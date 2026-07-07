Crimen y Justicia

Así fue el femicidio de la mujer que fue encontrada en el basural: cuatro tiros, un cómplice y el traslado del cuerpo

La Fiscalía provincial explicó los detalles del crimen de Daiana Arber, cuyo cuerpo había sido descartado en una bolsa. El miércoles se realizará una nueva instancia procesal para debatir la prisión preventiva

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La mujer de 32 años fue hallada muerta en un basural de Santa Fe (Foto: El Once)
La mujer de 32 años fue hallada muerta en un basural de Santa Fe (Foto: El Once)

Una semana después de haber encontrado el cuerpo de Daiana Mercedes Arber adentro de una bolsa en un basural de Santa Fe, imputaron al único sospechoso del femicidio.

L.M.H. fue señalado como presunto autor del crimen de la mujer de 32 años, descubierto a fines de junio. Arber era intensamente buscada por sus familiares, quienes habían radicado la denuncia por desaparición el viernes previo al hallazgo.

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La Fiscalía de Santa Fe determinó que el imputado, también de 32 años, la habría matado de al menos cuatro disparos antes de trasladar el cadáver y abandonarlo en un basural de la zona oeste de la ciudad. La audiencia se desarrolló ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro.

La reconstrucción provisoria de los hechos fue presentada por la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Laura Gerard, quien sostuvo que el crimen ocurrió entre las 5 y las 14 del 25 de junio en una vivienda de la calle Padre Catena al 4500, en barrio Villa del Parque. Según la teoría del caso, informada por Diario Uno, L.M.H. disparó con un arma de fuego cuyos proyectiles impactaron en la cabeza, el tórax y el abdomen de la víctima, y le provocaron la muerte en el lugar.

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Tras el crimen, de acuerdo con la acusación, el imputado organizó el traslado del cuerpo. Durante la madrugada siguiente, con la colaboración de una persona aún no identificada, llevó el cadáver hasta un basural de la zona oeste de la ciudad, donde fue dejado entre los residuos. Fue allí donde el cuerpo de Arber fue hallado días después del crimen.

A la imputación por femicidio se sumó un segundo cargo, producto de cinco allanamientos realizados el jueves en el barrio donde encontraron a la víctima. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las directivas de la Fiscalía a cargo de la causa, llevó adelante los procedimientos en distintos inmuebles en busca de nuevas pruebas vinculadas al crimen.

Los procedimientos se realizaron en Pasaje Vecinal Villa del Parque al 4400, Pasaje Irala al 1500 y Centenera al 4300, entre otros puntos de la zona. La Policía encontró en la vivienda del imputado una granada de mano perteneciente a las fuerzas de seguridad. Esto derivó en una segunda acusación por la tenencia de material explosivo.

El cuerpo de la mujer de 32 años estaba adentro de una bolsa (Foto: El Litoral)
El cuerpo de la mujer de 32 años estaba adentro de una bolsa (Foto: El Litoral)

El cuerpo de Arber fue hallado el domingo 28 de junio por la tarde dentro de una bolsa de grandes dimensiones en la esquina de las calles Liberación y Estrada, en el basural. Un hombre que revisaba residuos en el lugar dio el aviso que permitió localizarla.

La identidad de la víctima fue confirmada mediante pericias y por las características físicas que había aportado la familia a la Subcomisaría Segunda, entre ellas tatuajes y piercings. Desde ese momento, la causa quedó encuadrada como femicidio.

La Policía de Investigaciones (PDI) llegó al hallazgo tras una serie de versiones recibidas en las horas previas. Primero, una persona se presentó ante las autoridades y señaló haber escuchado sobre un asesinato en la intersección de Padre Catena y Justicia. Luego, el sábado, otro aviso llevó a rastrillajes en la intersección de Del Trabajo y la cortada Justicia, donde intervinieron Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros, sin resultados. Fue recién el domingo, con el aviso del hombre que revisaba la basura, que el cuerpo fue encontrado.

De acuerdo a lo constatado por Diario Uno, la víctima era oriunda de la localidad de Nelson y residía en Santa Fe desde hacía aproximadamente dos años. Según publicó el mismo medio, su familia hizo referencia a un posible vínculo entre la mujer y el femicida, que los había llevado a intentar persuadirla de volver a su ciudad natal.

Al final de la audiencia imputativa, la fiscal solicitó la convocatoria a una nueva instancia procesal, el día miércoles, para debatir la prisión preventiva del acusado.

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