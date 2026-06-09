Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: el video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka luego de descartar el cuerpo

Las imágenes fueron incorporadas al expediente y registran al principal acusado junto a la dueña del vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente. Ambos están hoy detenidos en la causa

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Femicidio de Agostina Vega: el video de Barrelier con Soledad y el Ford Ka luego del femicidio (Video/Gentileza de ElDoce.tv)

Un video incorporado a la investigación por el femicidio de Agostina Vega muestra por primera vez a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani, después del femicidio de la adolescente de 14 años. La filmación fue difundida este martes por el ElDoce.tv y corresponde al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13, en barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.

Según la reconstrucción judicial, ese mismo día Barrelier habría utilizado el Ford Ka negro propiedad de Andreani para trasladar y descartar el cuerpo de la víctima en un descampado de Ampliación Ferreyra. Lo grabó una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros, según explicaron fuentes del caso a Infobae.

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Por eso, las imágenes adquirieron relevancia dentro del expediente.

Imagen de pantalla dividida con un hombre de cabello gris y barba a la izquierda y una mujer con pañuelo y rastas en un local nocturno a la derecha.
Claudio Barrelier y Soledad Andreani: él está acusado del femicidio de Agostina Vega; ella de encubrimiento agravado

En la secuencia, que encabeza esta nota, se observa el automóvil estacionado frente a un comercio. Primero desciende Andreani, vestida con un buzo claro, riñonera y lentes oscuros. En un momento también se la ve hablando por teléfono. Minutos después aparece Barrelier, quien baja del asiento del conductor del vehículo y mantiene una conversación con la mujer.

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Las imágenes muestran además que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior. Luego la dobla y la vuelve a guardar. Más tarde, ambos realizan compras en el comercio y cargan distintos elementos dentro del vehículo.

De acuerdo con la investigación, el registro fue captado poco después del horario en que los investigadores sitúan el descarte de los restos de Agostina. La franja horaria considerada clave va desde las 10 hasta las 12 del mediodía de ese lunes 25 de mayo.

Barrelier y Andreani Ford Ka
Barrelier abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior

La difusión de las imágenes se produce un día después de la detención de Andreani. La mujer, expareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka, quedó imputada por encubrimiento agravado. En el expediente consta además que el vehículo fue lavado después de haber sido utilizado por el principal acusado.

Para el fiscal Raúl Garzón, el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24 en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier. Actualmente, Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de la menor, mientras que Andreani y Osvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

El detalle de la manta o frazada que Barrelier retira del baúl del automóvil cobra interés a la luz de una declaración previa de Fassetta, quien vivía en una habitación de la casa. En una entrevista con TN, el hombre aseguró que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama, una circunstancia que calificó como llamativa.

En una entrevista con TN, Osvaldo Fassetta aseguró que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama (Video/TN)

Por su parte, Marina Romano, abogada de Andreani, sostuvo que las imágenes difundidas este martes coinciden con la versión que su clienta ya había brindado ante la fiscalía.

Según explicó, la mujer declaró que aquel día estuvo junto a Barrelier en un kiosco y posteriormente en una ferretería para comprar materiales destinados a reparar una puerta. De acuerdo con la defensa de Andreani, esos movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad incorporadas a la investigación.

Romano también indicó que Andreani atraviesa actualmente una crisis de salud mental y permanece internada en un hospital neuropsiquiátrico. Según afirmó, aún no contaba con un diagnóstico definitivo.

El femicidio también tuvo fuertes consecuencias en el círculo íntimo de la Agostina. Mientras la madre de la adolescente permanece internada, su abuelo, Miguel Heredia, fue dado de alta en las últimas horas luego de haber sufrido una descompensación en medio del dolor por el asesinato de su nieta.

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