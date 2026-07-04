República Dominicana: Autoridades arrestan a dos hombres tras decomiso de cocaína en aeropuerto

La DNCD arrestó a dos empleados del Aeropuerto Internacional de Las Américas por su presunta vinculación con el decomiso de 90 paquetes de cocaína.(Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado sobre el arresto de dos empleados del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), quienes han sido vinculados al reciente decomiso de 90 paquetes de cocaína.

El operativo, realizado en coordinación con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y bajo la supervisión del Ministerio Público, forma parte de una investigación que ya ha llevado a la prisión preventiva de otras cinco personas, según confirmó la propia DNCD en un comunicado oficial.

La entidad antidrogas explicó que los detenidos, Wilson Darío C. y Luis Miguel P., cumplían funciones dentro del aeropuerto y “serían parte del grupo que facilitó la entrada de los cinco bultos a la terminal, conteniendo los paquetes de la sustancia”, de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación. Ambos sujetos fueron arrestados en cumplimiento de órdenes judiciales y quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes en las próximas horas solicitarán medidas de coerción por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

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Wilson Darío C. y Luis Miguel P. habrían facilitado la entrada de cinco bultos con cocaína a la terminal. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Según el informe difundido por la DNCD, la operación tuvo lugar el viernes 26 de junio en el área destinada a servicios de alimentos y bebidas, donde agentes y fiscales localizaron los cinco bultos repletos de cocaína durante una inspección rutinaria. La sustancia, distribuida en un total de 90 paquetes, fue incautada como resultado de labores de vigilancia e inteligencia operativa, detalló la DNCD.

Mantienen abierta la investigación por intento de tráfico en el aeropuerto

El caso ha generado un despliegue conjunto entre la DNCD, el CESAC y el Ministerio Público, quienes continúan con las pesquisas para determinar la posible participación de otros empleados u operadores en el intento de tráfico. “Por la frustrada operación de narcotráfico, guardan prisión otras cinco personas, mientras el Ministerio Público y la DNCD avanzan en el proceso investigativo para determinar si hay otros implicados en el presente caso”, precisó la fuente oficial.

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La Dirección Nacional de Control de Drogas ha destacado la importancia de la colaboración interinstitucional tanto en la identificación de los responsables como en el desmantelamiento de redes criminales dentro de las infraestructuras aeroportuarias.

Las autoridades dominicanas arrestan a dos trabajadores del Aeropuerto Internacional de Las Américas, a quienes relacionan con el hallazgo de 90 paquetes de droga. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

De igual manera, a través del comunicado, el organismo reiteró que mantiene bajo custodia la sustancia incautada y que la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del caso y evitar nuevos intentos de tráfico de drogas por esta vía.

El operativo refuerza la vigilancia en los principales puntos de entrada y salida del país y subraya la vigilancia permanente que ejercen los cuerpos de seguridad sobre las operaciones logísticas del aeropuerto. Las autoridades han señalado que no descartan la posibilidad de nuevos arrestos en los próximos días, en función de los avances de la investigación y el análisis de las pruebas recolectadas hasta el momento.

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Al mismo tiempo, la DNCD señaló que se mantendrá informando a la ciudadanía sobre los resultados y avances del caso, como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.