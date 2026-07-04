Femicidio en Mendoza: un hombre mató a su pareja y se escapó, pero se entregó en una comisaría más de 24 horas después

La Justicia activó el protocolo de femicidio tras el crimen en Mendoza y lanzó un operativo para localizar a la pareja de la víctima

Una joven de 24 años fue hallada muerta durante la tarde del jueves en una casa ubicada en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. De inmediato, comenzó un operativo para dar con el presunto autor: su pareja. Tras más de 24 horas de fuga, el hombre se entregó en la madrugada de este sábado, confesó el femicidio y quedó detenido.

La investigación se inició cuando familiares de la víctima la encontraron gravemente herida en el interior de la vivienda y alertaron al 911. Personal del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) constató el fallecimiento en el lugar.

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Desde el primer momento, la Justicia activó el protocolo de femicidio y desplegó un operativo de búsqueda orientado a dar con la pareja de la joven, quien era buscado en el marco de la pesquisa.

En el domicilio trabajaron efectivos policiales, personal de la División Homicidios y agentes de Policía Científica, que relevaron el escenario del crimen. El hecho tuvo lugar en la zona conocida como El Challao.

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La Justicia ordenó el secuestro del vehículo del acusado para realizar pericias y preservar elementos de interés para la causa por femicidio

Finalmente, el hombre se entregó durante la madrugada de este sábado en la Comisaría 53 de Potrerillos y quedó detenido como presunto autor del crimen.

El sospechoso, que fue identificado con las iniciales S.A.C.F., llegó al puesto policial en un auto particular y manifestó de forma espontánea haber cometido el asesinato. Al momento de la presentación, tenía lesiones visibles, por lo que recibió asistencia médica antes de quedar aprehendido.

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La Justicia dispuso el secuestro del vehículo para la realización de pericias y la preservación de los elementos de interés para la causa, tras lo cual S.A.C.F. fue trasladado a la Oficina Fiscal N° 11, donde quedó a disposición del tribunal interviniente.

Según le contaron fuentes cercanas al caso a Infobae, el hombre aún no declaró ni fue imputado. Si bien está a disposición de la fiscalía interviniente, el procedimiento correspondiente se realizará durante el domingo.

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Otro femicidio en Mendoza

El pasado 21 de abril, detuvieron a Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años, principal sospechoso en la causa por el femicidio de Carla Johanna Magallanes, de 36 años, cuyo cuerpo sin vida apareció aquel mismo día en su vivienda del distrito Montecaseros, en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza. El procedimiento fue realizado por agentes de la Unidad Investigativa Departamental Rivadavia.

Gabriel Eduardo Trejo fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Carla Johanna Magallanes tras un operativo de búsqueda y vigilancia

El operativo policial se inició cuando la madre y una hermana de Magallanes se presentaron en la casa ubicada en carril Norte y callejón Moreno, ante la preocupación por no tener contacto con ella. Al entrar, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, con lesiones visibles en el rostro y distintas partes del cuerpo, además de un corte en el cuello.

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Los primeros datos de la pesquisa determinaron que la víctima llevaba entre dos y cinco días fallecida. El cuerpo, en posición semisentada, tenía manchas de sangre y evidencias de violencia.

La madre de Magallanes contó que la última vez que vio a su hija fue antes del fin de semana previo al crimen, junto a su pareja. Además, vecinos del lugar declararon haber oído una fuerte discusión entre la pareja durante la noche de ese viernes. A partir de ese momento, la vivienda no registró movimientos ni ruidos, de acuerdo con información del medio local Mdz.

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La detención del presunto autor del femicidio tuvo lugar en la calle Puebla, frente al barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, tras el despliegue de tareas de vigilancia y búsqueda posteriores al hallazgo.