Alerta en el Caribe Sur de Costa Rica: advierten por presencia de fragata portuguesa en el Parque Nacional Cahuita

Ejemplar de fragata portuguesa identificado en la costa del Parque Nacional Cahuita, reconocido por su burbuja azul y tentáculos translucidos. Cortesía: MINAE

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), activó una alerta preventiva por la presencia de la fragata portuguesa (Physalia physalis) en el Parque Nacional Cahuita, ubicado en el Caribe sur de Costa Rica. Esta advertencia busca proteger tanto a turistas como a residentes locales de los riesgos asociados con esta especie marina, reconocida por su potencial tóxico y su impacto en la salud de quienes frecuentan la zona costera.

El SINAC detectó varios ejemplares de fragata portuguesa en las playas del parque nacional y en sectores cercanos a áreas de alta visitación. La especie, fácilmente identificable por su burbuja azul o púrpura que flota en la superficie del mar, resulta especialmente peligrosa por los tentáculos dotados de células urticantes capaces de producir quemaduras intensas, dolor severo e incluso reacciones alérgicas graves. El comunicado de las autoridades ambientales detalla que el riesgo se mantiene aun si el animal se encuentra muerto sobre la arena, ya que los tentáculos pueden conservar su toxicidad durante varias horas.

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El SINAC destacó que la aparición de la fragata portuguesa suele coincidir con determinadas condiciones oceanográficas y corrientes marinas, lo que incrementa la posibilidad de avistamientos en playas como Cahuita durante estos periodos. Por este motivo, la institución mantiene un monitoreo constante en la zona, incrementa la presencia de guardaparques y refuerza la señalización en los puntos de acceso al parque.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía subrayan la importancia de la prevención y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales para evitar accidentes. Entre las principales recomendaciones se incluyen: no tocar la fragata portuguesa bajo ninguna circunstancia, ya sea en el mar o en la arena; evitar caminar descalzo en las zonas donde se hayan reportado ejemplares y abstenerse de ingresar al mar si se observa la presencia de estos organismos flotantes o varados.

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Burbuja azul de una fragata portuguesa flotando cerca de la costa del Parque Nacional Cahuita. Cortesía: MINAE

En el caso de contacto accidental con los tentáculos de la fragata portuguesa, el SINAC instruye a los visitantes a lavar la zona afectada únicamente con agua de mar, sin utilizar agua dulce, y a retirar los restos de tentáculos con un objeto rígido o pinzas, nunca con la mano. Además, se recomienda no frotar la piel bajo ninguna circunstancia, ya que esto puede agravar la lesión. Si la persona afectada presenta síntomas como dolor intenso, dificultad para respirar, vómitos o signos de reacción alérgica, debe buscar atención médica de inmediato.

El Parque Nacional Cahuita es uno de los principales atractivos turísticos de la región Caribe, conocido por su biodiversidad, playas de arena blanca y arrecifes de coral. Miles de visitantes acuden anualmente para disfrutar de actividades recreativas y de contacto con la naturaleza. Ante la actual situación, el MINAE y el SINAC han reforzado la comunicación con los turistas y visitantes, colocando avisos en las casetas de control, incrementando la vigilancia y coordinando acciones con los cuerpos de socorro locales.

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Las autoridades recuerdan que el personal de guardaparques y socorristas está disponible para orientar a los visitantes y brindar información actualizada sobre la situación en la playa. El MINAE recomienda consultar los canales oficiales del Área de Conservación La Amistad Caribe antes de planificar cualquier visita a la zona, ya que allí se publican actualizaciones sobre la presencia de la fragata portuguesa y las medidas de prevención vigentes.

La fragata portuguesa, aunque relacionada comúnmente con medusas, pertenece a un grupo distinto de organismos y se caracteriza por su capacidad de desplazarse grandes distancias a la deriva sobre la superficie marina. Su presencia en el Caribe costarricense no es habitual, pero puede registrarse en determinadas épocas del año o tras eventos climáticos que alteren las corrientes oceánicas.

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Vista panorámica de la playa de Cahuita, escenario de la alerta emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía. Cortesía: MINAE

El Ministerio de Ambiente y Energía enfatiza que la colaboración de los visitantes resulta fundamental para mantener la seguridad en el área protegida. Se insta a acatar todas las indicaciones del personal y a reportar cualquier avistamiento de fragatas portuguesas a las autoridades del parque.

La alerta permanecerá vigente hasta que los monitoreos confirmen la ausencia de la especie en el área recreativa. Mientras tanto, el MINAE reitera su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los visitantes y la conservación del patrimonio natural costarricense.