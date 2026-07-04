Alerta naranja y amarilla por el frío extremo: qué zonas estarán afectas y cuáles son las recomendaciones para la ola polar

Varios vehículos circulan por una carretera cubierta de nieve en Malargüe, Mendoza, con montañas nevadas de fondo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró una alerta naranja por temperaturas extremas de frío en varias zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La advertencia responde a la presencia de una masa de aire polar que provocó el día más frío del año en la región central del país, con registros mínimos que descendieron por debajo de cero en numerosas localidades.

De acuerdo con el SMN, la alerta naranja implica un riesgo alto para la salud, con potencial impacto grave en grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Estos niveles de temperaturas extremas se traduce en la posibilidad de temperaturas muy peligrosas, capaces de afectar de manera severa la salud y el normal desarrollo de las actividades diarias.

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El pronóstico oficial para el viernes 3 de julio indicó una temperatura mínima de -1°C en la ciudad de Buenos Aires y niveles de hasta -5°C en el conurbano. Las zonas que están bajo alerta naranja en Buenos Aires son: Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Loberia, Tandil, Balcarce, Mar Chiquita, Ayacucho, Madariaga, Maipú, General Guido, Dolores, Pila, Castelli, Chascomús, Belgrano, Las Flores, General Paz, Monte, Lobos, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez, Navarro.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el sistema de alertas naranja y amarilla

Por otro lado, el SMN publicó una alerta amarilla por frío extremo que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, parte de Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

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El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional es la herramienta responsable de informar en tiempo real sobre riesgos meteorológicos y anticipar fenómenos que puedan afectar la salud, la movilidad y los servicios esenciales. La alerta naranja señala peligro alto para la población, mientras que la alerta amarilla advierte sobre posibles efectos moderados, principalmente en sectores vulnerables.

El pronóstico extendido del SMN indica que el frío intenso persistirá en el centro y norte del país durante los próximos días, con posibilidad de que las alertas continúen activas por la permanencia de la ola polar.

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El clima en AMBA durante el fin de semana

Para el fin de semana, en el AMBA, se prevén condiciones de frío intenso y escasa probabilidad de precipitaciones. El sábado 4 de julio se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 11°C, con cielos parcialmente nublados y vientos leves.El domingo se anticipa un aumento de la nubosidad, con mínimas de 9°C y máximas de 12°C, además de una probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires muestra persistencia de bajas temperaturas según el SMN

A partir del lunes 6, las temperaturas tenderán a un leve ascenso. Se pronostica una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Entre el martes 7 y el jueves 9, las máximas oscilarán entre 16°C y 17°C, con mínimas que se mantendrán entre 6°C y 7°C, bajo condiciones de cielo mayormente nublado y vientos suaves.

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Durante estos días, la ola de frío también dejó postales inusuales en distintos puntos del país: se reportaron nevadas en Mar del Plata —por primera vez en 35 años—, Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres en Buenos Aires, además de localidades de Córdoba como La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita. En Tucumán, la nieve cubrió Tafí del Valle, generando impacto turístico y nuevas alertas en rutas y caminos.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.