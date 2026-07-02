Honduras

Honduras: Una niña de 4 años y una mujer mueren tras explosión de cohetería en Copán

Una niña de cuatro años y una mujer fallecieron tras la explosión registrada en una vivienda en Nueva Arcadia, Copán. Otras personas permanecen hospitalizadas con quemaduras graves.

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La explosión ocurrió en una vivienda de Nueva Arcadia, Copán .(FOTO: HCH)
La explosión ocurrió en una vivienda de Nueva Arcadia, Copán .(FOTO: HCH)

La explosión ocurrida este miércoles en una vivienda del barrio La Colmena, en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, dejó un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad, según confirmaron las autoridades.

El incidente se registró al interior de un inmueble donde presuntamente se realizaban trabajos relacionados con pólvora y material pirotécnico, provocando una fuerte detonación que alarmó a los habitantes del sector.

Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de apenas cuatro años, quien sufrió graves lesiones producto de la explosión y falleció a consecuencia de las heridas.

Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer que permanecía recibiendo atención médica en el Hospital de Occidente, elevando a dos el número de víctimas mortales.

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<b>Varias personas permanecen hospitalizadas</b>

De acuerdo con la información preliminar, al momento de la explosión se encontraban varias personas dentro de la vivienda, incluyendo menores de edad y adultos.

Los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente a la estación de la Cruz Roja Hondureña de la zona, donde recibieron atención prehospitalaria antes de ser remitidos al Hospital de Occidente.

Personal médico informó que algunos pacientes presentan quemaduras de tercer grado y lesiones de consideración, por lo que su estado de salud continúa siendo delicado.

Las autoridades no han precisado el número exacto de personas heridas, aunque indicaron que varios pacientes permanecen bajo observación médica.

<b>Investigan las causas de la explosión</b>

Equipos de investigación y autoridades competentes se desplazaron al lugar del incidente para determinar las circunstancias que provocaron la explosión.

Las diligencias buscan establecer si en la vivienda se cumplían las medidas de seguridad necesarias para la manipulación y almacenamiento de materiales explosivos.

Una niña de cuatro años figura entre las víctimas mortales. (FOTO: La Prensa)
Una niña de cuatro años figura entre las víctimas mortales. (FOTO: La Prensa)

Asimismo, las autoridades intentan determinar las condiciones en las que se realizaban las labores relacionadas con la elaboración o manipulación de productos pirotécnicos.

Hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre las causas exactas del accidente.

<b>Consternación en la comunidad</b>

La tragedia ha generado conmoción entre los habitantes de Nueva Arcadia, quienes lamentan la muerte de la menor y de la segunda víctima.

Vecinos del sector manifestaron su solidaridad con las familias afectadas y expresaron preocupación por los riesgos asociados al manejo de materiales explosivos en zonas residenciales.

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Las autoridades locales también hicieron un llamado a extremar las medidas de seguridad en actividades relacionadas con la manipulación de pólvora y otros materiales peligrosos.

<b>Riesgos del manejo de pólvora</b>

Especialistas recuerdan que la manipulación de materiales pirotécnicos sin las medidas adecuadas puede provocar explosiones, incendios y lesiones graves.

En Honduras, los cuerpos de socorro y las instituciones de emergencia mantienen campañas permanentes de prevención para reducir accidentes relacionados con la pólvora.

Las investigaciones continuarán en las próximas horas mientras las autoridades esperan conocer la evolución médica de los heridos que permanecen hospitalizados.

La comunidad de Nueva Arcadia permanece consternada por una tragedia que cobró la vida de dos personas y dejó a varias familias afectadas.

Las autoridades investigan las causas del incidente. (FOTO: La Tribuna)
Las autoridades investigan las causas del incidente. (FOTO: La Tribuna)

Las autoridades de socorro también reiteraron el llamado a la población para evitar el almacenamiento y manipulación de pólvora en viviendas, especialmente cuando existen menores de edad en el lugar.

Organismos de emergencia señalan que este tipo de materiales requiere medidas especiales de seguridad debido al alto riesgo de incendios y explosiones que pueden poner en peligro a familias enteras.

Mientras continúan las investigaciones, habitantes de Nueva Arcadia han expresado su preocupación por la presencia de talleres artesanales de pólvora en zonas residenciales.

Los vecinos esperan que las autoridades determinen las causas del incidente y adopten medidas que permitan prevenir nuevas tragedias en la comunidad.

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