Encontraron un cadáver en Córdoba e investigan si se trata del cuerpo de una mujer que desapareció en mayo

El personal del Ministerio Público Fiscal y fuerzas de seguridad inspecciona la escena en La Falda, Córdoba, por el hallazgo de un cadáver asociado a una mujer desaparecida (El Doce.tv)

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona descampada de La Falda puso en alerta a la población y a las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba. Ahora, la Justicia investiga si el cuerpo corresponde al de una mujer que desapareció en mayo.

Las fuerzas de seguridad localizaron los restos en la intersección de Santiago del Estero y Río Quinto, un sector del valle de Punilla. El procedimiento fue llevado a cabo ayer miércoles, cuando los investigadores, tras semanas de búsqueda, obtuvieron pistas que los guiaron hasta el lugar señalado, según informaron fuentes consultadas por ElDoce.tv.

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El hallazgo se produjo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas del todo, pero los primeros informes indican que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Hace aproximadamente un mes, y a pocos metros de este lugar, había sido encontrado un cráneo en el patio de una vivienda ubicada sobre Río Quinto al 500, en el barrio Molino de Oro.

En esa oportunidad, las autoridades dispusieron una serie de estudios para establecer si los restos eran humanos y, en caso afirmativo, determinar su origen, sexo y antigüedad. Una de las hipótesis iniciales señalaba que el cráneo podría haber sido trasladado hasta la propiedad por un perro del vecindario, aunque hasta ahora no se han difundido los resultados finales de esas pericias.

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Personal de la Dirección de Investigaciones Criminales y del Departamento de Homicidios, bajo las directivas de la Justicia, trabajó en el sitio para preservar la escena y comenzar el proceso de identificación de los restos. La prioridad de las autoridades es determinar si el cuerpo hallado corresponde a la mujer desaparecida, cuya búsqueda había movilizado a la familia y a diversas organizaciones sociales en las últimas semanas.

La Policía trabaja en la identificación del cadáver encontrado en La Falda, provincia de Córdoba y su relación con la mujer desaparecida en mayo pasado

La recolección de pruebas en el lugar fue realizada bajo estrictos protocolos, dada la sensibilidad del caso y el avanzado estado de descomposición del cadáver.

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Hace dos semanas, encontraron el cuerpo de Nélida Gómez, una mujer de 84 años, que era intensamente buscada desde hacía quince días tras desaparecer en la localidad bonaerense de San Justo, provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes allegadas a la investigación a Infobae, el cadáver fue encontrado al costado de la Autopista del Oeste, a la altura de la ciudad perteneciente al partido de Morón. La identificación fue realizada por un familiar de la fallecida.

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La mujer vivía sobre la calle Lezica al 3200, en San Justo, y era intensamente buscada desde el pasado 9 de junio, cuando salió sola de su casa y nunca regresó.

A partir de ese momento, su familia inició una intensa campaña de difusión en redes sociales para intentar localizarla. Sus seres queridos compartieron flyers con su fotografía y detallaron que medía aproximadamente 1,60 metro, era de contextura delgada y padecía Alzheimer. Desde el momento de su desaparición, no habían vuelto a tener noticias sobre su paradero. La denuncia por su desaparición había sido radicada en la comisaría 1ª de San Justo, bajo la carátula de averiguación de paradero.

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