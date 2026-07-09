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Narendra Modi selló un acuerdo con Albanese para el suministro de uranio australiano a India

Los gobiernos esperan fortalecer la relación bilateral y avanzar en la transición energética de Nueva Delhi. “Esto (...) dará un nuevo impulso a nuestros objetivos de energía limpia”, aseguró el primer ministro indio

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El primer ministro de la India, Narendra Modi, habla junto al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, durante una conferencia de prensa en Melbourne, Australia, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Hollie Adams)
El primer ministro de la India, Narendra Modi, habla junto al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, durante una conferencia de prensa en Melbourne, Australia, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Hollie Adams)

El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció este jueves la firma de un acuerdo de suministro de uranio con Australia con el objetivo de asegurar una fuente clave de combustible para impulsar los planes de expansión de la energía nuclear en su país.

Hoy hemos firmado un importante acuerdo sobre energía nuclear. Esto allanará el camino para el suministro de uranio de Australia a la India y dará un nuevo impulso a nuestros objetivos de energía limpia”, declaró Modi tras reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

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Australia posee cerca del 28% de las reservas mundiales de uranio, aunque hasta ahora diversas restricciones legales y políticas habían obstaculizado las exportaciones hacia la India. El acuerdo anunciado permite la exportación de uranio australiano a largo plazo, con fines estrictamente pacíficos y bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). “Este acuerdo facilita las exportaciones de uranio australiano a la India, lo que contribuirá a aumentar la cuota de capacidad de generación de energía no fósil”, afirmó Albanese ante la prensa.

Ambos países firmaron en 2015 un acuerdo de cooperación nuclear que abrió la puerta al comercio de uranio, pero el flujo comercial seguía siendo mínimo debido a trabas normativas. Con el anuncio del jueves, los gobiernos esperan fortalecer la relación bilateral y avanzar en la transición energética india.

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El primer ministro de la India, Narendra Modi, junto al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la gobernadora de Victoria, Margaret Gardner, durante una ceremonia de bienvenida en la Casa de Gobierno de Melbourne, Australia, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Hollie Adams)
El primer ministro de la India, Narendra Modi, junto al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la gobernadora de Victoria, Margaret Gardner, durante una ceremonia de bienvenida en la Casa de Gobierno de Melbourne, Australia, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Hollie Adams)

La visita de Modi a Australia coincidió con un notable crecimiento de la diáspora india, que ya constituye el grupo de residentes nacidos en el extranjero más numeroso en el país, según estadísticas oficiales. Teesta Prakash, del Instituto Australia-India, destacó que “en 2026, se convertirá en la mayor comunidad de la diáspora dentro de Australia. Ha superado a la británica, lo que supone un enorme cambio demográfico”, declaró a la AFP.

El primer ministro australiano elogió el liderazgo de Modi y su papel en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países. La jornada incluyó una selfie entre los dos mandatarios y un mitin comunitario en un estadio de Melbourne, donde se esperaba la asistencia de más de 20.000 personas.

Al margen de los actos oficiales, la visita de Modi generó protestas de organizaciones como la Alianza Australiana contra la Islamofobia, que denuncian la persecución de minorías en la India, así como manifestaciones contrarias a la inmigración india. Modi tiene previsto continuar su gira en Nueva Zelanda tras su paso por Australia.

Cabe recordar que India también fortaleció su relación bilateral en el ámbito energético con Canadá tras la firma de un contrato de suministro de uranio destinado a abastecer los nuevos reactores nucleares indios entre 2027 y 2035, según informó la agencia Cameco en marzo.

La productora canadiense de uranio Cameco firma un contrato de suministro con la India por 1.624 millones (Europa Press)
La productora canadiense de uranio Cameco firma un contrato de suministro con la India por 1.624 millones (Europa Press)

El acuerdo fue presentado en el marco de la visita oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, a la India, durante la cual mantuvo un encuentro con su homólogo indio, Narendra Modi. Ambos líderes resaltaron la importancia estratégica de la cooperación en energía y recursos críticos.

De acuerdo con el comunicado difundido por Cameco, el contrato contempla el suministro de 11.000 toneladas de concentrado de uranio por un valor de 2.600 millones de dólares canadienses (1.624 millones de euros), sentando las bases para el avance del ambicioso proyecto de expansión nuclear de India en las próximas décadas.

El mineral canadiense se utilizará como combustible principal para las plantas nucleares en construcción y operación en India, un elemento clave para el plan del gobierno indio de desarrollar decenas de nuevos reactores antes de 2047. La meta consiste en alcanzar una potencia instalada acumulada de 100 gigavatios (GW) en energía nuclear en los próximos 23 años, parte de la estrategia para responder a la demanda proyectada por el crecimiento demográfico y económico del país.

(Con información AFP)

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