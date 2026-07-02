Condenaron a ocho años de prisión a un hombre por abusar de su hijo menor en Salta

Un padre fue condenado por abusar de su propio hijo en Salta

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hijo menor de edad en Salta.

La presentación contra el hombre de 29 años estuvo en manos de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien actualmente se desempeña de manera interina en la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS).

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El imputado enfrentaba cargos por delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo y por la guarda, en perjuicio de su propio hijo, un menor de nueve años.

La audiencia, desarrollada ante la jueza del distrito Centro Sandra Espeche, concluyó con un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, el acusado confesó los hechos y se llegó a una resolución consensuada entre las partes. La jueza dictó una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y ordenó la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos.

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El caso fue denunciado tras conocerse que el hombre habría aprovechado la ausencia de la madre del menor y la convivencia cotidiana, así como la relación de autoridad propia del vínculo paterno-filial, para perpetrar actos continuados de abuso sexual entre los meses de marzo y junio del corriente año. La situación de vulnerabilidad de la víctima fue señalada como un factor agravante en la imputación.

Según la denuncia, los abusos ocurrieron en diversos momentos entre marzo y junio de este año.

La audiencia concluyó con un acuerdo de juicio abreviado donde el acusado confesó los hechos

Enjuician a un hombre que abusó del bebé de su ex pareja

Hace dos semanas, un hombre de 35 años comenzó a ser enjuiciado en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, acusado de abusar sexualmente de su ex pareja y la beba de 11 meses de la mujer. Los hechos sucedieron entre 2021 y 2023. Otro menor fue víctima de agresiones y amenazas.

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El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de la capital provincial, abarca hechos que involucran a su ex pareja, la hija menor de edad de ambos y el hijo de la mujer.

V. E. llega a esta instancia judicial con cargos que incluyen desobediencia judicial, abuso sexual con acceso carnal en concurso real, abuso sexual sin acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, amenazas reiteradas y lesiones leves reiteradas.

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La causa se concentra en un patrón de violencia y desobediencia a las órdenes judiciales, situaciones que, según la acusación, se extendieron durante más de dos años. El fiscal Vladimir Glinka está a cargo de la presentación de las pruebas y la exposición de los hechos, que describen un entorno familiar marcado por el temor y la vulneración de derechos.

De acuerdo a lo informado por el portal El Territorio, el Tribunal Penal Dos abrió el debate oral con la exposición de los cargos, en una jornada que reunió a testigos, familiares y profesionales vinculados a la causa. El juicio, organizado en tres audiencias, prevé la declaración de la denunciante, así como de especialistas y otros testigos que aportarán elementos claves para el análisis de los hechos.

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En línea con la acusación del Ministerio Público Fiscal, V. E. habría incumplido en reiteradas oportunidades una orden de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, dictada por el Juzgado de Paz de Concepción de la Sierra. Entre los episodios señalados, se destaca un hecho ocurrido en marzo de 2023, cuando el imputado habría ingresado a la vivienda de su ex pareja pese a estar vigente la restricción.