista dentro del bloque libertario de Diputados se encolumnan, además de Matzkin, los ex PRO Damián Arabia y Silvana Giudici —dos espadas en el recinto, la última además secretaria parlamentaria del bloque de LLA—, a quienes se suman Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Carlos Almena, Alejandro Bongiovanni, Patricia Vázquez, María González Estevarena y Verónica Razzini; junto con los ex radicales Luis Petri, Luis Picat y Mariano Campero.

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“Patricia tiene juego propio y es algo a tener en cuenta. No hay chances de ruptura pero hay que estar atentos a las ‘pequeñas’ diferenciaciones”, dijo un diputado libertario de paladar negro. “Si lo pensás numéricamente, como hay que pensar todo acá —en el Congreso—, hoy Patricia tiene el cuarto bloque de la Cámara con 14 o 15 diputados, tres más que el PRO”. Y agregó: “Eso nos dejaría en 80 a nosotros —LLA— y el peronismo quedaría como primera minoría. No es algo para ignorar”. Un detalle no menor es que los libertarios le suman dos al campamento de Bullrich.

En ese escenario, que todos reconocen como de reacomodamiento tras la salida de Adorni, en la Casa Rosada siguen de cerca los movimientos de la senadora y de sus referentes. Parte de eso se explica en el pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de sumarse al grupo de WhatsApp del bloque y en el aviso de que todo proyecto de ley que se quiera presentar debe ser visto y aprobado por Ignacio Devitt, uno de los dos vicejefes de Gabinete y hombre que responde a la hermana del Presidente.

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En el entorno de la senadora aseguran que no hay ninguna intención de romper ni de diferenciarse: “la agenda que trabajamos es la agenda del presidente Milei”, responden ante la pregunta de si existe algún otro objetivo. Sin embargo, a nadie escapa el esquema con el que ya cuenta Bullrich, y el caso Adorni fue una señal. En las últimas horas la experimentada política mostró disidencias con la idea de eliminar las PASO y ofrecer como moneda de cambio las colectoras electorales. “Es un retroceso”, dijo al ingresar al Congreso este miércoles. Quizás esa sea la próxima diferenciación que propone el bullrichismo respecto del mundo libertario.