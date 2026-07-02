El Salvador

Estados Unidos y El Salvador reunieron a su comunidad en el partido ante Bosnia y compartieron un mensaje de amistad bilateral

La sede diplomática armó una jornada en la Plaza Universitaria con transmisión de fútbol y discursos de Jessica Padrón y Erick Boone, pero el foco de los organizadores estuvo en otro gesto del programa

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Jessica Padrón, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador
Jessica Padrón, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Estadounidenses y salvadoreños se unieron en una de las celebraciones en la Plaza Universitaria del Centro Histórico de San Salvador de los 250 años de independencia de Estados Unidos durante una actividad organizada por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, que incluyó la transmisión del partido entre las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el marco del Mundial de fútbol 2026.

Según informó la embajada, la actividad reunió a ciudadanos de Estados Unidos y El Salvador en un espacio de encuentro por el aniversario. Jessica Padrón, agregada para Asuntos Culturales, dijo: “Estamos muy emocionales y nos complace mucho celebrar 250 años de independencia aquí con los salvadoreños. Y es un momento muy especial, no solo para celebrar nuestra independencia, sino también para ser anfitriones del Mundial”.

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En el marco de un año de celebraciones, la Agregada Cultural de la Embajada de EEUU, Jessica Padrón, resalta la colaboración con el gobierno salvadoreño y la cálida acogida del pueblo para conmemorar el aniversario de independencia y la emoción por el Mundial. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Padrón también afirmó: “hay muchos vínculos superfuertes entre Estados Unidos y El Salvador. Compartimos el entusiasmo por el deporte y por la cultura”.

Funcionarios y mensajes de la embajada

El evento contó con la presencia de funcionarios como Erick Boone, oficial de Diplomacia Pública de la embajada. Boone señaló que era un honor celebrar el aniversario en San Salvador y describió la jornada como “una oportunidad muy buena para celebrar nuestra independencia y nuestros valores, y por supuesto, la excelencia de nuestros jugadores y nuestros deportes”.

Jessica Padrón, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador
Erick Boone reconoce la fuerte presencia y apoyo de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos hacia la selección norteamericana, especialmente por la ascendencia salvadoreña de uno de sus jugadores. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Consultado sobre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, Boone dijo que “hay muchos salvadoreños que son fanáticos muy buenos y muy fuertes por la selección estadounidense, y porque también hay un jugador en la selección nacional que tiene ascendencia salvadoreña”.

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En un evento que une deporte y cultura, Erick Boone de la Embajada de EEUU en El Salvador habla sobre la emocionante atmósfera mientras disfrutan de un partido de fútbol. Destaca la celebración de los valores y la conexión con la comunidad salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Actividades del aniversario y participación del público

Padrón recordó que el año comenzó con un concierto en el Palacio Nacional, realizado junto al Ministerio de Cultura de El Salvador, como parte de las actividades del aniversario. “Estamos muy agradecidos al gobierno salvadoreño por apoyarnos en este año de celebración”, dijo.

El público, integrado por salvadoreños y estadounidenses, participó en cánticos y consignas deportivas durante la jornada. La embajada destacó la hospitalidad de las autoridades del Centro Histórico y las universidades, que permitió convertir el espacio en un punto de encuentro para la comunidad.

Boone destacó el mensaje de amistad entre ambos países: “Tenemos una amistad muy buena y muy potente con El Salvador. Estamos esperando doscientos cincuenta años más de amistad entre los dos países. ¡Apoya a la selección de Estados Unidos!”.

Jessica Padrón, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador
La Embajada de Estados Unidos organizó una actividad en la Plaza Universitaria con transmisión del partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Sobre el resultado. La selección de Estados Unidos aseguró con autoridad su boleto a la ronda de eliminación directa tras vencer por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco. El planteamiento estratégico de Mauricio Pochettino funcionó en la primera mitad gracias a una anotación de Folarin Balogun.

Reconocimiento a emprendedoras salvadoreñas

La celebración incluyó un reconocimiento a diez emprendedoras salvadoreñas, exalumnas de la academia de líderes promovida por la embajada. Para Padrón, estas mujeres “son un ejemplo vivo del espíritu americano, la iniciativa, la disciplina, la innovación y la determinación de construir algo propio con esfuerzo y disciplina”.

La funcionaria invitó a los asistentes a conocer sus propuestas y apoyar su trabajo. Según dijo, “apoyarlas es también apoyar los valores que hoy celebramos”.

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