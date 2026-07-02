Política

Kicillof reunió a intendentes propios y dijo estar dispuesto a competir internamente contra el kirchnerismo

Fue en un encuentro en La Plata. Un grupo de intendentes le volvió a pedir que fuera candidato, aunque lo plantearon como un anhelo personal. Días atrás, el mandatario había ordenado no confrontar con el sector de CFK

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Vista frontal de una gran audiencia, mayormente mujeres, aplaudiendo y levantando las manos en un evento. Algunas sonríen, con pancartas azules de fondo
El gobernador bonaernese Axel Kicillof plantea que es año de construcción y no de candidaturas

Axel Kicillof reunió este jueves a intendentes peronistas junto a legisladores nacionales y provinciales que se enrolan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El encuentro, que se llevó adelante en la ciudad de La Plata, se dio en medio de la discusión interna del PJ en base en la construcción y estrategia electoral de cara a las elecciones del año que viene y dejó como resultado el planteo que algunos intendentes llevaron a la mesa para que el gobernador se convierta en el candidato presidencial del peronismo. Fuentes que participaron del encuentro deslizaron que se trató de un deseo de los jefes comunales para los próximos pasos del armado de Kicillof, pero el mandatario volvió a ratificar que este año es de “construcción política” para avanzar en una alternativa al gobierno de Javier Milei, aunque dejó abierta la posibilidad de una competencia electoral interna, vía PASO o -en caso de que no haya Primarias- con un espacio propio, en caso de que no haya acuerdo con el kirchnerismo y el resto de los sectores del peronismo.

La posición del Ejecutivo en medio de la interna del peronismo es, de momento, no confrontar ni responder a lo que considera ataques y acusaciones de parte de las diferentes figuras del kirchnerismo y que en los últimos días tuvieron al jefe del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, y al senador peronista Mario Ishii como arietes de esta secuencia. Se visibilizó en la última sesión de la Cámara alta. La destinataria fue la vicegobernadora Verónica Magario. Berni le endilgó en plena sesión que tanto ella como Kicillof fueron candidatos producto de la decisión política de Cristina Kirchner. Todo, ante la demanda del kirchnerismo para que Kicillof recurra a San José 1111 y se reúna con la expresidenta. Este jueves, Magario estuvo presente en la reunión del MDF y habló sobre esta cuestión con la que tiene que convivir en la Cámara alta.

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Un hombre vestido con traje habla en un podio con micrófono, mientras sostiene papeles. Otras personas están sentadas en escritorios con micrófonos
Sergio Berni jefe del bloque Fuerza Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires

Kicillof escuchó primero las palabras del ministro Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y de Carlos Bianco (Gobierno). Además, también tuvieron micrófono para expresarse un intendente por sección electoral. Por la Primera lo hizo Pablo Descalzo (Ituzaingó); por la Segunda sección, Cecilio Salazar (San Pedro); Andrés Watson (Florencio Varela), por la Tercera sección; Carlos Ferraris (Lenadro N. Alem), por la Cuarta sección; Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), por la Quinta sección; Alfredo Fisher (Laprida), por la Sexta sección y Gustavo Cocconi (Tapalqué), por la Séptima. Finalmente, Julio Alak (La Plata) hizo uso de la palabra por la Octava sección electoral.

El intendente de la capital bonaerense fue uno de los que volvió a posicionar a Kicillof como candidato presidencial por el peronismo para las elecciones del año que viene. No fue la primera vez que se pronunció en este sentido. Otro intendente que trazó la misma línea discursiva fue Cocconi de Tapalqué.

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“Le transmitimos cómo está la situación en los distritos y le garantizamos acompañamiento para su candidatura”, aseguró uno de los intendentes que participó del encuentro de este jueves. “Axel nos dijo que hay que seguir trabajando en la construcción del espacio y que no está dispuesto a negociar bajo el sometimiento”, agregó la misma fuente; en lo que pareció ser la novedad del mitín que fue de carácter netamente político.

Axel Kicillof entrega escrituras con Julio Alak
El intendente de La Plata, Julio Alak, junto a Kicillof

También hubo presencia de diputados nacionales por la Provincia que reportan al MDF como Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Juan Marino, Hugo Yasky y Hugo Moyano (h). En representación de los legisladores habló Yasky.

La línea discursiva del Ejecutivo es la que traza el gobernador. Incluso, antes de la reunión de este jueves, Kicillof encabezó una ronda de negocios con pymes y empresarios en el distrito de Ituzaingó. Es algo que viene haciendo desde el inicio de su gestión y tiene al ministro de Producción, Augusto Costa, como el principal articulador entre los sectores empresariales y el Gobierno provincial. Allí hizo un duro diagnóstico de la situación industrial. “Es muy cruel lo que está pasando; se perdieron 26.000 empresas”, dijo. Luego, en una ronda de prensa en la que le consultaron si tenía ganas de ser candidato ante este panorama, consideró: “Yo digo siempre que este no es un año de candidaturas, de campañas. Digo que es un año de organización, es un año de construcción”. Frente a intendentes repitió esta idea.

Además de los jefes comunales, también estuvieron en la tarde de este jueves los ministros Larroque, Bianco, Pablo López (Economía), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Agustina Vila (Secretaria General), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Estela Díaz (Mujeres y Diversidades), Cristian Girard (ARBA), Santiago Pérez Teruel (Asesor General de Gobierno).

El encuentro de este jueves se dio en el marco de una reinante tensión interna dentro del peronismo. El miércoles, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el peronismo volvió a exponer sus diferencias. El gobernador había hecho un encuentro reservado en la Quinta de San Vicente con algunos intendentes y dirigentes. Colocó un arreglo floral en el mausoleo de quien fuera presidente del país en tres oportunidades. En esas actividades no hubo representantes del espacio político de Cristina Kirchner.

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