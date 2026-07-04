Economía

Por menores compras, la balanza comercial con Brasil casi se equilibró en junio y el déficit cayó 66% en el primer semestre

El mes pasado el rojo bilateral de la Argentina fue de solo USD 40 millones. Las compras cayeron por octavo mes consecutivo y el volumen del intercambio se redujo 4%. La mayor contracción se dio en el rubro automotor

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Comercio Argentina - Brasil
Argentina finalizó el mes con un déficit comercial de 182 millones de dólares (Foto: Shutterstock)

En junio, el déficit de la Argentina en el intercambio comercial con Brasil fue de solo USD 40 millones, producto del salto exportador y de la fuerte reducción de las importaciones automotrices

En junio, el déficit comercial con Brasil fue sólo de USD 40 millones, casi 94% menos que igual mes de 2025, en que el déficit bilateral había sido de USD 520 millones. Esa contracción está en línea con el déficit acumulado en el primer semestre, que fue de USD 993 millones, un 66% menos que el rojo de USD 2.947 millones de la primera mitad de 2025.

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La reducción del rojo en el intercambio se debió a un aumento de los valores exportados de 16,9% interanual y una baja del 18,1% en las importaciones, dice un informe de la consultora Abeceb, que también precisa que el flujo comercial total (suma de importaciones y exportaciones), se contrajo un 4% a USD 2.610 millones.

El informe desmenuza que la reducción del déficit de junio en USD 479 millones contra igual mes de 2025 se debió a una baja de USD 294 millones en las compras y una suba de USD 186 millones en las ventas.

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A su vez, al interior de las importaciones destaca la caída de USD 374 millones en las compras automotrices (27% mayor a la caída del total importado) en tanto la petroquímica explicó el 53% de las mayores ventas, a las que se sumaron el aluminio (9%) y el sector automotor (9%). En cambio, cayeron levemente las ventas agropecuarias.

Al poner foco sobre las importaciones Abeceb destacó que cayeron por octavo mes consecutivo y fueron 18,1% menos que en junio de 2025. El acumulado de compras del semestre muestra incluso una caída mayor, del 19%, que contrasta con el 53% que habían crecido en igual período de 2025 respecto del año previo.

Contracción sobre ruedas

Lo que más se contrajo fueron las compras automotrices. Por caso, en el rubro de vehículos de carretera la caída fue del 65,6%, mientras que en vehículos para transporte de mercancías la contracción fue del 55% y en el vehículos para pasajeros fue del 41,1 por ciento.

También se contrajeron mucho la importación de partes y accesorios. En esto tiene mucho que ver la situación del mercado interno. “La merma en las compras del sector automotor ocurre en un contexto de sobre-stocks acumulados en la Argentina, menores niveles de demanda interna por bajas en los patentamientos y una diversificación de proveedores en curso desde Brasil hacia China y otros países fuera del Mercosur”, dice un pasaje del informe.

Argentina Brasil autos

Del lado de las exportaciones, que en junio sumaron USD 1.285 millones, el aumento fue del 16,9% anual en junio y del 3,6% en el acumulado del semestre, que revirtió una caída del 6,9% del trimestre enero-marzo.

El principal aumento, por lejos, fueron las ventas del sector petrolero-petroquímico: aumentaron 4.285% los envíos de aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos (de USD 1,6 millones en junio de 2025 a USD 71,1 millones el mes pasado) y las de polímeros de etileno “en formas primarias” aumentaron 105,2% anual, a USD 58 millones.

Las ventas de aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos aumentaron 4.285% y las de etileno “en formas primarias” 105,2% anual

En el sector automotriz, el desempeño exportador fue mixto: cayeron 23,3% anual las ventas de vehículos automóviles de pasajeros (a USD 134 millones) y 16,4% las de motores de pistón y sus partes (a USD 23 millones), pero aumentaron 21,5% las de vehículos automóviles para transporte de mercancías (a USD 352 millones).

Abeceb subraya que la demanda automotriz brasileña viene débil en 2026, debido a la presión inflacionaria sobre los salarios y tasas de interés superiores al 14% desde mitad de 2025. Si las ventas de autos mezclaron datos de distinto signo, las agrarias dieron casi todas negativo: cayeron 30% las ventas de trigo y centeno y 45% las de cebada, fenómeno atribuible a que los exportadores argentinos se volcaron al mercado asiático.

Factores cambiarios

En modo prospectivo, Abeceb señala que la reciente devaluación del peso argentino (del 5,2% en junio) y la tímida marcha del consumo y la actividad económica y el estancamiento de la industria argentina acotarán las importaciones desde Brasil. Otro factor es la apertura comercial parcial extra-Mercosur, en particular a China.

Del lado de las ventas, en tanto, las exportaciones mantendrían una dinámica robusta, gracias a la cosecha récord y los precios de la energía, aunque limitadas por una economía brasileña que -concluye el informe- “seguirá mostrándose deslucida en un año de altas tasas, salarios comprimidos, e incertidumbre electoral, por lo que Argentina dependerá de otros socios para traccionar su sector externo durante este año”.

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