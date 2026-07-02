Crimen y Justicia

Una mujer fue apuñalada por su pareja en Bahía Blanca: sus dos hijos tenían cocaína en sangre

Tras haber sido asistida en un centro de salud, la madre de los menores quedó detenida. En el domicilio hallaron 18 plantas de marihuana

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Los niños debieron ser asistidos en un hospital en Bahia Blanca
Los niños debieron ser asistidos en un hospital en Bahia Blanca

Una mujer y sus dos hijos menores de edad debieron ser asistidos este martes en un hospital de Bahía Blanca luego de haber sido víctimas de un dramático episodio en una vivienda de Villa Esperanza. Ella fue encontrada apuñalada, mientras que los menores presentaban síntomas de intoxicación con cocaína.

Cuando el personal del Comando de Patrulla llegó al domicilio de calle 1810 al 300 luego de un llamado al 911 por parte de los vecinos, se encontraron con la mamá de los niños de 3 y 11 años con varias heridas.

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Estaba tirada en el piso y tenía lesiones visibles en la cabeza. Incluso, el equipo de emergencias constató una herida punzocortante compatible con el uso de un arma blanca.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, recuperó el conocimiento y señaló a su pareja como el agresor. Según relató, el hombre ya se había retirado de la vivienda.

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La mujer fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna en estado consciente y sin riesgo de vida, mientras que los niños que se encontraban en el domicilio también fueron atendidos en el mencionado centro de salud, donde los estudios realizados indicaron que presentaban signos de intoxicación por cocaína, de acuerdo con la información brindada por La Brújula.

El operativo continuó con un procedimiento en el lugar en donde los uniformados hallaron en el interior un invernadero con 18 plantas de cannabis sativa, que fueron secuestradas de forma preventiva. Por disposición judicial, la mujer quedó detenida. En tanto, las autoridades trabajan para poder localizar a la pareja.

En la causa intervienen la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) de turno y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Un bebé de tres meses intoxicado con cocaína en Bahía Blanca

Primer plano del pie de un bebé conectado a múltiples tubos médicos con cintas adhesivas sobre una manta blanca en un entorno hospitalario.
Hospitalizaron a un bebé intoxicado con cocaína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de orina practicado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca detectó presencia de cocaína en un bebé de tres meses que había ingresado al centro de salud con fiebre y dificultades respiratorias. Esto ocurrió hace tan solo dos semanas, y obligó a las autoridades sanitarias y judiciales a iniciar los protocolos correspondientes.

La situación llegó a conocimiento de las autoridades a partir de la denuncia de una médica pediatra del hospital, quien advirtió síntomas inusuales durante la evaluación clínica del lactante. Los estudios de rutina ordenados en ese marco arrojaron resultado positivo para cocaína, lo que derivó en la apertura de una causa judicial bajo la carátula de “Averiguación de ilícito”.

La mujer a cargo del bebé, de 31 años, fue interrogada por el equipo médico y negó haber consumido estupefacientes. Por su parte, las autoridades dieron inicio a una investigación para determinar cómo y en qué circunstancias el niño fue expuesto a la sustancia, y si existió negligencia o intencionalidad por parte de los adultos responsables de su cuidado.

En la causa intervienen la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 1 (UFIJ N° 1) y los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La UFIJ ordenó además la intervención del Juzgado de Familia, siguiendo los protocolos previstos para casos de exposición a estupefacientes en menores. De acuerdo con lo informado por La Nueva, el bebé permanece estable y bajo observación en el área de pediatría del hospital.

Entre las diligencias ordenadas figuran la ampliación de los análisis toxicológicos, entrevistas con familiares y allegados, la revisión de antecedentes en organismos de niñez y adolescencia, y una evaluación del entorno en el que vive el menor para establecer si existen riesgos adicionales para su salud o seguridad.

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