Guatemala: Estudiante de la USAC resulta herido en protestas contra Walter Mazariegos

Estudiante de medicina resulta herido tras ataques con artefactos explosivos desde el interior del campus central durante protestas contra el rector Walter Mazariegos. (Cortesía)

Un estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fue gravemente herido este miércoles, luego de que grupos afines al rector Walter Mazariegos lanzaran bombas y otros objetos desde el interior del campus central.

La víctima fue identificada únicamente como Víctor, para resguardar su seguridad. Compañeros y testigos de los hechos narraron a Infobae que desde las primeras horas de la mañana acudieron a la USAC para realizar una manifestación pacífica.

No obstante, personas afines a Mazariegos ya los esperaban con bombas lacrimógenas, pistolas de balines, morteros de pirotecnia y hasta una bomba de agua, armas que eran utilizadas en su contra con el propósito de dispersarlos y evitar las protestas.

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Pasaron toda la mañana y parte de la tarde en el lugar. A pesar de que fuerzas del orden acudieron al epicentro de la protesta, no intervinieron, pese a que constantemente objetos eran lanzados desde el interior del campus central universitario.

Manifestantes pacíficos denuncian que grupos afines a las autoridades universitarias utilizaron bombas lacrimógenas, morteros y armas de balines para dispersar la protesta.(Cortesía)

Víctor, estudiante del segundo año de medicina era uno de los protestantes. Estaba por retirarse cuando un objeto le cayó en la cabeza causándole desvío del tabique nasal y una fisura en el rostro, por lo que fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Roosevelt, donde espera una tomografía craneal.

Además de su molestia, el estudiante asegura sentir impotencia ante la toma de posesión de Mazariegos a quien califica de “usurpador”.

Por su parte, Byron García, secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), detalló que el plantón fue convocado de manera pacífica. “No queríamos que la toma de posesión de Mazariegos pasara en silencio, tal como él pretendía”, dijo.

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Al llegar encontraron un incremento de las medidas de seguridad: los portones cerrados, más alambre de púas, sirenas para que no se escuchara a los manifestantes, sumado a personas que lanzaban objetos desde el interior del campus central.

“Por la tarde comenzaron a lanzar los morteros de pirotecnia directo hacia los estudiantes. Muchos de estos lastimaron a personas que sólo iban pasando por el lugar. También se escucharon detonaciones con arma de fuego y se pudo observar a varias personas hacer ademanes similares a las pandillas”, comentó García.

El secretario General de la AEU afirmó que su única intención es exigir una universidad democrática, donde se respete a los estudiantes y que no se haga fraude.

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Un estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sufrió heridas graves este miércoles. El incidente ocurrió cuando grupos vinculados al rector Walter Mazariegos arrojaron bombas y otros objetos desde el interior del campus central. (Cortesía: Akademia)

Las protestas

Desde su primer mandato, en 2022, Walter Mazariegos fue considerado como una Rector “usurpador”, debido a irregularidades denunciadas durante el proceso de elección, en el que impidió que participaran cuerpos electorales de oposición, utilizando lujo de fuerza y personas encapuchadas.

Su mandato fue fuertemente criticado, debido a que impulsó procesos de sanción, destitución de docentes y criminalización penal de más de 70 estudiantes, profesores y trabajadores que participaron en las protestas de 2022.

También hubo denuncias de corrupción y de colusión en elecciones de segundo grado claves para Guatemala, donde se afirmó que la USAC favoreció a personas vinculadas a estructuras criminales.

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La elección para su segundo período estuvo cargada de protestas y críticas. De nuevo repitió la receta e impidió la participación de cuerpos electorales opositores. Además, acumuló 17 denuncias penales, tres de ellas de la Contraloría General de Cuentas (CGC), por anomalías administrativas, por lo que no le fue entregado el finiquito, requisito fundamental para asumir el cargo.

Un estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala resultó con lesiones graves este miércoles tras ser alcanzado por bombas y otros objetos lanzados por grupos asociados al rector Walter Mazariegos. (Cortesía: Akademia)

Las manifestaciones se retomaron este miércoles 1 de julio, luego de que Mazariegos anunciara desde las redes sociales que el Consejo Superior Universitario (CSU) realizó una sesión virtual para darle posesión a su segundo mandato 2026-2030.

El rechazo a su mandato ha escalado fronteras, incluso la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala aseguró que la toma de posesión de Mazariegos no resuelve la confianza pública.

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“La asunción del cargo no cierra una controversia institucional no resuelta, ni puede interpretarse como una convalidación automática de un proceso cuya integridad continúa siendo seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca”, sentenció la Misión Especial de la OEA en un comunicado.

Un estudiante universitario se sitúa frente a la fachada del campus centra, mientras humo de gas lacrimógeno y destellos de pirotecnia dispersos llenan el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, diputados del Grupo Legislativo Raíces presentaron una solicitud a la Comisión Permanente del Congreso para que convoque a una sesión extraordinaria donde se conozca como único punto la intervención de la USAC.

La medida sería temporal y busca evitar la consolidación de integrantes del CSU quienes ya tienen su período vencido, garantizar la representación efectiva de estudiantes, docentes y profesionales y, sobre todo, invalidar las elecciones donde fue reelecto Walter Mazariegos como Rector, con el fin de que se lleven a cabo un nuevo sufragio que consideran democrático.

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