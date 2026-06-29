Tragedia en un torneo de fútbol en Santa Fe: un policía tiene muerte cerebral tras una brutal agresión

El video muestra una multitud de personas congregadas en un espacio abierto con árboles y edificaciones al fondo. Se observa a una persona en el suelo, rodeada por el grupo. Cinta amarilla de seguridad es visible en el césped. La secuencia registra un incidente violento en el que un agente policial sufrió una perforación en el cráneo con un objeto de hierro. Este material documenta la cobertura de un evento noticioso.

Un policía de Santa Fe permanece internado este lunes con muerte cerebral tras resultar gravemente herido durante los incidentes registrados después de la final de la Liga Cañadense de Fútbol, disputada este domingo entre Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería, y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá.

Según confiaron fuentes policlaies a Infobae, la víctima fue identificada como Eduardo Damián López, de 35 años, oriundo de Rosario y efectivo que cumple funciones en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

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De acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, López permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de su ciudad. El efectivo presenta muerte cerebral debido a las severas lesiones sufridas en la cabeza, durante los incidentes ocurridos al término del encuentro deportivo, en el estadio de Cremería, donde Sportivo Las Parejas logró quedarse con el título.

Los disturbios comenzaron durante el operativo de desconcentración de ambas parcialidades. En ese contexto, un grupo de inadaptados mantuvo un violento enfrentamiento con los efectivos policiales presentes en el lugar, y López se llevó la peor parte.

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El policía recibió un piedrazo en la cabeza, se desvaneció e impactó contra un elemento filoso que, en principio, le había provocado muerte cerebral (Foto: gentileza Cadena 3)

Las primeras versiones indicaban que había sufrido una lesión compatible con el impacto de un elemento metálico. Sin embargo, con el avance de la investigación surgió una hipótesis más precisa sobre la mecánica del ataque.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el efectivo habría recibido el impacto de una piedra en medio de los disturbios. El golpe le provocó la pérdida del equilibrio y una posterior caída contra una estructura metálica ubicada en el lugar. Como consecuencia de ese doble impacto, sufrió una gravísima lesión en la región occipital del cráneo.

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El video que encabeza esta nota muestra los momentos posteriores al brutal ataque, con una decena de personas que rodeaban a López mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

El intendente de Carcarañá, Miguel Vázquez, aseguró que los incidentes comenzaron cuando “un grupo de inadaptados” intentó ir a buscar a los jugadores de Sportivo Las Parejas tras la derrota de Cremería. “Ahí se desató una batalla campal”, dijo a medios locales.

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Luego del ataque, López recibió asistencia médica inicial en Carcarañá, pero debido a la gravedad del cuadro, luego fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) hacia Rosario.

El policía fue atendido por el personal médico del HECA, pero no sobrevivió a las graves lesiones (X: @MuniRosario)

El ingreso al HECA se realizó bajo custodia policial para agilizar la atención médica. Allí fue intubado y quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

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Desde el primer momento, los médicos advirtieron que las lesiones son extremadamente graves. Durante las horas siguientes, el cuadro clínico continuó deteriorándose hasta que este lunes se confirmó que presenta muerte cerebral.

La investigación avanza con cuatro demorados

La causa permanece bajo la órbita de la Justicia santafesina, que intenta determinar con precisión cómo se produjo la agresión y quiénes participaron de los hechos que derivaron en la muerte del uniformado.

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Hasta el momento, cuatro personas fueron demoradas en el marco de la investigación. Los fiscales trabajan para establecer cuál fue la responsabilidad concreta de cada una y si existen más involucrados en los disturbios.

Para reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos, los investigadores analizan imágenes captadas por cámaras de seguridad, registros audiovisuales tomados por asistentes al partido, actas policiales y testimonios de testigos presenciales.

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Uno de los principales objetivos es identificar a la persona que habría arrojado el objeto que impactó contra el policía y determinar si existieron otras agresiones previas o posteriores al momento en que resultó herido.

Lo que debía ser una jornada de festejo para el campeón de la Liga Cañadense terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó como saldo la muerte de un integrante de la fuerza de seguridad y una investigación judicial que busca esclarecer responsabilidades.

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