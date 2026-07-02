Los gobernadores de Corrientes y Chaco respaldaron a Santilli como nuevo Jefe de Gabinete pero le marcaron agenda

El jefe de Gabinete Diego Santilli, el gobernador de Chaco Leandro Zdero y el de Corrientes Juan Pablo Valdés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés y su par chaqueño Leandro Zdero coincidieron en subrayar el diálogo como principal cualidad del nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli. No obstante, dejaron saber que la expectativa es que haya un mejor vínculo Nación - Provincias, sobre todo en lo que a obras se refiere.

Ambos mandatarios provinciales coincidieron el miércoles en el acto protocolar de reasunción de Carlos Larroza como rector de la Universidad Nacional del Nordeste. Horas antes habían estado sentados en el Salón Blanco de la Casa Rosada en la jura de Diego Santilli.

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En diálogo con la prensa local antes del evento, Valdés aseveró: “Venimos trabajando ya hace rato con el “Colo” Santilli. Estamos contentos porque sentimos que el jefe de Gabinete es una persona que ya ha recorrido, y mucho la República Argentina. Y que ha dialogado con los gobernadores y conoce nuestra problemática”, sostuvo.

Luego, puntualizó: “Tenemos a una persona cercana como jefe de gabinete. Espero que termine articulando la relación Nación - Provincias y que sea mucho más fluida que ahora”

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Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés participan en un acto en la Universidad Nacional junto al rector Carlos Larroza

En esa misma línea, Zdero señaló: “Santilli está permanentemente comunicado con nosotros. Hemos tenido siempre un ida y vuelta constante de diálogo. Tal es así que podría decir que cada diez o quince días estamos en comunicación respecto de los avances y gestiones. Él venía teniendo un seguimiento de cada una de las provincias, en particular de la nuestra, sobre los temas que estábamos avanzando”, agregó.

Expectativas

El mandatario correntino señaló: “Hoy tenemos mucha expectativa y esperanzas en que la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete va a poder consolidar la gestión del Gobierno nacional. De esta manera, nosotros los gobernadores vamos a tener una herramienta de diálogo mucho más fuerte con el Gobierno nacional y poder destrabar obras importantes", expresó.

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Luego, marcó que con Chaco y Misiones “tenemos intereses muy similares, situaciones complejas en materia de conectividad vial y gas”. Con Santilli en este nuevo lugar “podemos trabajarlo con una persona que conoce perfectamente la problemática de la provincia”, agregó.

El gobernador chaqueño consignó, en tanto, que la fusión del Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete ayudará “mucho a la gestión, en los trámites y lograr, por ejemplo, un aval soberano para un financiamiento como el que hemos logrado en la ruta 9 desde Miraflores a La Hachera”, indicó Zdero.

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El ministro del Interior recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco

Más adelante, agregó que este movimiento de piezas en el gabinete de Milei tendrá “una mirada amplia a fin de seguir trabajando por lo que necesitamos en la provincia, por lo que queremos para el Chaco, pero para que le vaya bien al país”.

Una obra pendiente

En la agenda chaco - correntina hay un tema excluyente: el segundo puente entre las capitales provinciales. Cuando las provincias plantearon la cuestión al Ministerio de Economía, la respuesta fue contundente: la Nación no pondrá la plata, deben buscar inversores privados.

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Al respecto, Valdés comentó: “Venimos trabajando con Leandro (Zdero) en la búsqueda de algo que nos había requerido «Toto»: la posibilidad de encontrar el inversor o que las provincias financiemos la construcción de la obra.

“Creo que hallamos a la empresa, a los inversionistas que pueden llevarla adelante. Debemos tener reuniones con Zdero antes de encontrarnos con el Jefe de Gabinete”, agregó.

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"Esperemos que a fin de año podamos contar con alguna respuesta concreta para nuestros ciudadanos“, concluyó.